ASUS a adus în România laptopul flagship ZenBook Pro Duo 15 OLED cu ecran principal 4K și ScreenPad Plus

Premiat la CES 2021 Innovation Awards, ZenBook Pro Duo 15 OLED își face intrarea pe piața românească în mai multe configurații.

Cea de-a doua ediție ZenBook Pro Duo 15 vine cu ecran NanoEdge 4K OLED HDR, iar cel secundar ScreenPad™ Plus de 14 inchi are un mecanism de înclinare, cu rol în confortul vizualizării și în optimizarea răcirii.

Modelul UX582 este echipat cu procesor Intel® Core™ i9 și placă grafică de laptop NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070, beneficiind de toate îmbunătățirile NVIDIA Studio destinate creatorilor de conținut.

Ecranul tactil principal 4K OLED HDR are un design NanoEdge cu 4 margini aproape invizibile pentru un raport ecran-corp de 93%. Panoul OLED redă culori ultra-vii și nuanțe profunde de negru, rata de contrast urcând la 1.000.000:1, aspecte confirmate prin certificarea VESA DisplayHDR™ True Black 500. Profesioniștii din domeniul graficii se vor putea bucura de o acuratețe a culorilor validată PANTONE și de o acoperire de 100 % a gamutului de culoare DCI-P3.

Certificarea TÜV Rheinland privind grija pentru sănătatea ochilor evidențiază reducerea cantității de lumină albastră emisă pentru protejarea vederii utilizatorului în timpul sesiunilor lungi de creare de conținut.

ZenBook Pro Duo 15 OLED oferă performanțe de flagship, fiind dotat cu procesoare care urcă în gamă până la un Intel® Core™ i9. Echipat cu un GPU de laptop de generație următoare NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070, laptopul beneficiază de toate îmbunătățirile NVIDIA Studio destinate creatorilor de conținut. Stocarea ultra-rapidă pe SSD de până la 1 TB PCIe 3.0 x4 ajută la accelerarea oricărui flux de lucru creativ și la optimizarea productivității.

Pentru o performanță termică optimă, noul Active Aerodynamic System Plus (AAS Plus) folosește balamaua ErgoLift și ecranul înclinabil ScreenPad Plus de 14 inchi pentru a spori fluxul general de aer pentru răcire cu 36%. Pentru facilitarea conexiunilor cu perifericele, ZenBook Pro Duo 15 OLED are porturi de intrare-ieșire cuprinzătoare, inclusiv două porturi ultra-rapide Thunderbolt™ 3 USB-C® care suportă rate de transfer al datelor de până la 40 Gbps, alături de funcționalitățile Power Delivery și DisplayPort. Aceste porturi permit utilizatorului să conecteze un ecran extern adițional 8K sau două ecrane 4K UHD.

ZenBook Pro Duo 15 OLED include, de asemenea, interfața de rețea ultra-rapidă WiFi 6 (802.11ax) pentru conexiuni wireless de până la 3 ori mai rapide decât cele prin WiFi 5.

Disponibilitate

Mai multe configurații ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 sunt deja disponibile pe piața românească având prețuri ce pornesc de la aproximativ 13499,90 lei (taxe incluse). Primele 3 configurații intrate în stocuri sunt:

UX582LR-H2002R: Ecran OLED 4K UHD 440 niți, ScreenPad Plus 4K de nivel IPS, Intel Core™ i9-10980HK, NVIDIA GeForce RTX 3070 cu 8GB, 32GB DDR4 RAM integrat, stocare 1TB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD, Windows 10 Pro

UX582LR-H2017R: Ecran OLED 4K UHD 440 niți, ScreenPad Plus 4K de nivel IPS, Intel Core™ i7-10870H, NVIDIA GeForce RTX 3070 cu 8GB, 32GB DDR4 RAM integrat, stocare 1TB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD, Windows 10 Pro

UX582LR-H2013R: Ecran OLED 4K UHD 440 niți, ScreenPad Plus 4K de nivel IPS, Intel Core™ i7-10870H, NVIDIA GeForce RTX 3070 cu 8GB, 16GB DDR4 RAM integrat, stocare 1TB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD, Windows 10 Pro

Toate modelele de mai sus includ în cutie următoarele accesorii: palmrest, husă, stylus, stand pliabil.