ANCOM solicită opinii privind utilizarea viitoare a benzilor de 26 GHz și de 42 GHz, armonizate la nivel unional, respectiv a benzii de 28 GHz

ANCOM a lansat un chestionar privind oportunitatea acordării unor drepturi de utilizare a frecvențelor în benzile de 26 GHz și de 42 GHz în vederea furnizării de rețele publice și de servicii de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă în România, respectiv în banda de 28 GHz în vederea furnizării de rețele publice de acces fix pe suport radio (FWA) și de servicii de comunicații electronice. Cu această ocazie, operatorii pot să își exprime opinia cu privire la oportunitatea de a achiziționa spectru în aceste benzi. Totodată, Autoritatea urmărește să obțină informații semnificative din partea pieței de profil și a societății civile cu privire la interesul concret de a furniza, prin intermediul benzilor de 26 GHz, 42 GHz sau 28 GHz, rețele publice și servicii de comunicații electronice.

Chestionarul ANCOM

Chestionarul se adresează furnizorilor de rețele publice și de servicii de comunicații electronice care dețin sau nu spectru radio, producătorilor și distribuitorilor de echipamente radio, a căror activitate vizează și benzile indicate mai sus, ce activează pe piața națională de comunicații electronice sau sunt interesați în acest sens, respectiv instituțiilor administrației publice centrale și locale, ale căror prerogative legislative vizează inclusiv reglementarea ori facilitarea implementării și utilizării pe plan național și local a aplicațiilor „verticale” ce ar putea fi implementate prin intermediul utilizării spectrului radio în benzile amintite. Chestionarul se adresează, în egală măsură, și asociațiilor neguvernamentale și cetățenilor interesați de acest subiect.

ANCOM a considerat oportun să concretizeze acest demers printr-un chestionar referitor, printre altele, la banda de 26 GHz, tocmai cu scopul de a determina, după 3 ani de la ultima consultare, dacă există intenții certe cu privire la obținerea, într-un termen scurt (perioada 2026-2028) sau pe termen mediu (perioada 2029-2031), a unor drepturi de utilizare în această bandă, precum și dacă există alte constrângeri ce trebuie avute în vedere. Cu aceeași ocazie, Autoritatea a considerat oportun să completeze chestionarul respectiv cu întrebări similare și pentru alte benzi de frecvențe înalte pentru care nu au fost realizate anterior consultări (banda de 42 GHz, armonizată la nivel unional, respectiv banda de 28 GHz).

Răspunsuri chestionar

Chestionarul privind oportunitatea acordării unor drepturi de utilizare a frecvențelor în vederea furnizării de rețele publice de tip MFCN și de servicii de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă în benzile de frecvențe armonizate la nivel european 24,25 – 27,5 GHz (banda de 26 GHz) și 40,5 – 43,5 GHz (banda de 42 GHz), precum și în vederea furnizării de rețele publice de tip FWA și de servicii de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă în banda de frecvențe 27,5 – 29,5 GHz (banda de 28 GHz), în România în perioada 2026-2031 poate fi accesat aici. Persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să transmită răspunsuri până la data de 16.03.2026, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, București), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul direcțiilor regionale ale Autorității. Observațiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.