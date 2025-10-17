ASUS ProArt și GoPro își unesc forțele pentru a optimiza fluxurile de lucru ale creatorilor cu ajutorul AI

ASUS a anunțat un parteneriat de referință cu GoPro, menit să simplifice fluxurile de lucru pentru videoclipurile 360°, de la captură până la editare. Prin combinarea tehnologiei de captură de top a GoPro cu instrumentele ASUS ProArt destinate creatorilor, colaborarea reduce obstacolele din procesul creativ și ajută artiștii digitali să se concentreze mai mult pe activitatea lor. Pentru a sărbători parteneriatul, clienții care achiziționează laptopuri ASUS vor putea beneficia gratis de un abonament de până la șase luni GoPro Premium+, care le oferă acces la spațiu nelimitat de stocare în cloud, generarea automată a secvențelor cu momentele importante și multe altele.

Prima aplicație Windows care integrează GoPro Cloud și conținutul media 360°

StoryCube este o soluție exclusivă de gestionare a conținutului digital, dezvoltată de ASUS și bazată pe inteligență artificială. Este prima aplicație Windows din lume care acceptă atât conținut media din GoPro Cloud, cât și videoclipuri 360°. Integrarea cu GoPro Cloud le permite utilizatorilor să vizualizeze și să descarce tot conținutul direct din StoryCube. Partea inovatoare constă în posibilitatea previzualizării fișierelor native .360, indiferent dacă sunt stocate local sau online. Utilizatorii pot reîncadra filmările GoPro MAX și MAX2 360 folosind GoPro Player și apoi le pot adăuga rapid în StoryCube pentru editare ulterioară în programe precum Adobe Premiere Pro sau CapCut (disponibil gratuit prin abonamentul asociat laptopurilor ProArt). În plus, este și prima aplicație pentru clasificarea scenelor cu ajutorul AI în videoclipuri 360° (inclusiv fotografii obișnuite, videoclipuri și videoclipuri 360° MP4/MOV). Funcția AI de recunoaștere a scenelor ajută utilizatorii să clasifice activități populare filmate cu GoPro, cum ar fi ciclismul, surfingul și snowboardingul.

Funcțiile de căutare și clasificare cu ajutorul AI le permit utilizatorilor GoPro să grupeze fișierele în funcție de activitățile preferate, de momentul înregistrării sau de dispozitiv și locație, conform informațiilor GPS ale camerelor GoPro. Astfel, creatorii pot găsi rapid materialul sursă relevant din biblioteca lor. Modelul AI al StoryCube este antrenat pe imagini surprinse cu camere GoPro și alte camere de acțiune, pentru recunoașterea scenelor, acuratețea sa având potențial de îmbunătățire în actualizările viitoare. Grație acestor caracteristici unice, StoryCube oferă performanțe rapide, sigure și optimizate în fiecare etapă a fluxului de lucru.

Ofertă exclusivă de abonament GoPro pentru utilizatorii de laptopuri ASUS ProArt

Pentru a marca acest parteneriat, ASUS și GoPro au colaborat pentru a le oferi cumpărătorilor de laptopuri ASUS selectate un abonament 1 gratuit GoPro Premium+ de până la șase luni. În cazul achiziției de laptopurile din seria pentru creatori ProArt, utilizatorii beneficiază de un abonament GoPro Premium+ de șase luni, în timp ce modelele Zenbook și Vivobook includ o subscripție GoPro Premium+ de trei luni. Acest abonament deblochează un spațiu de stocare nelimitat în cloud pentru filmările GoPro, 500 GB de stocare pentru fișiere non-GoPro, generarea de videoclipuri automate cu momentele importante și multe altele, oferindu-le creatorilor întreaga experiență GoPro imediat după achiziție2.

Laptopul pentru creatori ProArt P16

Utilizatorii GoPro aflați în căutarea laptopului ASUS ideal pentru creație au acum la dispoziție vârful de gamă ASUS ProArt P16, unul dintre cele mai puternice laptopuri de pe piață, perfect echipat pentru a valorifica întregul potențial al materialelor True 8K obținute cu noua cameră MAX2 360 de la GoPro. Fiind echipat cu un procesor până la AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 capabil de 50 TOPS și o placă grafică până la NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 pentru laptopuri, acesta oferă performanțe AI excepționale pentru fluxuri de lucru creative complexe, cum ar fi editarea video 360°. GPU-ul asigură randarea ultra-rapidă la rezoluții extreme, previzualizări fluide în timp real de până la 16K și instrumente bazate pe inteligență artificială pentru „stitching”, reîncadrare și „upscaling” inteligent, facilitând o experiență de lucru cursivă și eficientă.

ProArt P16 este special conceput pentru editare video profesională, oferind suport pentru formatul de culoare 10-bit 4:2:2, dublu encoder AV1, îmbunătățiri accelerate de AI (cum ar fi asamblarea în timp real, interpolarea cadrelor, stabilizarea video), permițând redarea fluidă multi-track 4K/8K, exporturi mai rapide și stabilitate îmbunătățită pentru proiecte complexe, de înaltă rezoluție, inclusiv pentru editare video 360°.

Cel mai recent ecran ASUS Lumina Pro OLED oferă o precizie uimitoare a culorilor, culori vibrante, contrast profund și protecție avansată pentru ochi. Afișajul are o luminozitate maximă de până la 1600 niți pentru o vizibilitate optimă în orice condiții de iluminare, o rată de reîmprospătare de 120 Hz cu tehnologie VRR pentru mișcări fluide, fără estompare și tehnologie antireflexie care diminuează reflexiile cu până la 65% pentru o vizibilitate îmbunătățită în orice condiții de iluminare.

Cu accelerarea NVIDIA RTX AI, instrumente ASUS AI exclusive precum StoryCube și MuseTree, acest PC Copilot+ le permite creatorilor GoPro să lucreze mai inteligent, mai rapid și mai intuitiv ca niciodată.

Modelarea viitorului în domeniul creativ

Această colaborarea remarcabilă dintre ASUS ProArt și GoPro reprezintă doar începutul. Urmează planuri ambițioase pentru viitorul creației, cu noi inițiative, produse și tehnologii concepute pentru fiecare profesionist din domeniul vizual.