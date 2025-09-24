ANCOM consultă proiectul strategiei de reglementare în domeniul serviciilor poștale

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) lansează astăzi, spre consultare publică, proiectul Strategiei de reglementare poștală 2025 – 2029, document care stabilește direcțiile principale de acțiune pentru dezvoltarea unui sector poștal competitiv, inovator și orientat către nevoile utilizatorilor.

Situația actuală și perspective

Românii beneficiază de servicii poștale dinamice și competitive. În tranziția la societatea Gigabit, corespondența pe hârtie tinde să devină un serviciu de nișă, iar livrarea comenzilor online satisface tot mai multe dintre nevoile persoanelor și garantează dezvoltarea pe termen lung a sectorului poștal.

Dacă ritmurile actuale de creștere se mențin, valoarea sectorului poștal din România are toate premisele să depășească, în 2029-2030, valoarea sectorului comunicațiilor electronice. Într-o perioadă în care datele au impact semnificativ asupra creșterii și inovației în toate sectoarele, utilizarea big data crește competitivitatea rețelelor și serviciilor poștale și poate îmbunătăți inclusiv politicile publice.

Obiective strategice

În contextul schimbărilor profunde ale pieței serviciilor poștale, ANCOM își propune:

asigurarea conectivității poștale pentru toți, inclusiv în zonele rurale;

promovarea concurenței și a inovației în furnizarea serviciilor poștale;

promovarea securității, rezilienței și sustenabilității serviciilor poștale;

mobilizarea utilizatorilor prin instrumente moderne și transparente.

Obiectivele vin în sprijinul intereselor utilizatorilor de servicii poștale, susțin eficiența economică și stimulează inovarea, elemente esențiale ale misiunii ANCOM pe această piață. De asemenea, acestea susțin instrumentele de informare, punând accentul pe creșterea abilității utilizatorilor de a uza de drepturile lor și de a utiliza servicii poștale adecvate.

Direcții de acțiune

În contextul viitoarei reforme a cadrului legal european privind serviciile poștale, anunțată pentru anul 2027, ANCOM își propune să participe activ la dialogul european în materie, promovând prioritățile naționale, punând totodată accent pe actualizarea normelor în raport cu evoluțiile pieței serviciilor poștale, asigurarea flexibilității pentru statele membre ale Uniunii Europene, consolidarea rolului și atribuțiilor autorităților de reglementare în acest domeniu și protejarea utilizatorilor vulnerabili.

Pentru promovarea concurenței poștale, ANCOM și-a propus, printre altele, stimularea dezvoltării sistemelor automate în condiții de siguranță și monitorizarea furnizării autorizate a serviciilor poștale cu precădere de către platformele online.

De asemenea, Autoritatea va asigura actualizarea și aplicarea măsurilor pentru asigurarea cadrului de furnizare a serviciului universal poștal până în 2029.

Având în vedere că modul în care sunt utilizate serviciile poștale s-a schimbat substanțial, nevoile de serviciu universal poștal trebuie să se adapteze în consecință, fiind absolut necesară revizuirea legislației europene și, implicit, a celei naționale, pentru reflectarea nevoilor societății Gigabit.

Realitatea creșterii traficului de bunuri necesită concentrarea asupra unor aspecte precum modalitățile inovatoare de livrare, dar și asupra provocărilor determinate de vulnerabilități precum traficul cu bunuri ilegale realizat prin coletele poștale și securitatea cibernetică a rețelelor poștale.

Procesul de consultare publică

Proiectul Strategiei de reglementare poștală 2025-2029 poate fi consultat aici. Persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 23.10.2025, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.