ANCOM consultă măsurile de reglementare a tarifelor pentru serviciul universal poștal pentru următorii 4 ani

ANCOM a lansat în consultare publică metodologia prin care se determină tarifele pentru o serie de servicii pe care Compania Națională Poșta Română (CNPR) a fost desemnată să le presteze în calitatea sa de furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale până la data de 31 decembrie 2029. Măsurile propuse au la bază plafoane tarifare și formule de control al creșterii tarifelor, stabilindu-se totodată și condițiile în care acestea se aplică.

Pentru perioada de desemnare curentă a CNPR, ANCOM propune menținerea politicii tarifare utilizată în exercițiul anterior de desemnare, revizuind însă indicatorii care stau la baza determinării limitei de creștere maximă a tarifelor pentru serviciile pe care furnizorul poștal a fost desemnat să le presteze. Conform reglementării propuse, CNPR va avea posibilitatea să își stabilească tarifele practicate pentru aceste servicii fără a putea însă depăși plafonul maxim stabilit conform metodologiei propuse de Autoritate.

Măsurile de reglementare propuse de ANCOM

La stabilirea tarifelor în perioada 01 ianuarie 2026 – 31 decembrie 2029, CNPR va trebui să ia în considerare indicele prețurilor de consum prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru anul în care se aplică formula comparativ cu anul precedent, dar și elemente ce reflectă variația prețurilor de consum și productivitatea CNPR comparativ cu productivitatea economiei naționale. Pentru respectarea limitei impuse de ANCOM, CNPR va trebui să stabilească cu prudență tarifele care urmează a fi aplicate, ținând cont inclusiv de perioada în care aceste tarife se vor aplica, precum și de volumul de trafic previzionat pentru fiecare dintre categoriile de servicii incluse în sfera serviciului universal poștal.

Obligații ale CNPR

CNPR are obligația de a notifica ANCOM cu privire la toate tarifele practicate pentru furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal poștal până la data de 31 martie a fiecărui an pentru tarifele practicate în anul anterior, Autoritatea având la dispoziție 60 de zile pentru verificarea acestora. În cazul oricărei modificări a tarifelor stabilite de CNPR conform metodologiei propuse de ANCOM, furnizorul va aduce la cunoștința publicului aceste tarife cu cel puțin 30 de zile înainte de a fi aplicate, notificând, totodată, și Autoritatea cu privire la respectivele modificări.

Dacă din informațiile transmise de CNPR, în procesul de verificare de către ANCOM a respectării limitei tarifare maxime impuse rezultă o creștere mai mare a tarifelor decât cea rezultată prin aplicarea metodologiei stabilite de ANCOM, furnizorul va avea obligația ca în anul următor acestei constatări să ajusteze tarifele aferente serviciilor poștale astfel încât să fie compensată diferența practicată în plus față de majorarea aplicată.