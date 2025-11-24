ASUS Learn and Compete 2026: Au început înscrierile la noua ediție regională dedicată liceenilor pasionați de tehnologie

ASUS România lansează ediția 2026 a concursului ASUS Learn and Compete, continuând demersul de a stimula creativitatea elevilor și de a contribui la dezvoltarea competențelor TIC. Competiția se desfășoară în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, fiind inclusă în Calendarul Proiectelor de Educație Extrașcolară Regionale/Interjudețene 2026.

La cea de-a V-a ediție pot participa liceenii din clasele IX–XII din București și din județele Ilfov, Iași, Prahova, Cluj, Constanța, Timiș, Suceava, Bacău, Dolj și Argeș. Înscrierea este gratuită și se face exclusiv prin intermediul profesorului coordonator, care completează formularul de participare pe site-ul www.asuschallenge.ro.

Fiecare participant trebuie să aibă acces la un dispozitiv (desktop/laptop/smartphone) conectat la internet. Concursul se desfășoară online prin platforma Kahoot!, finala având loc în format fizic la sediul Microsoft România.

Premiile ASUS Learn and Compete 2026

ASUS va premia primii trei câștigători din finală, precum și profesorii coordonatori ai acestora, fiecare cu câte un laptop ASUS.

Programul ASUS Learn and Compete 2026

21 noiembrie 2025 – 28 februarie 2026 – Înscrierea elevilor din clasele IX–XII din București, Ilfov, Iași, Prahova, Cluj, Constanța, Timiș, Suceava, Bacău, Dolj și Argeș.

4 martie 2026 – Workshop online pentru profesori, în care vor fi prezentate portofoliul ASUS Education, regulamentul și mecanismul concursului.

6 martie 2026 – Workshop online pentru elevi, în care participanții înscriși iau parte la o rundă de test pentru acomodarea cu formatul concursului.

10 martie 2026 – Etapa 1, la care pot participa toți elevii înscriși care respectă regulamentul. Primii 15 elevi, conform clasamentului din Kahoot!, se vor califica în finală.

12 martie 2026 – Etapa 2, la care pot participa elevii necalificați în urma primei etape. Se califică în finală alți 15 elevi, conform punctajelor din Kahoot!.

18 martie 2026 – Marea finală, în format fizic, cu participarea a 30 de finaliști.

ASUS România continuă să susțină elevii interesați de soluții digitale, într-un context în care tehnologia evoluează accelerat și influențează toate domeniile de activitate.

„Prin ASUS Learn and Compete 2026 continuăm misiunea noastră de a aduce educația digitală mai aproape de elevii de liceu din România, într-un mod interactiv și competitiv. Tehnologia trebuie să fie un catalizator pentru învățare, iar Learn and Compete 2026 este dovada că inovația poate transforma educația într-o experiență motivantă și practică. Faptul că rămâne în format regional demonstrează că inițiativa a fost bine primită în comunitățile locale, acolo unde ne dorim să sprijinim cât mai mulți elevi talentați” , a declarat Liviu Marica, PR & Marketing Manager, ASUS România.

La conferința de presă organizată cu prilejul lansării înscrierilor, alături de reprezentanții ASUS au participat din partea ISMB prof. Nicoleta Ciobanu (Inspector Proiecte educationale) și prof. Elena Nadia Dumitrascu (Inspector Proiecte educationale).

„Inspectoratul Școlar al Municipiului București susține cu deosebit entuziasm continuarea proiectului ASUS Learn and Compete, un demers care reunește educația, tehnologia și creativitatea într-un cadru modern și motivant pentru elevii noștri.

Ediția 2026 reprezintă o nouă oportunitate pentru liceenii bucureșteni de a explora domeniul informaticii, de a-și dezvolta competențele digitale și de a se conecta cu profesioniști din industria tehnologică. Concursul le oferă participanților nu doar șansa de a-și testa cunoștințele, ci și posibilitatea de a descoperi direcții de carieră, de a lucra cu instrumente moderne și de a-și valorifica creativitatea într-un context educativ de înalt nivel.

Parteneriatul cu ASUS România reprezintă o resursă valoroasă pentru sistemul educațional bucureștean, contribuind în mod direct la formarea unei generații tinere pregătite să răspundă provocărilor digitale ale viitorului. Mulțumim echipei ASUS România pentru implicarea constantă, pentru susținerea educației și pentru oportunitățile pe care le oferă an de an elevilor și profesorilor noștri.

Le doresc tuturor participanților mult succes, inspirație și curaj. Fie ca această competiție să devină pentru fiecare dintre ei un pas esențial în drumul către performanță și inovație. Sunt convins că, prin astfel de inițiative, continuăm să construim un mediu educațional modern, orientat spre excelență și adaptat societății cunoașterii” , a declarat Ionel Florian Lixandru, Inspector Școlar General, Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Competiția are la activ patru ediții încheiate cu succes. Lansată în primăvara 2022, sub titulatura ASUS Challenge, a continuat anual sub denumirea ASUS Learn and Compete.