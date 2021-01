Allview anunță lansarea unui nou model de laptop – Allbook i

Allbook i este cel mai nou model de laptop din portofoliul companiei Allview, echipat cu procesor Intel® Core™ i3 din a 10-a generație, display IPS Full HD anti-glare, sistem de ventilație performant, ce le oferă utilizatorilor toate funcționalitățile de care au nevoie, într-un design subţire şi elegant.

„Laptopurile au jucat un rol important în ultimul an pe piața IT&C, pe măsură ce companiile și consumatorii au căutat instrumente de productivitate pentru a susține munca de la distanță. De la lansarea primului laptop Allview în 2017, ne-am dezvoltat anual portofoliul de produse din această categorie și am încercat să acoperim o plajă largă de utilizatori, raportându-ne la strategia „Smarters”, prin care ne dorim să oferim clienților performanțe deosebite integrate într-un design modern și comercializate la prețuri accesibile. Noul Allbook i se remarcă față de modelele precedente prin integrarea procesoarelor din familia Intel® Core™ generație a 10-a, ce ajută la realizarea task-urilor pentru întrega zi, încărcare rapidă și autonomie îndelungată, fiind construit pentru mobilitate și aducând o experiență de utilizare captivantă.”, a explicat Lucian Peticilă – General Manager Allview.

Capacitatea de stocare de tip SSD M2 de 256GB și cei 8 GB RAM DDR4 asigură o experiență fluidă în rezolvarea sarcinilor zilnice, într-un mod mai rapid și o utilizare multimedia intensă.

Clienții au flexibilitatea de a-și alege SO pentru propriul device, întrucât Allbook i rulează versiunea Windows® 10 Home, Windows® 10 Professional, Windows® 10 for Education, sau Ubuntu®. Noul laptop are un display de 15,6”, IPS Full HD, antireflex și o greutate de aproximativ 2 kg.

Prețul recomandat de vânzare pornește de la 2699 lei.