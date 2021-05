ASUS anunță noua serie Zenfone 8

ASUS a anunțat noua serie Zenfone 8, cea mai puternică generație de până acum a inovatoarei familii de smartphone-uri Zenfone. Super-compactul Zenfone 8 de 5,9 inchi și modelul focalizat pe fotografie Zenfone 8 Flip de 6,67 inchi sunt proiectate pentru a satisface nevoile oricărui tip de utilizator.

Noua serie se bazează pe cea mai nouă platformă mobilă Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G, care oferă cele mai rapide viteze 5G cu putință. Bateriile de mare capacitate – 4000 mAh în Zenfone 8 și 5000 mAh în Zenfone 8 Flip – oferă o durată de viață remarcabilă pentru un ritm digital non-stop.

Atât Zenfone 8 cât și Zenfone 8 Flip sunt echipate cu superbe ecrane AMOLED Samsung cu o acuratețe a culorilor Delta-E <1, oferind o experiență vizuală excepțional de imersivă, cu culori ultra-vii. Adițional, ecranul lui Zenfone 8 are o rată de reîmprospătare ultra-rapidă, de până la 120 Hz. Ecranele includ, de asemenea, senzori de amprentă integrați în ecran, pentru securitate comodă.

Grație camerelor cu senzori de top Sony, ambele telefoane au capabilități foto și video avansate. Zenfone 8 are un sistem de camere duale fixe pe spate, în vreme ce Zenfone 8 Flip dispune de inovatorul sistem de camere triple Flip Camera, un modul rabatabil motorizat care permite realizarea de fotografii și video de aceeași înaltă rezoluție și pe post de cameră principală și pe post de cameră selfie.

Zenfone 8 are un nou design elegant, cu dimensiuni alese atent pentru a permite o portabilitate facilă și operare fără efort cu o singură mână. Spatele curbat 3D are un nou finisaj din sticlă mată pentru o priză mai sigură. În plus, Zenfone 8 a fost premiat cu Red Dot Product Design Award 2021, titlu acordat de un juriu internațional drept recunoaștere a designului său excepțional.

Disponibilitate și prețuri pentru seria Zenfone 8

Zenfone 8 este disponibil în România, prețurile pornind de la aproximativ 3299 lei (TVA inclusiv). Zenfone 8 Flip este disponibil în România, prețurile pornind de la aproximativ 3899 lei (TVA inclusiv).