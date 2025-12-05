Allied Telesis lansează OneConnect – o platformă cloud unificată care simplifică și automatizează gestionarea rețelei

Allied Telesis a lansat recent OneConnect, o platformă cloud viitoare, concepută pentru a unifica și simplifica gestionarea rețelei în infrastructuri cu fir, wireless și WAN.

Dezvoltată pentru a ajuta organizațiile să eficientizeze operațiunile și să accelereze automatizarea, OneConnect va oferi vizibilitate în timp real, asigurare bazată pe inteligență artificială și orchestrare perfectă, toate gestionate printr-un singur panou de control.

Construită pe o arhitectură cloud sigură, scalabilă și multi-tenant, OneConnect va oferi echipelor IT ale întreprinderilor, furnizorilor de servicii gestionate (MSP) și partenerilor o imagine cuprinzătoare a întregii lor infrastructuri prin intermediul unei interfețe cloud intuitive.

OneConnect este conceput pentru a face controlul rețelei mai rapid, mai inteligent și mai eficient pentru fiecare organizație.

„Cu OneConnect, Allied Telesis reimaginează gestionarea rețelei pentru era cloud”, a declarat Rahul Gupta, director tehnic, Allied Telesis. „Nu este vorba doar despre conectarea dispozitivelor – este vorba despre a oferi clienților și partenerilor inteligența, simplitatea și flexibilitatea necesare pentru a-și gestiona rețelele fără efort. Asistentul nostru de rețea bazat pe inteligență artificială acționează ca un expert virtual disponibil 24/7. Acesta permite utilizatorilor să economisească timp și efort, permițându-le să se concentreze pe sarcini cu valoare mai mare și să se bucure de o autonomie mai mare.”

Interfața reproiectată a OneConnect oferă clienților acces direct la date detaliate despre rețea prin intermediul unui singur tablou de bord unificat. Acest lucru permite echipelor IT să monitorizeze rapid performanța, să identifice și să rezolve problemele și să ia decizii informate fără a comuta între mai multe instrumente. Drept urmare, clienții beneficiază de o depanare mai rapidă, o eficiență operațională îmbunătățită și o experiență de gestionare a rețelei mai simplificată.

O previzualizare a viitorului gestionării rețelei

OneConnect reunește patru capabilități cheie într-o singură platformă unificată:

• Vizibilitate: Informații în timp real despre starea, performanța și utilizarea rețelei prin intermediul unui tablou de bord unificat.

• Orchestrare: Provisionare fără atingere, configurare automată și actualizări inteligente care simplifică operațiunile și accelerează implementarea.

• Asigurare și inteligență artificială: Analiză predictivă și automatizare a rețelei pentru a detecta problemele din timp și a menține performanța maximă.

• Integrare aplicații: API-uri deschise, suport RADIUS și SNMP, permițând integrări cu ecosisteme partenere și instrumente terțe, extinzând vizibilitatea cu aplicații complementare și între endpoint-uri, IoT și dispozitive conectate.

Simplificarea operațiunilor și responsabilizarea partenerilor

OneConnect este conceput pentru a oferi avantaje măsurabile atât utilizatorilor finali, cât și partenerilor:

Pentru utilizatorii finali:

• Gestionare unificată bazată pe cloud care simplifică operațiunile zilnice ale rețelei

• Implementare mai rapidă prin integrare și automatizare zero-touch

• Inovație continuă prin actualizări cloud fără probleme

• Eficiență îmbunătățită și cost total de proprietate (TCO) mai mic.

Pentru parteneri și MSP-uri:

• Arhitectură multi-tenant pentru a gestiona mai multe medii de clienți dintr-o singură interfață

• Integrare mai ușoară a clienților și extindere scalabilă a serviciilor

• Oportunități de a construi noi fluxuri de venituri recurente prin oferte cloud gestionate.

Licențiere simplă și flexibilă pentru toți

OneConnect va introduce un model simplu de licențiere bazat pe abonament, conceput pentru transparență și ușurință în utilizare. Clienții și partenerii beneficiază de prețuri uniforme și flexibilitate la termen, permițând gestionarea tipurilor mixte de dispozitive în cadrul unui singur ciclu de reînnoire a contractului. Această abordare elimină complexitatea, scurtează timpii de achiziție și asigură costuri previzibile, făcând OneConnect atât scalabil, cât și rentabil pentru rețelele în creștere.

Automatizare inteligentă cu asistentul de rețea bazat pe inteligență artificială încorporat

În centrul OneConnect se află asistentul de rețea bazat pe inteligență artificială, conceput pentru a face gestionarea rețelei mai inteligentă și mai proactivă. Acesta ajută utilizatorii să găsească răspunsuri la configurare, să automatizeze actualizările și să depaneze problemele de performanță și va evolua într-un agent complet autonom, capabil de optimizare continuă a rețelei.

Securizat și scalabil prin design

Arhitectura cloud-nativă a OneConnect asigură disponibilitate ridicată, scalabilitate globală și securitate la nivel de întreprindere. Platforma include controlul accesului bazat pe roluri (RBAC), izolarea chiriașilor și conformitatea cu GDPR și alte standarde internaționale de protecție a datelor, securitate și confidențialitate, garantând că rețelele rămân sigure, conforme și rezistente.