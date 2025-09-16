Allied Telesis oferă un plugin dedicat pentru DW Spectrum IPVMS

Bazându-se pe angajamentul față de inovație, Allied Telesis, lider global în soluții de conectivitate și instrumente inteligente de rețea, introduce StreamConnect pentru DW Spectrum, un plugin dedicat pentru DW Spectrum IPVMS. Această integrare îmbunătățește vizibilitatea rețelei, simplifică gestionarea dispozitivelor și asigură o soluție de supraveghere mai inteligentă și mai eficientă.

StreamConnect este o familie de pluginuri bazate pe API, concepute pentru a simplifica gestionarea rețelei și a îmbunătăți vizibilitatea prin intermediul sistemelor de gestionare video (VMS). Prin integrarea perfectă cu diverse platforme, StreamConnect oferă o soluție unificată, eficientă și scalabilă pentru monitorizarea și consolidarea infrastructurii de securitate.

Rahul Gupta, director tehnic al Allied Telesis, și-a exprimat opiniile despre parteneriat, declarând: „Parteneriatul cu Digital Watchdog ne permite să ne unim expertiza pentru a îmbunătăți soluțiile de supraveghere. Prin integrarea capacităților noastre de rețea securizată cu tehnologia avansată de supraveghere a Digital Watchdog, oferim clienților noștri soluții de securitate fizică fiabile, scalabile și flexibile.”

„Integrarea noastră cu Allied Telesis ne consolidează angajamentul de a oferi soluții avansate de supraveghere care combină capacități video de înaltă performanță cu o securitate robustă a rețelei”, spune Patrick Kelly, director senior de strategie la DW. „Această colaborare ne permite să răspundem cerințelor de securitate din ce în ce mai complexe ale organizațiilor moderne, oferind instrumente scalabile și fiabile pentru a proteja activele critice.”