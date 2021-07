AOC anunță noua serie de monitoare AGON GAMING G3 cu 165Hz și curbură de 1000R

AOC, producatorul numărul 1 de monitoare de gaming din lume și accesorii IT, și-a redenumit întregul segment de produse de gaming în AGON by AOC. Sub noua denumire, AGON by AOC va îngloba toate produsele dedicate gaming-ului din portofoliul AOC: monitoare, căști, tastaturi mecanice, mouși, mouse pad-uri și multe altele. Toată gama de produse de gaming este împărțită în trei categorii pentru a răspunde nevoilor gamerilor de toate nivelurile.

Primele monitoare care vor fi lansate sub noul nume vor fi cele din seria G3 ca parte a noii categorii AOC GAMING. Cele cinci noi monitoare G3 variază în diagonale începând de la 27” (68,6 cm), 32” (80 cm) și până la 34” (86,4 cm). Toate modelele au o curbură agresivă 1000R, o rată de refresh de 165 Hz, precum și un design elegant fără rame pe 3 dintre laturi.

„Rebranding-ul portofoliului destinate gamerilor sub umbrela AGON by AOC va face monitoarele mult mai accesibile gamerilor indiferent de nevoile lor. De la gamerii casual și până la cei hardcore, competitivi sau chiar jucători profesioniști de esports, ne dorim o lume în care gamerii vor juca la un nivel înalt, ajutați de produsele de gaming care le corespund cel mai bine”, spune Stefan Sommer, Head of Global Marketing la AOC.

Noile produse AGON by AOC sunt într-o nouă ligă și vor crește în număr de-a lungul timpului. Asemănător războinicilor, gamerii au nevoie de cel mai bun echipament pentru a-și putea părăsi zona de confort în căutarea unor noi lupte. Așa cum aventurierii pleacă în lume să-și croiască propriul drum prin necunoscut, așa și gamerii sunt dornici sa descopere lumi necunoscute, să exploreze și să-și urmeze inima. Cu diferenta că jucătorii fac toate aceste lucruri din confortul propriei case, privind printr-o “fereastră” strălucitoare, și captivantă, către câmpurile de luptă virtuale.

„Seria G2 a devenit foarte rapid una dintre cele mai populare serii de monitoare și suntem foarte recunoscători utilizatorilor pentru încrederea acordată. De aceea lansăm seria G3 și suntem încrezători că am creat o completare demnă la gama AOC GAMING. Trebuie să experimentați personal această curbură 1000R pentru a aprecia felul în care universul jocului te înconjoară„, spune César Reyes Acosta, Gaming Product Manager / IT Accessories & Touch Monitors Team Leader la AOC Europe.

Gama G3 folosește un ecran cu o curbură pronunțată de 1000R la toate modelele, înconjurând utilizatorul din lateral, în comparație cu curbura subtilă 1500R din gama G2. Pentru jocurile FPS, de acțiune, pentru RPG-urile, titlurile de racing sau simulare, această curbură agresivă transformă monitorul în mai mult decât o simplă fereastră către lumile virtuale. Jocurile pe ecranele cu o curbură de 1000R înconjoară complet viziunea periferică, sunt similare cu a avea o experiență VR la birou, dar fără aspectele negative ale „deconectării” complet de lumea reală.

Toate modelele din seria G3 sunt echipate cu panouri VA, oferind o rată de refresh de 165 Hz, peste standardul actual de 144 Hz al monitoarelor de gaming. Mai mult, funcția Motion Blur Reduction reduce timpul de răspuns al pixelilor la doar 1 ms (MPRT), astfel încât jucătorii vor avea un feedback vizual rapid, fără artefacte precum ghosting-ul. Monitoarele sunt echipate cu Adaptive-Sync, oferind jucătorilor imagini fluide și fără efectul de screen tearing. În plus, toate modelele au un low input foarte mic, astfel încât acțiunile pot fi văzute pe ecran aproape instantaneu, fără nicio întârziere vizibilă ochiului uman.

Noul software G-Menu permite jucătorilor să-și regleze setările monitorului cu simple click-uri de mouse fără a atinge niciun buton de pe monitoarele lor. De asemenea, modul Low Blue Light și tehnologia FlickerFree îi ajută pe jucători să își mențină sănătatea ochilor.

Din punct de vedere vizual, panourile VA produc culori saturate, cu un contrast excepțional și un negru adânc. Acestea sunt excelente pentru gaming sau vizionarea de filme cu scene întunecate, în timp ce unghiurile largi de vizualizare de 178 ° / 178° fac posibil ca prietenii și familia să ia parte la acțiune.

Primele modele ale seriei G3, AOC CU34G3S, CQ32G3SU, C32G3AE, sunt disponibile la prețuri recomandate de 3309 lei, 2189 lei respectiv 1699 lei; în timp ce celelalte modele – CQ27G3SU, C27G3U – vor fi disponibile începând din septembrie 2021 la prețuri recomandate de 1939 lei, respectiv 1599 lei.