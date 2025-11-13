ANCOM: Webinar privind accesul cercetătorilor la datele platformelor online foarte mari

ANCOM a organizat astăzi un webinar destinat cercetătorilor din cadrul centrelor de cercetare de la nivelul instituțiilor de învățământ superior din România, pe tema Actului Delegat privind accesul la date, adoptat în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (DSA). Experții ANCOM au prezentat cadrul legal recent intrat în vigoare prin care cercetătorii agreați vor putea solicita acces la date non-publice de la platformele online foarte mari și motoarele online de căutare foarte mari, în scopul studierii riscurilor sistemice din cadrul Uniunii Europene și a măsurilor de atenuare a riscurilor instituite de platformele online foarte mari și motoarele online de căutare foarte mari.

La evenimentul organizat de ANCOM au participat peste 30 de reprezentanți ai principalelor centre universitare din țară, precum Universitatea București, Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Academia de Studii Economice din București, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Universitatea „Transilvania”, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea de Vest, Universitatea Sapientia sau Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București.

Prezența acestora indică gradul ridicat de interes și importanța acordată mecanismelor de acces la datele platformele online foarte mari și motoarele online de căutare foarte mari în temeiul articolului 40 din Regulamentul privind serviciile digitale.

Rolul ANCOM în aplicarea noilor reguli

Principalul rol în aplicarea Actului delegat privind accesul la date revine coordonatorului serviciilor digitale din țara de stabilire a platformelor online foarte mari sau a motoarelor online de căutare foarte mari. Cele mai multe platforme online foarte mari sau motoare online de căutare foarte mari au locul de stabilire în Irlanda, iar coordonatorul serviciilor digitale din această țară este Coimisiun na Mean, Irlanda – CnaM. Coodonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire ia decizia cu privire la acordarea sau nu a statutului de cercetător agreat fiecărui cercetător solicitant, respectiv decide cu privire la formularea sau nu a unei cereri motivate de acces către platformele online foarte mari sau motoarele online de căutare foarte mari. ANCOM, în calitate de coordonator al serviciilor digitale (DSC) în România, poate sprijini procesul avut în vedere prin Actul delegat în cazul cererilor de acces depuse la ANCOM, pentru care efectuează o evaluare inițială a îndeplinirii tuturor condițiilor stabilite prin Regulamentul privind serviciile digitale, urmând ca ulterior să înainteze coordonatorului serviciilor digitale din țara de stabilire evaluarea inițială și toate documentele justificative depuse de cercetătorii solicitanți.

Acest proces marchează operaționalizarea primului mecanism de acces la date din Europa dedicat cercetării independente asupra riscurilor asociate mediului digital.

Mai multe detalii despre mecanismul de acces al cercetătorilor la datele platformelor online foarte mari sau a motoarelor online de căutare foarte mari sunt pe site-ul ANCOM.

Actul Delegat privind accesul la date

Adoptat în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (DSA), Actul Delegat privind accesul la date permite analiza independentă a unor fenomene precum expunerea minorilor la conținut dăunător, răspândirea dezinformării, fraudele digitale sau riscurile la adresa sănătății mentale a utilizatorilor, reprezentând astfel o etapă esențială în consolidarea unui mediu digital sigur, previzibil și de încredere pentru toți.

Cercetătorii vor putea depune cererile de acces la date prin portalul dedicat DSA, iar solicitările vor trebui să definească în mod riguros datele necesare, metodologia de prelucrare și garanțiile privind protecția datelor și a drepturilor utilizatorilor, precum și respectarea intereselor legitime ale companiilor. Aceste reguli fără precedent sunt un factor esențial pentru un control independent, prin cercetare, al riscurilor asociate serviciilor online care ne modelează viața de zi cu zi.