AI Shopping assistant: cum să folosești instrumentele AI de Black Friday

În perioada reducerilor de Black Friday, consumatorii apelează din ce în ce mai mult la inteligența artificială. De la agenți personali de cumpărături la probe virtuale, AI promite o experiență de cumpărare mai simplă și mai eficientă. Datele confirmă această tendință: conform unui sondaj Kaspersky, 72% dintre respondenți au folosit deja AI, iar 30% o integrează în activitățile zilnice, precum realizarea listelor de cumpărături și planificarea bugetului. Această tendință explodeazăîn sezonul reducerilor.

Cumpărătorii folosesc AI ca pe un „vânător de oferte” puternic, depășind comparațiile simple de preț și intrând în era comerțului autonom, unde pot delega complet sarcinile de cumpărare. De exemplu, poți instrui un agent AI să monitorizeze prețurile unui televizor 4K de 65 de inci și să efectueze automat achiziția când prețul scade sub o anumită limită.

Nu doar clienții, ci și brandurile și piețele online încorporează rapid AI în toate etapele experienței de cumpărare – de la sisteme dinamice de stabilire a prețurilor și gestionare predictivă a stocurilor, până la recomandări personalizate de produse și asistenți virtuali bazați pe AI. Unele branduri permit deja clienților să descopere și să achiziționeze produse direct prin chatboți AI, precum ChatGPT.

Totuși, această comoditate aduce și riscuri noi de securitate cibernetică. Atribuirea sarcinilor de achiziție și plată agenților AI deschide noi vectori de atac: chatboții pot fi compromiși prin tehnici de tip „prompt injection”, care redirecționează utilizatorii către site-uri malițioase, iar furtul de date de autentificare poate duce la fraude financiare și scurgeri de informații.

Mai mult, în perioada Black Friday, escrocii imită adesea retaileri importanți, precum Amazon și Walmart, trimițând e-mailuri de tip phishing care promit reduceri sau premii exclusive. Anul trecut, Kaspersky a raportat o creștere de aproape 25% a amenințărilor cibernetice direcționate către retail înainte de Black Friday.

Vestea bună este că utilizatorii nu trebuie să renunțe la avantajele AI pentru a rămâne protejați. Adoptând următoarele practici inteligente, cumpărăturile pot fi mai sigure și mai profitabile:

Folosește prompturi bine gândite. În loc să scrii o cerere vagă, cum ar fi „Găsește-mi cele mai bune oferte de laptopuri de Black Friday”, creează o cerere clară, precum: „Acționează ca asistentul meu personal de cumpărături. Găsește trei laptopuri de la producători mari și de încredere, precum Apple sau Dell, cu o evaluare medie de cel puțin 4 stele și peste 1.000 de recenzii. Listează numele produsului, specificațiile cheie, prețul actual și link-ul direct către pagina oficială a comerciantului.”

Fii atent la ce date împărtășești cu AI. Evită să oferi acces la detalii de plată instrumentelor AI sau extensiilor de browser, cu excepția celor dezvoltate de companii reputate. Activează autentificarea multi-factor și folosește platforme de plată sigure sau carduri de credit, care oferă o protecție mai bună împotriva fraudei decât cardurile de debit. Pentru o siguranță suplimentară, folosește o soluție de securitate cibernetică care protejează plățile online.

Verifică întotdeauna adresele URL înainte de a introduce date personale sau financiare. Evită să accesezi link-uri din e-mailuri, mesaje text sau reclame pe rețele sociale nesolicitate. În schimb, intră direct pe site-ul oficial al comerciantului. Pentru o protecție completă în perioada Black Friday, utilizează o soluție de securitate cu funcție anti-phishing. De exemplu, Kaspersky își îmbunătățește constant soluțiile prin instrumente anti-phishing bazate pe AI, oferind protecție avansată împotriva amenințărilor tot mai sofisticate.

În acest Black Friday, AI poate fi aliatul de încredere în vânătoarea de oferte, dar trebuie avut în vedere și faptul că infractorii cibernetici folosesc aceeași tehnologie. Prin folosirea responsabilă a AI și respectarea regulilor de securitate, utilizatorii pot beneficia de avantaje și economii semnificative fără a deveni victima unor „Grinch digitali” ai sezonului de oferte.