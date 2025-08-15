ATEN anunţă lansarea noul KVM extender pentru video 4K la distanțe de până la 300 m

ATEN International anunţă lansarea CE980, un KVM extender prin fibră optică ce permite transmiterea de semnal True 4K (4096×2160 @ 60 Hz, 4:4:4) pe distanțe de până la 300 m, cu latență ultra-redusă. Noul model este destinat aplicațiilor critice din domeniul medical, producție, transmisii live și control industrial.

Echipamentul este prevăzut cu ieșiri video combinate DisplayPort și HDMI, compatibile cu standardele HDR10 și HDCP 2.2/2.3, asigurând o calitate superioară a imaginii și protecția conținutului. Semnalul este transmis prin fibră optică single-mode, tehnologie imună la interferențele electromagnetice (EMI), pentru o conexiune stabilă și sigură.

Suportă audio embedded în formatele LPCM 7.1 canale, Dolby TrueHD și DTS-HD, oferind o experiență sonoră de înaltă fidelitate. Dispune de interfață USB 2.0 pentru conectarea tastaturilor, mouse-urilor, camerelor video și echipamentelor tactile. În plus, include port RS-232 pentru control serial și moduri de acces multi-console, cu opțiuni Auto, Local și Remote.

Beneficiile soluției:

Transmisie video impecabilă, fără pierderi de calitate și fără latență perceptibilă;

Performanță sigură și fiabilă chiar și în cele mai exigente medii de lucru;

Montaj rapid și ușor, fără necesitatea instalării unui software suplimentar;

Alegerea perfectă pentru acoperirea distanțelor mari în aplicații ce necesită precizie absolută.

Soluția CE980 este ideală pentru aplicații ce necesită transmisie video și control la distanță de înaltă calitate. Este recomandată pentru camere de control medicale, unde precizia și claritatea imaginii sunt esențiale, pentru studiouri de editare video care au nevoie de latență minimă și redare fidelă a culorilor, pentru linii de producție automatizate ce solicită fiabilitate 24/7 și pentru aplicații de inspecție industrială unde fiecare detaliu contează. Mai multe detalii tehnice și informații complete sunt disponibile pe pagina oficială a produsului: CE980 de la ATEN.