Angajații din întreaga lume se simt singuri, deconectați și lipsiți de control

Oamenii apelează la roboți pentru a-și susține dezvoltarea carierei, după ce pandemia COVID-19 i-a făcut să se simtă singuri și deconectați de la propria viață, potrivit unui nou studiu realizat de Oracle și Workplace Intelligence, o firmă de cercetare și consultanță în domeniul resurselor umane.

Studiul realizat pe un eșantion de peste 14.600 de angajați, manageri, lideri de resurse umane și directori de nivel C din 13 țări a constatat că oamenii din întreaga lume s-au simțit blocați în viața personală și profesională, dar sunt pregătiți să recapete controlul asupra viitorului lor.

Forța de muncă globală se simte singură, deconectată și lipsită de control

Mai mult de un an de izolare și incertitudinea continuă cauzată de pandemie i-au lăsat pe mulți lucrători într-o stare de confuzie emoțională, cu sentimentul că viețile și carierele lor sunt scăpate de sub control.

80 la sută dintre oameni au fost afectați negativ în ultimul an, mulți dintre ei având dificultăți financiare (29 la sută), suferind de o degradare a sănătății mintale (28 la sută), fiind lipsiți de motivație în carieră (25 la sută) și simțindu-se deconectați de la propria viață (23 la sută).

62 la sută au considerat că anul 2021 a fost cel mai stresant an la locul de muncă de până acum. Mai mult de jumătate (52 la sută) dintre oameni (52 la sută) s-au luptat cu sănătatea mintală la locul de muncă, mai mult în 2021 decât în 2020.

Numărul persoanelor care simt că au un control redus sau chiar inexistent asupra vieții personale și profesionale s-a dublat de la începutul pandemiei. Oamenii au remarcat că au pierdut controlul asupra viitorului (43 la sută); vieții personale (46 la sută); carierei (41 la sută); și relațiilor (39 la sută).

76 la sută dintre oameni se simt blocați în viața personală, simțind anxietate cu privire la viitorul lor (31 la sută); prinși în aceeași rutină (27 la sută); și mai multă singurătate ca niciodată (26 la sută).

Oamenii sunt motivați să facă schimbări, dar se confruntă cu mari provocări

În ciuda luptelor din ultimul an, oamenii din întreaga lume sunt dornici să facă schimbări în viața lor profesională.

93 la sută dintre oameni au folosit anul trecut pentru a reflecta asupra vieții lor și 88 la sută au declarat că semnificația succesului s-a schimbat pentru ei de la pandemie, echilibrul dintre viața profesională și cea privată (42 la sută), sănătatea mintală (37 la sută) și flexibilitatea la locul de muncă (33 la sută) fiind acum prioritățile principale.

75 la sută se simt blocați din punct de vedere profesional, deoarece nu au oportunități de creștere pentru a progresa în carieră (25 la sută) și sunt prea copleșiți pentru a face schimbări (22 la sută).

70 la sută dintre oameni spun că sentimentul de blocaj în carieră a avut un impact negativ și asupra vieții lor personale, adăugând un plus de stres și anxietate (40 la sută); contribuind la sentimentul de blocaj personal (29 la sută); și îndepărtând atenția de la viața personală (27 la sută).

83 la sută dintre oameni sunt pregătiți să facă o schimbare, dar 76 la sută au spus că se confruntă cu obstacole majore. Printre cele mai mari obstacole se numără instabilitatea financiară (22 la sută); faptul că nu știu ce schimbare de carieră are sens pentru ei (20 la sută); faptul că nu se simt suficient de încrezători pentru a face o schimbare (20 la sută); și faptul că nu văd oportunități de creștere în cadrul companiei lor (20 la sută).

În perspectiva anului 2022, dezvoltarea profesională este pe primul loc, mulți dintre ei fiind dispuși să renunțe la beneficii cheie, cum ar fi timpul de concediu (52%); bonusuri monetare (51%); și chiar o parte din salariu (43%) pentru mai multe oportunități de carieră.

Cu toate acestea, 85 la sută din forța de muncă la nivel global se declară nemulțumiți de sprijinul acordat de angajatorul lor. Aceștia caută ca organizațiile să le ofere oportunitatea de a învăța mai mult și de a-și dezvolta competențele (34 la sută); salarii mai mari (31 la sută); și oportunități pentru noi roluri în cadrul companiei (30 la sută).

Angajații din întreaga lume sunt dornici de noi competențe și apelează la tehnologie pentru ajutor

Pentru a păstra și a crește talentele de top pe fondul schimbării dinamicii locului de muncă, angajatorii trebuie să acorde mai multă atenție nevoilor angajaților ca niciodată și să profite de tehnologie pentru a oferi un sprijin mai bun.

85% dintre oameni doresc ca tehnologia să îi ajute să își definească viitorul prin identificarea competențelor pe care trebuie să le dezvolte (36%); recomandarea de modalități de a învăța noi competențe (36%); și oferirea de pași următori pentru a progresa spre obiectivele profesionale (32%).

75 la sută dintre oameni ar face schimbări în viață pe baza recomandărilor robotului.

82 la sută consideră că roboții le pot sprijini cariera mai bine decât un om, oferind recomandări imparțiale (37 la sută); răspunzând rapid la întrebări despre cariera lor (33 la sută); sau găsind noi locuri de muncă care se potrivesc cu abilitățile lor actuale (32 la sută).

Respondenții cred că oamenii încă mai au un rol esențial în dezvoltarea carierei și consideră că oamenii sunt mai buni în a oferi sprijin prin sfaturi bazate pe experiența personală (46 la sută); identificarea punctelor forte și a punctelor slabe (44 la sută); și analiza dincolo de un CV pentru a recomanda roluri potrivite personalității lor (41 la sută).

87 la sută dintre oameni cred că firma lor ar trebui să facă mai mult pentru a le asculta nevoile, iar 55 la sută sunt mai predispuși să rămână la o companie care folosește tehnologii avansate, cum ar fi inteligența artificială, pentru a-i sprijini în dezvoltarea carierei.

„Ultimul an și jumătate a schimbat modul în care lucrăm, inclusiv locul în care lucrăm și, pentru mulți oameni, pentru cine lucrăm. Deși au existat o mulțime de provocări atât pentru angajați, cât și pentru angajatori, aceasta a fost o oportunitate de a schimba în bine locul de muncă”, a declarat Dan Schawbel, managing partner, Workplace Intelligence. „Rezultatele arată în mod clar că investiția în dezvoltarea competențelor și a carierei este acum un factor cheie de diferențiere pentru angajatori, deoarece joacă un rol semnificativ în ceea ce privește sentimentul angajaților de a avea control asupra vieții lor personale și profesionale. Companiile care investesc în angajații lor și îi ajută să găsească oportunități vor culege beneficiile unei forțe de muncă productive și angajate.”

„Anul trecut a stabilit un nou curs pentru viitorul muncii. În mod surprinzător, printre stresul, anxietatea și singurătatea pandemiei globale, angajații și-au găsit vocea, au devenit mai împuterniciți și acum se exprimă pentru ceea ce își doresc”, a declarat Yvette Cameron, vicepreședinte senior, Oracle Cloud HCM. „Natura evoluției locului de muncă a schimbat modul în care oamenii se gândesc la succes și a resetat așteptările oamenilor cu privire la modul în care organizațiile îi pot sprijini cel mai bine. Pentru a atrage și a păstra talentele, companiile trebuie să acorde o prioritate mai mare ajutării angajaților să identifice și să dezvolte noi abilități și să ofere trasee de carieră personalizate, astfel încât aceștia să se simtă din nou în control asupra carierei lor.”

Aflați mai multe despre acest raport global aici: https://www.oracle.com/human-capital-management/ai-at-work/

Metodologie

Rezultatele cercetării se bazează pe un sondaj realizat de Savanta, Inc. în SUA, Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite, Franța, Olanda, Germania, Brazilia, India, Japonia, Coreea de Sud, Singapore și Australia în perioada 27 iulie – 17 august 2021. Pentru acest sondaj, 14.639 de directori C-suite, lideri de resurse umane, manageri și angajați cu normă întreagă au primit întrebări generale despre impactul COVID-19 asupra locului de muncă, AI și dezvoltarea carierei, precum și despre adoptarea AI la locul de muncă. Studiul a vizat angajații cu normă întreagă care au între 22 și 74 de ani. Respondenții au fost recrutați printr-o serie de mecanisme diferite, prin diferite surse, pentru a se alătura panelurilor și pentru a participa la studii de piață. Toți participanții la panel au trecut printr-un proces de dublu opt-in și au completat, în medie, 300 de puncte de date de profilare înainte de a participa la sondaje. Respondenții sunt invitați să participe prin e-mail și primesc un mic stimulent monetar pentru a participa. Rezultatele oricărui eșantion sunt supuse variației de eșantionare. Magnitudinea variației este măsurabilă și este afectată de numărul de interviuri și de nivelul procentelor care exprimă rezultatele. În acest studiu particular, șansele sunt de 95 din 100 ca rezultatul unui sondaj să nu varieze, în plus sau în minus, cu mai mult de 0,8 puncte procentuale față de rezultatul care ar fi fost obținut dacă s-ar fi realizat interviuri cu toate persoanele din universul reprezentat de eșantion.