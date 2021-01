AOC este lider pe piața locală a monitoarelor de gaming

În România, piața monitoarelor de gaming a crescut în T3-2020 cu 101% față de anul trecut, în timp ce AOC a depășit această tendința prin creșterea volumului de vânzări local cu 117% în aceeași perioadă.

Comparativ cu trimestrul anterior, AOC și-a mărit cota de piață cu 7%, ajungând la o cotă de piață de 26% în T3-2020 și îmbunătățindu-și rangul și trecând de la poziția a doua la poziția numărul unu pe piața locala.

„2020 a fost un an dificil pentru mulți dintre noi, dar am continuat să creștem pe piața de gaming și acest lucru ne-a permis sa devenim lideri de piață. Oferta solidă AOC și valoarea mare în ceea ce privește monitoarele de gaming au fost apreciate de clienții români. De asemenea, le mulțumim și apreciem încrederea lor în produsele noastre”, spune Cristian Bucur, director de vânzări AOC & MMD South East Europe.

Conform ultimelor studii de piață ale Context, în al treilea trimestru al anului 2020, compania ocupă din nou primul loc pe piața a monitoarelor de gaming din întreaga Europă, având o cotă de piață de 27%, consolidându-și poziția de lider pe care o ocupa din T3-2019.

În plus, conform IDC Quarterly Gaming Tracker Q2 2020, AOC are cea mai mare cotă de piață (20%) în categoria monitoarele de gaming din întreaga lume. Monitoarele pentru gaming sunt definite ca având o rată de refresh de 120 Hz sau mai mare. Aceste monitoare sunt folosite de jucătorii profesioniști pentru a avea cel mai rapid timp de răspuns si cea mai buna experiență în timpul meciurilor competitive.

Având o gamă larga de monitoare de gaming, cu dimensiuni de la 21,5” la 49”, diferite raporturi de aspect (16:9, 21:9 sau 32:9), rezoluții de la Full HD până la Ultra HD și nu numai (5120×1440), cu refresh rate de până la 240 Hz și timpi de răspuns de până la 0,5 ms, AOC are numeroase monitoare de gaming care răspund nevoilor fiecărui utilizator, indiferent de buget.

Piața monitoarelor de gaming s-a extins rapid în ultimul trimestru, cu o creștere de 126% a volumului tuturor monitoarelor de gaming vândute comparativ cu același trimestru al anului trecut.

Odată cu lansarea primului său monitor de gaming în 2014 și a brandului său premium de monitoare, AGON – în 2016 – AOC nu este un nou venit pe scenă și înțelege dorințele și nevoile gamerilor. AOC a colaborat, de-a lungul timpului, cu organizația G2 Esports și a sponsorizat diverse evenimente de gaming în toată Europa, inclusiv turneele Red Bull și ESL, dovedind că monitoarele de gaming AOC sunt capabile in cele mai importante competiții de gaming și fiind testate de jucători de elita din scena esports.

Factorii care au contribuit enorm la succesul AOC includ seria G2, lansată anul trecut, foarte apreciata de gameri și care a câștigat numeroase premii, inclusiv „Cel mai bun monitor de gaming”, iar modelul 24G2U a câștigat „Cel mai bun monitor de gaming de buget” cu o diagonala de 24”, un panou IPS si o rata de refresh de 144Hz.

”În ultimul trimestru, am obținut cel mai mare volum de vânzări de monitoare de gaming dintr-un trimestru in Europa și le mulțumim tuturor clienților noștri. Aceeași tendință este valabilă și pentru întreaga lume, unde am devenit producătorul numărul unu de monitoare de gaming. AOC continuă să dezvolte monitoare de gaming de ultimă generație sub brand-urile noastre mainstream AOC Gaming și AOC AGON și suntem din nou prima alegere a clienților în ceea ce privește monitoarele de gaming”, spune Stefan Sommer, director Marketing și Business în Europa.