FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI ANCOM publică ghidul privind interconectarea rețelelor de comunicații electronice în vederea terminării apelurilor la puncte fixe și mobile Ionut Razvan Share







Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) publică Ghidul privind încheierea acordurilor de interconectare, un document menit să faciliteze negocierile dintre furnizorii de rețele publice de comunicații electronice pentru serviciile de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe și mobile. La începutul anului 2024, ANCOM a retras obligațiile impuse la nivel național în sarcina operatorilor identificați cu putere semnificativă pe piețele relevante corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe, respectiv la puncte mobile în reţelele publice de telefonie. Totodată, ANCOM a stabilit o perioadă tranzitorie de un an, până la 18 martie 2025, în care obligațiile anterioare au rămas în vigoare. Pentru a asigura un cadru coerent, transparent și predictibil în realizarea interconectărilor între furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice, ANCOM a elaborat un ghid de bune practici. Ghidul conține recomandări esențiale privind transparența informațiilor de interconectare, condițiile tehnice și economice, negocierea acordurilor și rolul ANCOM. Prin îndrumările incluse, ghidul contribuie la reducerea duratei necesare pentru negocierea acordurilor de interconectare. ANCOM va monitoriza în continuare acordurile de interconectare încheiate între furnizorii de rețele de comunicații electronice, pentru a se asigura că mecanismul interconectărilor funcționează în mod eficient pe această piață chiar și în contextul ridicării reglementărilor ex-ante. În acest scop, furnizorii au obligația de a transmite ANCOM copii ale acordurilor de interconectare și după data de 18 martie 2025. Ghidul privind încheierea acordurilor de interconectare în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe/mobile a fost consultat public în perioada 2 aprilie – 5 mai 2025 și poate fi accesat aici.

Tags: