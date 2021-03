ASBIS prezintă Prestigio SmartKids UP – tableta concepută special pentru copii

Tableta Prestigio SmartKids UP combină un design dinamic cu o funcționalitate extinsă. Astfel, aceasta permite copiilor să stocheze conținut interesant și util: basme audio, jocuri și aplicații educaționale și, desigur, desenele animate preferate.

Are suficientă capacitate de stocare – 1 GB RAM și 16 GB stocare internă. De asemenea, capacitatea de stocare se poate crește cu până la 128 GB, prin introducerea unui card de memorie microSD.

Pentru a transfera jocuri și desene animate sau pentru a muta fișiere de pe alte dispozitive este necesară folosirea unui cablu USB Tip-C. De asemenea, acesta se utilizează și pentru încărcarea dispozitivului. Părinții pot descărca aplicații noi sau pot căuta conținut interesant pentru copii, conectând tableta la Internet, prin Wi-Fi. Prestigio SmartKids UP oferă o funcție de control parental care permite setarea unor filtre de conținut, blocarea accesului la anumite site-uri și limitarea timpului de utilizare a tabletei.

Prestigio SmartKids UP are un ecran IPS interactiv de 10,1” cu o rezoluție de 1280 × 800, care reproduce foarte bine culorile și detaliile. Dispozitivul este echipat cu o cameră principală de 2,0 MP și una frontală, de 0,3 MP, prin urmare, tableta poate fi folosită și pentru apeluri video.

Tableta Prestigio pentru copii este dotată cu Android 10 (ediția Go), ceea ce simplifică utilizarea dispozitivului, facându-l mai intuitiv. Interfața ușor de utilizat, cele trei butoane (pornire, oprire și setări sunet) poziționate în partea de sus a panoului frontal, chiar în fața ochilor, dar și multe alte inovații utile fac ca SmartKids UP să fie foarte ușor de utilizat.

Tableta Prestigio SmartKids UP poate fi luată și în călătorii, pentru că are o baterie încorporată cu o capacitate de 5000 mAh, care va menține dispozitivul încărcat pentru o perioadă lungă de timp.

Prestigio SmartKids UP are un suport încorporat și o carcasă ergonomică, fiind ușor de ținut în mână de către un copil. De asemenea, acest lucru minimizează posibilitatea alunecării dispozitivului din cauza neglijenței. Cu toate acestea, dispozitivul are colțuri cauciucate în caz că ar putea scăpa din mâna copilului în timpul jocului. Această ramă de protecție este deosebit de importantă în cazul în care copiii sunt în mișcare.

Tableta Prestigio SmartKids UP este distribuită de ASBIS Romania și poate fi găsită în magazinele de specialitate.