ANCOM: Stațiile walkie-talkie, microfoanele fără fir și sistemele de sonorizare au făcut obiectul unei campanii naționale de control

În perioada 19 iunie 2025 – 11 iulie 2025, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a desfășurat o campanie națională tematică de control pe piața echipamentelor radio. Campania a vizat stațiile radio de tipul walkie-talkie, microfoanele fără fir și sistemele de sonorizare comercializate în magazine fizice și online.

Scopul și rezultatele campaniei

Prin această campanie, ANCOM a acționat pentru prevenirea riscurilor generate de utilizarea echipamentelor neconforme, asigurarea unui nivel ridicat de protecție a cetățenilor, inclusiv în ceea ce privește sănătatea, siguranța publică și alinierea activităților comerciale la normele tehnice și legislative în vigoare. Acțiunile de control fac parte din activitatea de supraveghere continuă a pieței de către ANCOM pentru a preveni comercializarea și utilizarea echipamentelor radio neconforme.

ANCOM atrage atenția că echipamentele radio neconforme comercializate în România pot afecta buna funcționare a serviciilor de comunicații electronice și pot împiedica cetățenii să beneficieze de acces stabil și funcțional la aceste servicii.

ANCOM a efectuat 141 de controale, în urma cărora a aplicat 84 de avertismente și 35 de amenzi contravenționale, în valoare totală de 128.400 lei.

Recomandări pentru cumpărători

La achiziționarea unui echipament radio, cumpărătorii trebuie:

să verifice dacă produsul are marcajul și instrucțiuni în limba română – fără marcaj, produsul este considerat din start ca fiind neconform;

să evite produsele fără documente de conformitate, chiar dacă sunt mai ieftine – acestea pot provoca interferențe și pot atrage sancțiuni dacă sunt utilizate;

în cazul în care suspectează că un echipament radio nu respectă cerințele legale, să sesizeze ANCOM.

Ce trebuie să știe comercianții?

Echipamentele radio puse la dispoziție pe piața din România trebuie să respecte cerințe administrative și tehnice clare, prevăzute de legislația în vigoare, după cum urmează:

Cerințe administrative:

să aibă marcajul , vizibil, lizibil și durabil;

să fie însoțite de Declarația UE de conformitate emisă de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, dacă este cazul;

să fie însoțite de instrucțiuni de utilizare și informații privind siguranța, redactate în limba română;

să fie aplicate pe ambalajul echipamentului radio și să se regăsească în instrucțiunile de utilizare: restricțiile de punere în funcțiune, zonele ori regiunile geografice în care este necesară o autorizare privind utilizarea spectrului de frecvențe radio, dacă este cazul;

producătorii și importatorii trebuie să păstreze documentația tehnică și copia Declarației UE de conformitate timp de 10 ani de la punerea pe piață.

Cerințe tehnice:

să fie proiectate și fabricate astfel încât să nu producă interferențe prejudiciabile;

să aibă un nivel adecvat de imunitate la interferențele provenite de la alte echipamente;

să fie conforme cu standardele tehnice armonizate la nivel european aplicabile tipului de echipament;

parametrii tehnici (puterea de emisie, banda de frecvență, modul de operare) trebuie să respecte reglementările naționale privind interfețele radio (RO-IR).

Legislația incidentă este constituită din Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio, cu modificările și completările ulterioare, precum și Decizia președintelui ANCOM nr. 311/2016, act normativ ce stabilește reglementările tehnice în vigoare pentru interfețele radio (RO-IR).