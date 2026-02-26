ASUS ProArt GoPro Edition (PX13), disponibil în România

ASUS anunță disponibilitatea în România a laptopului convertibil ProArt GoPro Edition (PX13) în ediție limitată, rezultatul parteneriatului cu GoPro. Modelul dispune de un ecran de 13 inci, ce se poate roti la 360° pentru utilizarea în orice poziție, și integrează aplicația StoryCube – prima aplicație Windows cu acces integrat la GoPro Cloud și suport pentru video 360°. Aspectul este inspirat de GoPro, inclusiv tasta dedicată GoPro Hotkey, finisajul elegant Black Metal și husa de protecție. Combinând estetica, robustețea și performanța de nivel profesional, ProArt GoPro Edition este un dispozitiv portabil, bazat pe AI, adaptat fluxurilor creative complexe.

ProArt GoPro Edition (PX13) poate fi comandat de pe site-ul oficial ASUS, prețul pornind de la aprox. 16.149 lei (HN7306EAC-LX041X: procesor AMD Ryzen™ AI Max+ 395, 128 GB memorie unificată, stocare pe SSD de 1 TB, ecran ASUS Lumina OLED).

Utilizatorii pot beneficia în mod gratuit de protecție suplimentară împotriva accidentelor prin ASUS Perfect Warranty. În acest scop, ei trebuie să își înregistreze laptopul ASUS achiziționat de la un distribuitor autorizat în contul ASUS, într-un termen de 90 de zile. ASUS Perfect Warranty asigură dispozitivul împotriva căderilor, vărsărilor de lichide și spargerilor accidentale. Mai multe detalii despre acest serviciu sunt disponibile la adresa https://www.asus.com/ro/event/ perfectwarranty/.





Design inspirat de GoPro și ambalaj de colecție



Designul lui ProArt GoPro Edition îmbină estetica robustă GoPro cu precizia ASUS ProArt. Finisajul exclusiv Black Metal are detalii inspirate de GoPro, iar husa dedicată răspunde condițiilor solicitante de pe teren. Formatul convertibil, cu balama la 360°, permite utilizarea în orice poziție. Greutatea redusă și durabilitatea răspund cerințelor creatorilor care lucrează în afara studioului. Designul asigură rezistență la transport și contribuie la aspectul profesional. Ambalajul include o spumă de protecție pre-tăiată în formă de cuburi, utilizatorul putând obține o cutie reutilizabilă pentru depozitarea unor echipamente din dotarea sa.





Flux de lucru GoPro fără întreruperi, cu integrare video 360°



ProArt GoPro Edition include prima aplicație Windows care integrează atât conținut GoPro Cloud, cât și video 360°. Dispozitivul are o tastă exclusivă GoPro Hotkey pentru lansarea GoPro Player și integrează accesul la GoPro Cloud în StoryCube, pentru a eficientiza tranziția dintre captură și editare. Sistemul permite sincronizarea imediată între cameră și laptop, iar StoryCube automatizează transferul fișierelor din cloud, sortarea și etichetarea cu ajutorului tehnologiei de recunoaștere cu AI. După conectarea la contul GoPro, StoryCube identifică tipurile de conținut, organizează materialele și aplică metadate pentru acces rapid în post-producție. Funcționalitatea elimină pașii repetitivi de import manual, redenumire și clasificare a fișierelor, care încetinesc în mod obișnuit fluxurile creative.

Laptopul ProArt GoPro Edition include și o ofertă exclusivă GoPro Premium+, cu abonament gratuit pentru 12 luni, care oferă stocare nelimitată în GoPro Cloud și un flux de lucru captură-editare fără întreruperi.





Performanță bazată pe AI pentru conținut generativ



ProArt GoPro Edition este motorizat de procesorul AMD Ryzen™ AI Max+ 395, cu NPU de 50 TOPS, care oferă putere de calcul AI pentru multitasking avansat, editare în timp real și operațiuni asistate de AI. Arhitectura susține sarcini vizuale complexe, precum „upscaling”, „denoising” și optimizare în timp real, fără întârzieri la randare.

Cu 128GB memorie unificată LPDDR5X, la 8000MHz, ProArt GoPro Edition poate gestiona fluxuri creative complexe. Sistemul susține editarea materialelor la rezoluție înaltă, procesarea în loturi a fotografiilor și rularea simultană a mai multor aplicații creative, fără compromisuri. Procesarea AI are loc local, reducând dependența de cloud și susținând constant producția mobilă. Managementul energetic asistat de AI optimizează performanța pentru sesiuni extinse și menține stabilitatea și eficiența bateriei.

Rezistent și convertibil, construit pentru orice mediu



Șasiul convertibil de 13 inci, cu balama la 360°, suportă multiple moduri de utilizare, inclusiv cort, tabletă și laptop. Dispozitivul poate funcționa ca monitor de redare pe teren, tabletă pentru schițe sau laptop convențional pentru editare. Cu profil subțire de 15,8 mm și greutate de 1,39 kg, ProArt GoPro Edition susține creativitatea mobilă, iar husa specială îi oferă protecție suplimentară.

Carcasa testată la standard de nivel militar asigură performanță constantă în medii cu vibrații, praf sau variații de temperatură.





Imagini fidele și control prin DialPad



Ecranul tactil 3K ASUS Lumina OLED de 13,3 inci oferă un spațiu de lucru fidel pentru editare detaliată foto și video. Raportul de aspect 16:10 extinde suprafața verticală, optimă pentru editare pe timeline, „grading” și layout. Display-ul oferă contrast ridicat, redare fidelă a culorilor și un negru autentic, susținând standarde profesionale de producție vizuală.

În combinație cu un stylus compatibil MPP 2.6, precum ASUS Pen 3.0, și cu ASUS DialPad, ecranul permite interacțiunea precisă cu software-ul creativ. Editorii pot controla expunerea, ajusta dimensiunea pensulei și naviga pe timeline prin comandă tactilă. Integrarea hardware-software consolidează orientarea seriei ProArt către un control precis și o interacțiune intuitivă.

Calibrarea din fabrică a panoului OLED asigură consistența culorilor în condiții variate de iluminare, esențială pentru „grading” corect în post-producție. Ecranul, stylus-ul și controllerul DialPad formează un mediu integrat de editare, axat pe mobilitate și acuratețe.