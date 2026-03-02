ATEN crește disponibilitatea serviciilor digitale: intervenții mai rapide și uptime sporit pentru infrastructuri la scară

În economia aplicațiilor, unde fiecare minut de indisponibilitate se poate traduce în pierderi și clienți nemulțumiți, companiile care operează servicii critice au nevoie de infrastructură IT ușor de controlat, sigură și scalabilă. Un furnizor de super-app din Asia de Sud-Est a standardizat managementul unei infrastructuri extinse (de până la 255 de unități) printr-o arhitectură bazată pe tehnologia ATEN KVM over IP, obținând acces remote stabil, control centralizat și redundanță pentru operare 24/7.

Impact direct în business: experiență mai bună pentru clienți, costuri mai bine controlate

Prin modernizarea managementului serverelor, beneficiile sunt vizibile în operațiuni și în experiența utilizatorilor finali:

Continuitate mai bună a serviciilor : mai puține întreruperi și capacitatea de a interveni rapid în caz de incident.

Timp de remediere redus (MTTR) : echipele IT pot diagnostica și rezolva problemele de la distanță, fără deplasări.

Scalare predictibilă : extinderea infrastructurii se face ordonat, fără creșterea exponențială a complexității.

Risc operațional mai mic: redundanța pentru componente critice și controlul accesului contribuie la stabilitate și conformitate.

Aspecte ce au contat în proiect: acces securizat, redundanță și administrare la distanță

Implementarea a fost construită în jurul echipamentului ATEN KN4032VB, un switch KVM over IP de densitate mare (32 porturi, 1U), proiectat pentru acces remote multi-utilizator și administrare centralizată. La nivel de infrastructură, elementele-cheie au inclus dual power supply și două interfețe de rețea Gigabit pentru redundanță, plus suport pentru Virtual Media pentru operațiuni remote (instalări, update-uri, recovery), fără prezență fizică în camera serverelor.