Allied Telesis lansează SwitchBlade® x908 Generația 3 pentru a rezolva provocările de scalabilitate ale întreprinderilor și centrelor de date

Întreprinderile și centrele de date se confruntă cu provocări tot mai mari în scalarea rețelelor lor pentru a suporta sarcini de lucru virtualizate, AI, video, IoT. Cererea de lățime de bandă este în creștere, însă multe organizații sunt împiedicate de switch-urile vechi, operațiunile fragmentate și costul ridicat al sistemelor de șasiu supradimensionate.

Pentru a aborda aceste probleme, Allied Telesis a anunțat lansarea SwitchBlade x908 Generația 3 (SBx908 GEN3), un switch modular de generație următoare care combină performanța de înaltă densitate, modularitatea flexibilă a interfeței și scalabilitatea pentru viitor într-un factor de formă compact 3U. Clienții pot extinde capacitatea la cerere cu o gamă largă de module de interfață, adaptând platforma la cerințele lor în continuă evoluție.

De ce SBx908 GEN3?

SBx908 GEN3 a fost dezvoltat ca răspuns direct la cererea clienților pentru rețele scalabile și eficiente din punct de vedere al spațiului. Modelul său de capacitate la cerere permite clienților să înceapă doar cu porturile de care au nevoie și să se extindă fără probleme pe măsură ce traficul crește, evitând investiții inițiale mari. Spre deosebire de sistemele tradiționale, SBx908 GEN3 se integrează ușor atât cu interfețele vechi de cupru, cât și cu cele de fibră optică, precum și cu tehnologiile moderne de 25G și 400G, asigurând migrări line, fără cicluri costisitoare de înlocuire și reinstalare.

Rezolvarea provocărilor la nivelul întreprinderilor și centrelor de date

Rețelele întreprinderilor se confruntă cu:

• Lipsa de scalabilitate și redundanță în comutarea centrală

• Operațiuni manuale și fragmentate ale rețelei

• Întreținere predictivă și vizibilitate limitate ale activelor

Centrele de date se confruntă cu:

• Blocaje ale lățimii de bandă a rețelei principale pentru sarcini de lucru AI, HPC și video de înaltă rezoluție

• Uplink-uri vechi limitate la 100G, incapabile să gestioneze modelele de trafic moderne

• Medii cu interfețe mixte (10G cupru, 10G fibră, 25G) care cresc costurile și complexitatea

• Cost de intrare ridicat pentru 400G atunci când sunt necesare doar câteva porturi

Avantajele centrale ale întreprinderilor

• Șasiul compact și puternic 3U, cu 8 sloturi, oferă o densitate mai mare decât sistemele tipice de șasiu din clasa 6U

• Modularitatea interfeței acceptă 10G cupru, 10G fibră și 25G pentru o integrare perfectă de la vechi la modern

Avantajele centrelor de date

• Primul șasiu Allied Telesis cu suport 400G, care satisface cerințele mediilor AI și HPC

• Până la 64 de porturi x100G în doar 3U, abordând cererea explozivă de conectivitate 100G

• Optimizat pentru agregarea serverelor cu suport 25G pentru sarcini de lucru virtualizate și containerizate.

Diferențiere

Allied Telesis adoptă o abordare de platformă unificată: același hardware și sistemul de operare AlliedWare Plus™ alimentează atât mediile de întreprindere, cât și cele ale centrelor de date. În schimb, multe soluții industriale separă aceste linii de produse, rezultând operațiuni fragmentate și experiențe inconsistente pentru utilizatori.

Cu SBx908 GEN3, întreprinderile beneficiază, de asemenea, de un NMS (Network Management System) unificat, asigurând vizibilitate și control consecvente în toate mediile, simplificând operațiunile și reducând cheltuielile generale de administrare.

Alte diferențiatoare cheie includ:

• Suport pentru 1G până la 400G într-un singur șasiu pentru o adevărată pregătire pentru viitor

• Flexibilitate capacitate la cerere pentru a minimiza costurile inițiale, asigurând în același timp scalabilitate perfectă

• Design compact cu densitate de neegalat (3U, 8 sloturi)

• Selecție flexibilă a modulelor pentru a se potrivi oricărui scenariu de implementare.

Dovadă de performanță

• Fabrică de comutare de 12,8 Tbps și redirecționare de 2.800 Mpps pentru sarcini de lucru cu volum mare de date

• Stivuire rezilientă și failover rapid cu tehnologiile VCStack™ și EPSRing™ sau G.8032

• Automatizare inteligentă prin AMF Plus™, reducând cheltuielile operaționale generale și permițând furnizarea fără atingere

• Asistentul de rețea bazat pe inteligență artificială și suportul pentru NETCONF/RESTCONF și automatizarea bazată pe Ansible simplifică operațiunile, reduc sarcinile manuale și cresc productivitatea

• Securitate integrată, inclusiv monitorizare activă a fibrei, AAA și suport MACsec.

„Întreprinderile și centrele de date nu își pot permite să cheltuiască prea mult pe sisteme supradimensionate sau să rămână prinse în capcana platformelor vechi”, a declarat Rahul Gupta, director tehnic la Allied Telesis. „Ca o altă adăugire la seria SwitchBlade x908, SwitchBlade x908 GEN3 oferă clienților flexibilitatea de a se scala în ritmul propriu, oferind în același timp performanța de înaltă densitate necesară inteligenței artificiale, IoT și sarcinilor de lucru moderne.”

Disponibilitate

SBx908 GEN3 este disponibil la nivel mondial prin intermediul partenerilor și resellerilor autorizați Allied Telesis.