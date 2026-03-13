Allied Telesis a găzduit Conferința Partenerilor EMEA 2026 la Stockholm, sub tema „Transformarea viziunii în acțiune”

Allied Telesis a găzduit cu succes Conferința Partenerilor EMEA 2026 la Stockholm, reunind parteneri de canal din întreaga Europă și Orientul Mijlociu pentru un eveniment concentrat pe acțiune și rezultate.

Conferința a reunit partenerii strategici sub tema „Transformarea viziunii în acțiune”, evidențiind angajamentul Allied Telesis de a transforma strategia regională în creștere măsurabilă și succes pentru clienți pe piețele EMEA.

Strategie regională și direcție de piață

În cadrul sesiunilor keynote și al prezentărilor de leadership, Allied Telesis și-a prezentat prioritățile pentru EMEA în 2026, printre care:

• extinderea soluțiilor securizate de rețelistică pentru enterprise și industrie

• creșterea investițiilor regionale în dezvoltarea și certificarea partenerilor

• o aliniere mai bună și colaborare consolidată în strategiile go-to-market

• accelerarea creșterii în sectoarele verticale cheie

Participanții au luat parte la sesiuni tehnice aprofundate, prezentări ale roadmap-ului tehnologic și workshopuri de strategie de vânzări, concepute pentru a oferi partenerilor instrumente practice pentru a obține rezultate de business pe piețe competitive și diverse.

„Partenerii noștri EMEA au un rol esențial în furnizarea de soluții de conectivitate securizată și inteligentă către clienții din întreaga regiune”, a declarat Chris Elliott, Vicepreședinte Partnerships and Alliances la Allied Telesis. „Această conferință a fost despre alinierea la o viziune clară și despre oferirea puterii comunității noastre de parteneri de a acționa cu încredere și precizie.”

Premiile EMEA Channel la Muzeul Vasa

Unul dintre momentele importante ale conferinței a fost cina de gală EMEA Channel Awards, organizată la emblematicul Vasa Museum din Stockholm.

Înconjurați de istorica navă de război Vasa, partenerii s-au reunit pentru o seară dedicată celebrării performanței, inovației și colaborării în întreaga regiune. Locația unică a oferit un cadru memorabil pentru recunoașterea excelenței în ecosistemul de parteneri Allied Telesis EMEA.

Premiile au fost acordate în mai multe categorii, recompensând partenerii care au demonstrat creștere excepțională, impact asupra clienților, expertiză tehnică și angajament față de viziunea Allied Telesis.

Câștigătorii premiilor EMEA Channel

EMEA Distribution Value Add Partner of the Year

• Câștigător: Syscom Distribution, Emiratele Arabe Unite

EMEA New Partner of the Year

• Câștigător: Computacenter, Franța

EMEA Growth Partner of the Year

• Câștigător: Einzelnet, Spania

EMEA Project of the Year

• Câștigător: MTI Industry, Egipt

EMEA Partner of the Year

• Câștigător: GBE Converge, Regatul Unit

Consolidarea comunității de parteneri EMEA

Conferința Partenerilor EMEA 2026 a reafirmat angajamentul pe termen lung al Allied Telesis pentru colaborare, inovație și succes comun. Cu o direcție strategică clară și un nou impuls regional, partenerii au plecat din Stockholm pregătiți să transforme viziunea în acțiune pe parcursul anului următor.

Pentru mai multe informații despre soluțiile Allied Telesis și Programul de Parteneri EMEA, vizitați AlliedTelesis.com.