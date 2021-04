Allview își face debutul în era tehnologică TOUCHLESS prin lansarea seriei de Smart TV-uri ePlay7100

Allview anunță astăzi lansarea celei mai noi serii de televizoare inteligente, ePlay7100, ce reprezintă începutul unei noi etape pentru portofoliul de produse al companiei și care integrează controlul vocal TOUCHLESS.

Astfel, prin tehnologia Far Field Voice Control, noua serie Allview ePlay7100 le va aduce utilizatorilor o experiență complet nouă, mult mai confortabilă și rapidă: fără a mai atinge telecomanda, ci doar prin simpla voce și comanda „OK Google”, aceștia vor putea porni sau opri televizorul, accesa conținut media și divertisment, regla volumul, controla alte dispozitive interconectate cu TV-ul prin sistemul Google Home.

Noua serie ePlay7100 aduce un upgrade pe partea de imagine și sunet, prin integrarea tehnologiilor de top: Dolby Vision completată de HDR 10+ și HLG; Dolby Atmos și DTS Studio Sound, menite să îmbunătățească semnificativ experiența de vizionare a utilizatorilor; un nou motor de analiză și procesare a imaginii prin metode complexe bazate pe AI – Chameleon Extreme 2.0 AI PQ Engine; dar și o premieră la nivel de suport pentru decodarea video – AV1 și functia audio duală Bluetooth V5.0, toate integrate într-un design elegant și rafinat.

„Anul 2020 ne-a adus creșterea cotei de piață la 4%, pe segmentul televizoarelor, fapt ce ne motivează în continuare să ne urmăm obiectivul de a deveni lideri pe piața românească de Smart TV-uri cu Android TV™ și Google Assistant™ integrat. Scopul nostru este de a aduce în permanență inovații în domeniu, tehnologii ce vor deveni ceva obișnuit mâine și pe care le integrăm în produse accesibile tuturor românilor. Anul 2021 ne dorim să fie definit de conceptul Touchless – interacțiunea cu tehnologia fără atingere, continuând seria pionieratelor și devenind, astfel, primul brand european care va încorpora tehnologii Touchless în portofoliul de produse.” a afirmat Lucian Peticilă – General Manager Allview.

Controlul vocal TOUCHLESS – uită de grija telecomenzii

Gama de Smart TV-uri Allview ePlay7100 este prima care oferă suport pentru comenzi vocale Hands Free. Spre deosebire de alte televizoare inteligente care au nevoie de o telecomandă pentru a executa comenzile bazate pe voce, seria ePlay7100 este echipată cu tehnologia Far Field Voice Control ce permite utilizatorilor să transmită comenzi vocale direct televizorului. Integrarea conceptului TOUCHLESS aduce numeroase avantaje utilizatorilor: nu mai au nevoie de telecomandă pentru a transmite comenzile către televizorul inteligent; pot oferi comenzi vocale într-un mod mult mai rapid, chiar și atunci când au mâinile ocupate (pornirea sau oprirea TV-ului, căutarea de conținut – inclusiv streaming media, reglarea volumului, controlarea tuturor dispozitivelor inteligente de acasă interconectate cu TV-ul); televizorul răspunde chiar și atunci când se află în stand-by, doar prin rostirea comenzii vocale „OK Google”.

Chameleon Extreme 2.0 AI PQ Engine

Modelele ePlay7100 integrează una dintre cele mai avansate tehnici de analiză și procesare a imaginii prin metode complexe bazate pe AI. Acestea permit optimizarea fiecărui cadru individual, multidimensional, pentru ca utilizatorii să beneficieze de imagini uimitor de reale.

Tehnologiile inovatoare utilizate pentru optimizarea procesării de culoare, ce stau la baza Chameleon Extreme 2.0 AI PQ Engine (Dynamic Restauration, Ultra High Analitic, Contrast Enhacement, Skin Color Enhacement), au rolul de a transmite imagini cu un contrast mai bogat, vibrante, pătrunzătoare, dar și emoția fiecărui cadru, trăirea fiecărui personaj și culorile reale ale oricărui detaliu.

Dolby Vision și Dolby Atmos – experiență vizuală și audio Home Cinema

Față de seriile anterioare, smart TV-urile din cea mai nouă gamă – ePlay7100 integrează tehnologii de top precum Dolby Vision și Dolby Atmos, ce marchează un upgrade major atât pe parte de imagine, cât și pe parte de sunet. Rolul acestora este de a transforma casele utilizatorilor în centre de divertisment, oferindu-le o experiență vizuală și audio multidimensională.

Dolby Vision – vârful de lance în domeniul tehnologiilor de ajustare a imaginii, este completată de funcții avansate (HDR, HDR 10+ și HLG), prin intermediul cărora sunt analizate și ajustate obiectele din imagine, pentru ca scenele redate să fie cât mai realiste şi mai naturale. Astfel, utilizatorii se vor putea bucura de cadre pline de culoare, clare, captivante și realise.

Cele mai noi modele de televizoare inteligente Allview integrează funcția Dolby Atmos, care împreună cu sistemul audio performant, susținut de difuzoarele de înaltă calitate, amplificatorul Clasa D de ultima generație și completată de una dintre cele mai noi tehnologii de decodare audio DTS Studio Sound, îi transpun pe utilizatori într-o nouă realitate, stimulându-le simțurile și oferindu-le o experiență de sunet home cinema, amplificată de senzația de spațialitate.

Eleganță infinită, performanță și funcționalitate

Noua serie ePlay7100 este definită prin eleganță și rafinament, datorită noului concept Infinity Display, caracterizat de rama aproape invizibilă și cadrul foarte subțire, ce dezvăluie utilizatorilor o experiență de vizionare captivantă și nemărginită. Design-ul modern integrează microfoanele Far Field Voice Control și le plasează central, în partea de jos, estetica fiind îmbinată armonios cu funcţionalitatea și performanța, pentru a crea premisele unui produs inovator, ce se potrivește oricărui interior.

Android TV™ 10

Gama ePlay7100 are integrat SO Android TV™ 10, optimizat pentru a oferi o experiență de utilizare fluidă, cu o interfață mult mai intuitivă, dar și meniuri contextuale îmbunătățite. Totodată, Android TV™ 10 aduce utilizatorilor cel mai înalt nivel de confort și posibilitatea de utilizare hands-free a TV-ului, prin integrarea Google Assistant și microfoanelor Far Field Voice Control. Astfel, cu o simplă comandă vocală adresată direct televizorului, utilizatorii pot porni sau opri televizorul, ajusta volumul, obține răspunsuri, controla conținutul video și alte dispozitive inteligente interconectate cu acesta, de la distanță.

AV1 și Bluetooth V5.0

La capitolul noutăți ale seriei ePlay7100, putem aminti de suportul pentru decodare video – AV1, ce oferă cu până la 30% mai multă performață față de formatul H265 și un bitrate mult mai redus, dar și un conținut video superior calitativ celor clasice, rapid, ce consumă mult mai puține resurse și date.

Functia audio duală Bluetooth V5.0, permite trimiterea de conținut audio fie de pe telefon pe TV, fie de pe televizor pe un device BT extern. Astfel, utilizatorii se bucură de mobilitate, întrebuințare facilă și nu-i vor mai deranja pe cei din jurul lor, folosind căștile Bluetooth.

Disponibilitate și preț

Noua serie ePlay7100 va fi disponibilă în variantele de: 43, 50 și 65 inch și va porni de la prețul recomandat de 2299 lei. Clienții care vor comanda noile produse în perioada 22 aprilie – 06 mai 2021, vor beneficia de un discount de 600 lei.