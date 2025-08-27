ATEN evidențiază rolul extensiilor optice KVM în domeniul medical și al controlului traficului aerian

ATEN International subliniază importanța utilizării extensiilor optice KVM în aplicații critice precum imagistica medicală avansată și sistemele de control al traficului aerian. Aceste tehnologii asigură transmiterea semnalelor video și de control la rezoluții True 4K pe distanțe mari, cu latență minimă și fiabilitate de 24/7.

Performanță în imagistica medicală

În sălile de operație și laboratoarele de diagnostic, precizia vizuală este vitală. Extensiile optice KVM de la ATEN:

transmit semnal True 4K 4:4:4 la 60 Hz fără pierderi,

permit extinderea conexiunilor până la 300 m,

oferă latență aproape zero,

suportă USB pentru echipamente medicale specializate.

Aceste caracteristici facilitează interpretarea în timp real a imaginilor RMN, CT sau fluoroscopice, contribuind la acuratețea actului medical.

Fiabilitate în controlul traficului aerian (ATC)

În centrele de control aerian, unde fiecare milisecundă contează, extensiile optice KVM:

asigură transmisia pe distanțe de până la 10 km prin fibră optică,

sunt complet imune la interferențe electromagnetice (EMI),

oferă securitate suplimentară prin criptare și transmisie prin mediu optic,

permit monitorizarea continuă în regim non-stop.

Principalele beneficii:

Acuratețe și claritate vizuală la nivel critic;

Control instant între utilizatori locali și la distanță;

Instalare flexibilă și integrare în infrastructuri complexe;

Operare fiabilă 24/7 în cele mai solicitante scenarii.

Prin integrarea extensiilor optice KVM, ATEN sprijină industriile critice unde siguranța și precizia sunt esențiale, consolidându-și poziția ca furnizor global de soluții AV/IT profesionale.