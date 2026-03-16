Allied Telesis: Lansare controler ANC100QP PCIe 4.0

Controlerul Ethernet Allied Telesis ANC100QP PCIe 4.0 este conceput pentru a construi soluții de rețea extrem de scalabile și bogate în funcții în servere pentru aplicații de rețea și stocare la scară enterprise și cloud, inclusiv calcul de înaltă performanță, telecom, învățare automată, dezagregare a stocării și analiză de date.

Acesta combină un controler Ethernet cu lățime de bandă mare cu un set unic de motoare de accelerare hardware extrem de optimizate pentru a îmbunătăți performanța rețelei și a îmbunătăți eficiența serverului.

Accelerare hardware

Cu tehnologiile sale de accelerare hardware de top pe piață, controlerul Ethernet PCIe 4.0 din seria ANC100QP răspunde acestor cerințe de performanță și servicii ale rețelelor de centre de date la scară mega, cu randament ridicat și procesare avansată a fluxului. Caracteristici precum TruFlow™ cresc densitatea mașinilor virtuale cu până la 50%, eliberând mai multe cicluri CPU pentru mașini virtuale suplimentare.

Procesarea protocolului de tunelare pe cip pentru Geneve, VXLAN și NVGRE oferă o creștere a randamentului de până la 5 ori, reducând în același timp utilizarea CPU cu până la 90% în comparație cu soluțiile exclusiv software.

Soluțiile NetXtreme®-E Series acceptă, de asemenea, tehnologii avansate de rețea, cum ar fi RoCE, SDN și NFV, pentru a facilita gestionarea rețelelor de date și pentru a permite soluții pentru furnizorii de servicii.

Optimizat pentru virtualizare

Utilizarea plăcilor de 100G în medii virtualizate este esențială pentru aplicație, pentru a furniza conectivitatea datelor necesară pentru sarcinile de lucru din mașinile virtuale. Din cauza limitărilor specifice ale sloturilor, se recomandă de obicei ca serverele virtualizate să utilizeze porturi de 100 Gigabit sau mai mari pentru a satisface cerințele I/O.

Funcționalitate superioară

ANC100QP dispune de TruFlow™, RDMA over Converged Ethernet (RoCE), Data Center Bridging (DCB), Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), Stateless Offloads și Congestion Avoidance.

Lățime de bandă mai mare cu PCIe

Designul PCI-Express (PCIe) oferă lățimea de bandă maximă posibilă și eficiența magistralei.

Alte beneficii includ capacitatea și consumul redus de energie.

Performanță și fiabilitate

Allied Telesis își validează adaptoarele de rețea pe o varietate de sisteme de operare și platforme, asigurând compatibilitatea. ANC100QP profită din plin de arhitectura magistralei PCI-Express pentru a maximiza debitul rețelei. Teaming-ul permite Smart Load Balancing (SLB), care ajută la creșterea debitului și a toleranței la erori atunci când mai multe adaptoare sunt configurate pentru a partaja traficul și pentru a oferi fiabilitate a datelor cu failover.

Partiționare NIC

ANC100QP oferă un nivel de guvernanță fără precedent în întreaga rețea, permițând teste detaliate, analize și diagnosticare pentru fiecare adaptor de rețea instalat în sistem. Include utilitare care ajută la configurarea VLAN-urilor și la configurarea echipelor pentru agregarea legăturilor, SLB, failover și multe altele.

ANC100QP include un utilitar Microsoft Windows complet care efectuează teste detaliate, diagnosticare și analiză.

RoCE

Hardware-ul ANC100QP acceptă simultan RoCEv2 și RoCEv1. RoCE este un protocol care permite comunicarea traficului Remote Direct Memory Access (RDMA) prin Ethernet. Cu ajutorul funcției inteligente de control al congestiei de la Broadcom, RoCEv2 poate fi activat fără DCB