ASUS a lansat în România laptopul ExpertBook Ultra destinat mediului de afaceri

ASUS a lansat pe piața românească ExpertBook Ultra, flagshipul gamei de laptopuri ExpertBook pentru mediul de afaceri. Conceput pentru profesioniștii noilor generații și pentru liderii din business, dispozitivul combină designul rafinat, performanța puternică accelerată de AI și securitatea la nivel enterprise într-un format ultra-ușor. Fiind cel mai avansat ExpertBook de până acum, notebookul le oferă profesioniștilor mobilitate, performanță inteligentă și fiabilitate în fluxurile de lucru moderne.

ASUS ExpertBook Ultra este disponibil la precomandă pe site-ul oficial ASUS în două configurații – ambele cu procesor Intel® Core™ Ultra X7 Processor 358H 1.9 GHz, placă video Intel Arc B390, ecran tactil mat Tandem OLED cu rezoluție WQXGA+ (2880 x 1800) 16:10 și 64GB LPDDR5X memorie RAM integrată. Prețurile pornesc de la aprox. 12.799 Lei (în cazul modelului B9406CAA-TH0865X cu SSD NVMe™ PCIe® 4.0 de 1TB).

Ultra-ușor și sofisticat, laptop recomandat profesioniștilor aflați mereu în mișcare



Designul lui ExpertBook Ultra este sofisticat, dar discret, carcasa minimalistă fiind proiectată pentru mediile profesionale moderne. Realizată cu precizie CNC, aceasta combină un aliaj de magneziu și aluminiu cu duritate 9H cu tehnologia avansată Nano Ceramic, oferind rigiditate și durabilitate excepționale, menținând în același timp un profil elegant și ușor.

Disponibil în finisaje Jet Fog și Morn Grey, ExpertBook Ultra pornește de la o greutate de 0,99 kg1 și are o grosime de numai 10,9 mm, oferind portabilitate fără efort. În ciuda acestui format, a fost proiectat să respecte standardele de durabilitate de nivel militar din SUA, asigurând fiabilitate pe termen lung în utilizarea reală.

Dispozitivul include un set complet de porturi I/O esențiale, inclusiv două porturi Thunderbolt™ 4 Type-C® cu funcționalitate completă — câte unul pe fiecare parte pentru mai multă flexibilitate — precum și o baterie de 70Wh cu autonomie extinsă, care susține productivitatea pe parcursul întregii zile de lucru și chiar mai mult.

Configurația bateriei cu densitate ridicată din ExpertBook Ultra utilizează un design „team-based”, în care cele patru celule ale bateriei sunt împărțite în două perechi. În loc să fie aliniate într-un singur rând lung, cu tensiune ridicată, celulele sunt grupate în perechi pentru a crea o tensiune mai mică și mai stabilă (7,8 volți), dar cu capacitate dublă. Această tensiune mai mică reprezintă cheia eficienței laptopului. Deoarece majoritatea componentelor computerului funcționează la putere foarte redusă, laptopul poate reduce mult mai ușor și mai eficient energia de la 7,8V decât de la o tensiune mai mare, precum 15V. Rezultatul implică mai puțină căldură degajată și o autonomie mai bună a bateriei, iar dispunerea plată, alăturată, a celulelor economisește spațiu, permițând un design mai subțire și loc pentru ventilatoare mai eficiente.

Performanță de top



În echiparea de top, ExpertBook Ultra folosește cel mai recent procesor Intel® Core™ Ultra X9 Series 3, care oferă până la 50 TOPS2 performanță NPU pentru accelerarea sarcinilor AI, multitasking intensiv și aplicații business solicitante. Platforma avansată asigură performanță fluidă și rapidă în fluxurile de lucru moderne din mediul enterprise. Puterea este susținută constant de soluția de răcire ASUS ExpertCool Pro, care permite distribuirea eficientă a energiei și suportă până la 50W TDP3. Arhitectura avansată de răcire contribuie la o performanță constantă chiar și în sarcini intense, menținând în același timp un mediu de lucru silențios și fără distrageri.

Experiență de utilizare ultra-premium



ExpertBook Ultra a fost proiectat pentru a îmbunătăți fiecare interacțiune cu utilizatorul. Ecranul tactil Tandem OLED 3K4 oferă o luminozitate HDR de până la 1400 de niți, o claritate excepțională, culori vii și detalii precise pentru sarcini profesionale și conținut media captivant. Protejat de sticla Corning® Gorilla® Glass Victus® rezistentă la zgârieturi, cu finisaj Gorilla Glass Matte, ecranul oferă durabilitate și confort vizual în condiții variate de iluminare.

Experiența multimedia este completată de sistemul audio cu șase difuzoare cu Dolby Atmos®, care include două woofere dual-magnet și două tweetere dedicate, oferind un sunet bogat și captivant în videoconferințe, prezentări și redare multimedia. Navigarea precisă este asigurată de un touchpad haptic premium, iar tastatura e acoperită cu un strat „UV excimer” prietenos cu pielea pentru confort superior în timpul sesiunilor lungi de tastare și rezistență la uzură în timp.

Soluții AI pentru fluxuri de lucru moderne



ExpertBook Ultra beneficiază de soluția ASUS MyExpert5, o suită unificată de productivitate AI creată special pentru fluxurile de lucru din mediul de afaceri, care ajută profesioniștii să lucreze mai inteligent și mai eficient. Funcțiile AI integrate permit interacțiunea în limbaj natural pentru asistență legată de PC, precum și sumarizarea documentelor, traducere și îmbunătățirea redactării. Platforma oferă și căutare integrată în fișiere locale și cloud pentru accesul rapid la imagini și documente. Totodată, oferă funcții avansate pentru întâlniri, care generează automat transcrieri, rezumate ale întâlnirilor și liste de sarcini ulterioare — îmbunătățind colaborarea și eficiența generală.6

Securitate și fiabilitate la nivel enterprise



ExpertBook Ultra este acompaniat de ASUS ExpertGuardian, o soluție completă de securitate construită în conformitate cu NIST SP 800-193, ce protejează integritatea firmware-ului prin prevenirea modificărilor neautorizate, detectarea activităților malițioase și recuperarea automată la un firmware de încredere.

ExpertBook Ultra consolidează protecția BIOS pe termen lung prin integrarea criptografiei post-quantum (PQC) în stratul de securitate al firmware-ului. Cu suport pentru algoritmi PQC aliniați standardelor NIST — inclusiv ML-KEM (FIPS 203) și ML-DSA (FIPS 204) — platforma ajută organizațiile să construiască o reziliență cibernetică mai puternică pentru viitor, pe măsură ce amenințările de securitate evoluează în era cuantică.

Prin reducerea perioadelor de nefuncționare, minimizarea riscurilor operaționale și asigurarea fiabilității platformei pe termen lung, ExpertGuardian oferă reziliență la nivel guvernamental pentru continuitatea operațiunilor enterprise — transformând ExpertBook Ultra într-un dispozitiv de încredere pentru operațiuni critice de business.

Design sustenabil și transparență pe întreg ciclul de viață



ExpertBook Ultra reflectă angajamentul continuu ASUS pentru inovație sustenabilă prin integrarea cadrului Digital Product Passport (DPP) și a metodologiei Product Environmental Footprint (PEF), susținând evoluția economiei circulare. Integrat în ExpertBook Ultra, ASUS DPP crește transparența, trasabilitatea și schimbul de informații prin digitalizarea datelor esențiale privind mediul și sustenabilitatea pe întreg ciclul de viață al produsului, permițând luarea unor decizii mai informate și mai responsabile.

ExpertBook Ultra demonstrează preocuparea ASUS pentru sustenabilitate prin alegerea responsabilă a materialelor. Dispozitivul utilizează până la 90% aliaj de magneziu-aluminiu reciclat, 30–35% materiale plastice reciclate și elemente magnetice din pământuri rare reciclate în proporție de 100%, evidențiind angajamentul ASUS de a reduce impactul asupra mediului, menținând în același timp calitatea și performanța premium.

Specificații tehnice generale7

ASUS ExpertBook Ultra