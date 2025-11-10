ASUS lansează concursul ASUS Challenge Quiz Masters dedicat liceenilor din toată țară

ASUS invită liceenii din toată țara, cu vârsta minimă de 16 ani, să participe la competiția online ASUS Challenge Quiz Masters, desfășurată pe platforma Kahoot!, cu premii în valoare totală de 20.000 de lei.

ASUS anunță deschiderea înscrierilor pentru ASUS Challenge Quiz Masters, un concurs online de tip Kahoot! adresat elevilor de liceu din România, cu vârsta de minim 16 ani. Noua competiție promovează inițiativa educațională ASUS EDU Store și platforma de fidelizare ROG Elite Rewards, punând la bătaie premii în valoare totală de 20.000 de lei.

Inițiativa se înscrie în tradiția ASUS de a sprijini tinerii pasionați de tehnologie, alături de dezvoltarea platformei destinate mediului educațional – Magazinul Educațional ASUS și a programului de fidelizare ROG Elite Rewards.

Liceenii se pot înscrie direct și individual



Liceenii se pot înscrie la ASUS Challenge Quiz Masters până pe data de 24 noiembrie, completând formularul disponibil AICI, folosind un cont ASUS existent sau unul nou creat.

Pe 20 noiembrie, ASUS va organiza un workshop online dedicat participanților înscriși, pentru a prezenta și testa mecanismul concursului pe platforma Kahoot!.

ASUS Challenge Quiz Masters va avea loc pe 27 noiembrie și va include un set de 44 de întrebări, dintre care 40 de cultură generală (nivel clasa a X-a) și 4 întrebări tematice despre Magazinul Educațional ASUS și ROG Elite Rewards.

Cei mai buni 30 de participanți, ierarhizați în funcție de punctajul obținut pe platforma Kahoot!, vor fi recompensați cu vouchere valabile în ASUS eShop, în valoare totală de 20.000 de lei, după cum urmează:

– locul 1: voucher în valoare de 3.000 lei

– locul 2: voucher în valoare de 2.200 lei

– locul 3: voucher în valoare de 1.800 lei

– locurile 4–10: câte un voucher în valoare de 1.000 lei

– locurile 11–30: câte un voucher în valoare de 300 lei

Voucherele vor putea fi utilizate pentru achiziția oricărui produs sau serviciu disponibil în ASUS eShop, în limita stocului, fiind valabile până la 15 ianuarie 2026.

Toți elevii participanți cu cel puțin un răspuns corect, precum și profesorii coordonatori ai acestora vor primi diplome de participare. Acestea vor fi transmise electronic la adresele de e-mail folosite la înscriere, în termen de o lună de la finalizarea competiției.

*Voucherele acordate nu pot fi preschimbate în bani, nu pot fi returnate sau răscumpărate. Sumele neutilizate până la data de expirare nu pot fi compensate sau extinse.

În perioada următoare ASUS va pregăti un nou concurs ASUS Learn & Compete în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Promovând competențele digitale în rândul liceenilor, proiectul a fost inițiat în 2022 (sub titulatura ASUS Challenge) și are la activ patru ediții încheiate cu succes.