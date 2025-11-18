Apple Sports este acum disponibilă în mai multe țări din Europa

Apple Sports, aplicația gratuită pentru iPhone care oferă fanilor sportului acces în timp real la scoruri, statistici și nu numai, este acum disponibilă în mai multe țări din Europa, inclusiv România. Concepută pentru a fi rapidă și simplă, experiența personalizată a aplicației aduce în prim plan campionatele și echipele favorite ale utilizatorilor, folosind o interfață intuitivă, proiectată de Apple. Fanii pot naviga cu ușurință între rezultate și meciuri viitoare și pot explora alte informații din sport, cum ar fi statistici despre echipe și detalii despre jucători. Aplicația poate fi descărcată acum în România din App Store

Cu Apple Sports, fanii au parte de o experiență personalizată și pot urmări echipele și campionatele preferate. Pe ecranul principal, evenimentele și meciurile sunt grupate după campionat, cu controale intuitive pentru ca fanii să poată personaliza ordinea pe care o preferă, asigurându-se că elementele preferate apar mereu primele. În aplicație, echipele favorite apar întotdeauna în partea de sus, oferind fanilor acces instantaneu la rezultatele și noutățile care îi interesează cel mai mult.

Cu funcția Activități Live, Apple Sports trimite notificări în timp real utilizatorului direct în Lock Screen și Apple Watch, iar notificări pentru evenimente viitoare pot fi programate în prealabil.1 Cardurile de Meci pot fi partajate, pentru ca fanii să își poată comunica entuziasmul pentru orice meci din toate campionatele incluse, iar widgeturile oferă fanilor posibilitatea de a-și personaliza home-screen-ul iPhone cu echipele și campionatele lor preferate. Pe lângă iPhone, widgeturile pot fi accesate și de pe iPad și Mac, oferind fanilor acces la rezultatele și calendarele ligilor și echipelor favorite pe și mai multe platforme.2

„Fanii sportului iubesc aplicația Apple Sports și o folosesc pentru a fi la curent cu echipele și campionatele lor preferate, având acces la rezultate și statistici furnizate la o viteză incredibilă”, a declarat Oliver Schusser, Vicepreședinte Apple TV, Apple Music, Sports și Beats. „Suntem încântați să introducem aplicația gratuită pentru și mai mulți fani din Europa.”

Apple Sports acoperă în prezent următoarele campionate și ligi: