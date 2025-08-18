LOADING

ATEN redefineşte calitatea sunetului cu sistemul Pro Audio

Ionut Razvan August 18, 2025
ATEN International lansează un sistem Pro Audio complet integrat, dedicat celor mai exigente scenarii de conferinţe, educaţie hibridă, broadcast și streaming live. Soluţia combină procesoare audio digitale (DSP), amplificatoare profesionale şi difuzoare optimizate, toate controlate centralizat prin reţeaua IP.

Provocările actuale din zona audio profesională presupun cerințe ridicate de fidelitate, acoperire uniformă a spațiilor, integrare în sistemele AV existente și control facil din rețea.

Componentele sistemului ATEN:

– Procesor DSP VC880 cu 8 intrări/8 ieșiri, filtre parametrice, compresoare și delay configurabil;

– Amplificatoare PA2240 și PA4120 rack-mount, cu eficiență energetică crescută;

– Difuzoare SPK620 (incastrabile) și SPK820 (perete), cu acustică profesională;

– Aplicație de control prin web sau mobil (ATEN Audio Control Center).

Beneficii:

– Calitate audio de nivel broadcast în spații medii și mari;

– Configurare rapidă cu presetări automate;

– Scalabilitate de la o singură sală la întregi campusuri sau clădiri;

– Control unificat în infrastructura AV ATEN.

Acest sistem este ideal pentru: centre de conferințe, amfiteatre, școli, showroom-uri, săli multimedia și spații corporate unde claritatea sunetului și controlul sunt esențiale.

