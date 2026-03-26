ANCOM: Recomandări privind expedierea bunurilor valoroase

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) atrage atenția utilizatorilor de servicii poștale asupra riscurilor asociate expedierii bunurilor valoroase prin servicii poștale. Tot mai mulți utilizatori semnalează situații în care astfel de bunuri ajung deteriorate sau sunt pierdute, iar despăgubirile acordate de furnizorii de servicii poștale sunt adesea percepute ca fiind insuficiente în raport cu valoarea obiectelor expediate.

În acest context, ANCOM reamintește utilizatorilor care sunt limitele răspunderii furnizorilor de servicii poștale și ce măsuri pot lua pentru a reduce riscurile asociate expedierii bunurilor valoroase.

Ce trebuie să știe utilizatorii?

Utilizatorii trebuie să aibă în vedere faptul că legislația aplicabilă serviciilor poștale stabilește răspunderea furnizorilor în funcție de tipul serviciului poștal contractat și nu în funcție de valoarea reală, financiară, artistică sau simbolică a bunurilor expediate.

Astfel, în cazul deteriorării, distrugerii sau pierderii unei trimiteri poștale, care conține bunuri de valoare, despăgubirile minime acordate sunt cele reglementate prin lege și, în cele mai multe situații, nu reflectă valoarea efectivă a bunului expediat.

Având în vedere aceste limitări, ANCOM recomandă utilizatorilor să țină cont de caracteristicile bunurilor pe care le expediază și să analizeze cu atenție opțiunile disponibile.

