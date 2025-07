ENTERTAINMENT FEATURED STIRI ASUS lansează desktop-ul compact ExpertCenter P500 SFF pentru mediul business Ionut Razvan Share









ASUS a lansat ASUS ExpertCenter P500 SFF (P500SV), un PC desktop compact într-o carcasă cu un volum de 8,6 litri, conceput pentru a redefini eficiența și performanța în cadrul companiilor mici. Cu un design termic inovator și cu dimensiuni compacte, integrând un procesor Intel® Core™ i7 răcit cu aer, modelul P500 SFF atinge un TDP de până la 45 W.1. Grație sistemului de răcire îmbunătățit, acesta funcționează silențios, generând doar 30,8 dB chiar și în modul „Performance” – un nivel de zgomot similar cu foșnetul frunzelor2. Acest lucru îl face ideal pentru mediile profesionale, în care concentrarea este esențială. Securitatea este un aspect esențial în cazul lui ExpertCenter P500 SFF, care beneficiază de multiplele protecții oferite de ASUS Expert Guardian. Astfel, sistemul îndeplinește standardele de nivel comercial cu un BIOS conform cu NIST SP 800-155. ASUS va furniza actualizări de BIOS și drivere pe o perioadă de cel puțin cinci ani, pentru protejarea datelor critice. Fiind echipat cu ASUS AI ExpertMeet, desktop-ul ExpertCenter P500 SFF elevează experiența conferințelor virtuale prin instrumente AI avansate, precum traducerea în timp real și rezumate automate, facilitând colaborarea. Pe scurt, ExpertCenter P500 SFF stabilește un nou standard pentru desktopurile destinate companiilor mici, combinând puterea, securitatea și eficiența cu o valoare incredibilă – fiind pregătit să susțină excelența profesională. Echipare puternică: procesor Intel Core i7 și placă grafică NVIDIA RTX A400

Cu un sistem de răcire complet nou, ExpertCenter P500 SFF le oferă firmelor preocupate de optimizarea costurilor performanțe și eficiență excepționale. Fiind echipat cu un procesor Intel Core i7 și un sistem optimizat de răcire cu aer, P500 SFF este capabil să atingă un TDP de 45 W, oferind o performanță cu până la 28% mai bună decât alte desktopuri din aceeași gamă de preț.3 Configurat opțional cu o placă grafică NVIDIA® RTX A400, P500 SFF oferă, de asemenea, imagini de înaltă calitate și poate procesa task-uri grafice solicitante. Această soluție puternică, dar accesibilă, este ideală pentru companiile care caută un desktop fiabil și performant, capabil să gestioneze cu ușurință sarcini solicitante, sporind productivitatea și eficiența fără a depăși bugetul. Funcționare silențioasă: design termic inovator pentru performanțe fluide și fiabile

ASUS ExpertCenter P500 SFF dispune de un sistem inovator și compact de răcire cu aer pentru un control termic excepțional. Spre deosebire de PC-urile tradiționale de tip turn, inginerii ASUS au adăugat o conductă de căldură din cupru pentru a transfera rapid căldura departe de componentele critice. În plus, designul ASUS poziționează un ventilator de înaltă eficiență în partea din spate, creând un flux de aer optimizat care aspiră aer rece din față și din lateral, în timp ce elimină căldura prin spate. Fluxul de aer optimizat și conducta de căldură asigură temperaturi optime chiar și în timpul sarcinilor solicitante, oferind performanțe fără compromisuri într-un design compact. Sistemul termic avansat integrat în ExpertCenter P500 SFF îmbunătățește performanța procesorului prin optimizarea disipării căldurii și asigurarea unei funcționări fluide și fiabile. P500 SFF funcționează, de asemenea, într-o liniște impresionantă, cu un nivel de zgomot de numai 30,8 dB în modul Performance și sub 22 dB în cazul modelului cu Intel Core i3, ceea ce îl face soluția ideală pentru companiile care caută performanță, eficiență și funcționare silențioasă. De asemenea, este proiectat pentru o eficiență energetică deosebită, sistemul termic reducând consumul total de energie cu până la 37%.4 ASUS ExpertGuardian: protecție completă pentru confidențialitate, date și hardware

ASUS ExpertGuardian oferă o securitate completă, la standarde comerciale, pentru a securiza eficient activitatea companiilor. Cu un BIOS conform cu NIST SP 800-155, cinci ani de actualizări ASUS BIOS și drivere și protecție TPM 2.0, ExpertGuardian asigură protecția hardware și software, atât pentru confidențialitate, cât și pentru datele critice. Funcțiile suplimentare, precum slotul Kensington, back-up securizat și abonamentul gratuit timp de un an la McAfee+ Premium, îmbunătățesc securitatea, permițând companiilor să se concentreze pe operațiuni. Cu ASUS ExpertGuardian, organizațiile de toate dimensiunile beneficiază de securitate impecabilă, pe toate planurile. De asemenea, ExpertCenter P500 SFF are o durabilitate de nivel militar, fiind susținută de serviciile flexibile ASUS Business Support, asigurând o funcționare pe termen lung fără griji și o asistență rapidă, în cazul în care va fi vreodată necesar. ASUS AI ExpertMeet: Activități de afaceri zilnice, îmbunătățite în mod inteligent

ASUS AI ExpertMeet revoluționează colaborarea virtuală cu instrumente avansate bazate pe inteligență artificială, concepute pentru a îmbunătăți fiecare experiență de conferință. Cu funcții precum AI Meeting Minutes, care capturează și organizează automat punctele cheie ale discuțiilor, și AI Translated Subtitles, care elimină barierele lingvistice în timp real, ExpertMeet se ocupă de detalii, astfel încât utilizatorii să se poată concentra pe partajarea ideilor importante și pe stimularea inovării. Prin simplificarea gestionării întâlnirilor, AI ExpertMeet le permite echipelor să lucreze mai inteligent și să se conecteze fără probleme, asigurându-se că fiecare conversație contează. Disponibilitate:

ASUS ExpertCenter P500 SFF va fi disponibil la nivel global începând cu trimestrul al treilea din 2025. Pe piața locală, prețurile vor porni de la aprox. 2139,99 lei pentru modelul echipat cu Intel® Core™ i3, de la 2459,99 lei pentru modelul cu Intel® Core™ i5 și de la 2859,99 pentru modelul cu Intel® Core™ i7. Specificații tehnice5

ExpertCenter P500 SFF (P500SV) Volum carcasă 8,6 litri Sistem de operare Fără SO|Pure OS

Windows 11 Pro – ASUS recomandă Windows 11 Pro for business

Windows 11 Home – ASUS recomandă Windows 11 Pro for business Procesoare Procesor Intel® Core™ i7-13620H la 2,4 GHz

Procesor Intel® Core™ i5-13420H la 2,1 GHz

Procesor Intel® Core™ i3-1315U la 1,2 GHz Grafică discretă NVIDIA® RTX A400 4GB GDDR6: 4x mini-DP GPU Integrat Până la Intel® UHD Graphics Memorie 2 x sloturi SO-DIMM, până la 64 GB dual-channel DDR5 la 5600 MHz (memoria sistemului rulează la 4800-5200 MHz) Sloturi de expansiune 1x PCI Express 4.0 x16 (pe configurațiile cu i5 și i7, 8x)

1x M.2 (suport pentru WiFi) PCIe & CNVi colay Stocare 1x HDD de 3,5 inchi de până la 2 TB la 7200 rpm (acces fără unelte)

2x SSD M.2, până la 2 TB cu PCIe® 4.0 Wireless Fără card WiFi (opțional)

WiFi 6 CARD_2x2 AX (CNVi/PCIE) 802.11 AX WLAN + BT5.0(M.2), 2 x 2 antene interne (opțional)

WiFi6 CARD_1x1 AX (CNVi/PCIE) 802.11 AX WLAN + BT5.0(M.2), 1 x 1 antenă internă (opțional) Porturi I/O frontale 2x Type-A USB 3.2 Gen 1

1x Type-C USB 3.2 Gen 1

1x jack audio combo (Negru)

1 x SD card 2.0 (opțional) Porturi I/O dorsale 1x port HDMI 1.4 4K@30Hz pentru UMA

1x DP 1.4

2x USB 2.0 Type-A (Negru) sub RJ45, suportă funcția de pornire USB K/B

2x USB 2.0 Type-A (Negru)

1x port LAN de 1 GB (RJ-45) cu indicator LED

3x jackuri audio cu suport pentru ieșire audio pe 7.1 canale (line in; line out; microfon) Sursă de alimentare Sursă de alimentare de 180 W (TFX Single Output) (80+ Bronze)

Sursă de alimentare de 330 W (TFX Single Output) (80+ Platinum) Accesorii (opțional) cititor de carduri SD 2.0

KIT ASAMBLARE HDD de 3,5 inchi

KIT ASAMBLARE SSD 2280 Dimensiuni 296 (A) x 93 (L) x 309 (Î) mm Greutate Începând de la 5 kg (greutatea variază în funcție de configurație)

