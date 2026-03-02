Aplicația GoVola, locul 1 in App Store în România la doar câteva luni de la lansare

Aplicația GoVola a ajuns pe locul 1 în App Store România la categoria popularitate, depășind aplicații globale precum ChatGPT și Gemini. Performanța vine la doar câteva luni de la lansarea din vara anului 2025 și confirmă o schimbare accelerată în comportamentul de consum al românilor: rezervările de bilete de avion se mută rapid în aplicațiile mobile.

Tendința reflectă un parcurs firesc al digitalizării în România, în care utilizatorii au trecut treptat de la reticența față de plățile cu cardul și rezervările online la adoptarea completă a unei experiențe mobile-first, realizând astăzi întregul proces de căutare, selecție și achiziție direct din smartphone.

Datele Vola arată că utilizatorii care aleg aplicația rezervă mai frecvent pentru un număr mai mare de pasageri per rezervare și achiziționează într-o proporție mai ridicată servicii adiționale sau opțiuni de flexibilitate. În plus, aceștia utilizează intensiv funcționalitățile de explorare flexibilă, semn că aplicația nu este doar un canal de tranzacționare, ci și un instrument de descoperire și planificare a călătoriilor.

AI și flexibilitatea accelerează decizia de cumpărare

Unul dintre diferențiatorii principali ai aplicației este integrarea funcționalității AI Deal Finder, care analizează volume mari de date pentru a identifica rapid cele mai bune opțiuni de zbor în funcție de buget, perioadă și preferințe într-o conversație fluidă Opțiunile de zbor oferite de AI-ul Vola sunt conectate la zboruri în timp real și selectate după preferințele și criteriile utilizatorului.

Migrarea către mobil nu este doar o schimbare de dispozitiv, ci o schimbare de mindset: utilizatorii caută rapiditate, personalizare și control. Smartphone-ul devine principalul instrument de planificare a călătoriilor, iar aplicațiile care integrează inteligență artificială și opțiuni flexibile sunt cele care captează atenția publicului.