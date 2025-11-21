Adoptarea stablecoin-urilor accelerează, piața depășind capitalizarea totală de 300 miliarde de dolari

Piața stablecoin-urilor a depășit rapid capitalizarea totală de 300 de miliarde de dolari, trecând de la un instrument folosit în principal pentru trading crypto la un mijloc global de economisire digitală și plăți pentru companii și persoane fizice, arată o analiză Binance.

Inclusiv Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, spune că se așteaptă că sectorul de stablecoin-uri să atingă o valoare de piață de 3 trilioane de dolari până în 2030, de 10 ori mai mult decât valorează în prezent. Motivul invocat de Bessent e legea Genius Act, despre care spune că va duce la o adopție uriașă până la finalul acestui deceniu.

Stablecoin-urile sunt împărțite în principal în 2 categorii principale:

centralizate și garantate cu fiat: de exemplu USDT, USDC, PYUSD;

descentralizate și garantate cu active care generează randament (ex. USDe, USDS).

Principalii jucători de pe piață sunt într-o cursă pentru a deține cât mai multe straturi ale lanțului valoric al stablecoin-urilor (emitere, rețele, furnizori de infrastructură, aplicații pentru consumatori).

Emintenții de stablecoin-uri (ex. Tether) au demonstrat profitabilitate extrem de mare prin venituri din dobânzi sigure și mari obținute din investirea rezervele lor în obligațiuni americane. Acest lucru a atras numeroase branduri mari atât din Web3, cât și din Web2 în afacerea de emitere, arată un raport realizat de Binance Research.

Furnizorii tradiționali de servicii de plată, precum Stripe și PayPal, au intrat deja în spațiul plăților cu stablecoin-uri, văzând potențialul de a reduce dependența de intermediarii actuali (rețele de carduri, bănci emitente etc.).

De ce monedele stabile transformă modul în care se fac plățile?

Stablecoin-urile rezolvă multe dintre problemele care au ținut în loc plățile tradiționale de-a lungul timpului: întârzieri, comisioane mari și acces limitat. Tranzacțiile au loc instantaneu (nu în câteva zile), cu costuri foarte mici, ceea ce face transferurile transfrontaliere cu adevărat accesibile, fapt care deschide ușa incluziunii financiare.

De la lansarea sa în 2021, Binance Pay a procesat tranzacții de peste 250 de miliarde de dolari. În mod notabil, în 2025 până acum, peste 98% din plățile business-to-consumer pe platformă au fost decontate în stablecoin-uri precum USDT, USDC, EURI, XUSD, FDUSD, subliniind dominația lor tot mai mare ca mijloc de schimb preferat, iar baza totală de utilizatori Binance Pay a crescut la peste 45 de milioane la nivel global.

Impulsul plăților în stablecoin-uri accelerează în întreaga industrie. Conform unui raport Artemis din octombrie 2025, volumul lunar al plăților în stablecoin-uri a depășit pragul de 10 miliarde de dolariîncepând cu august 2025, o creștere de 82% de la începutul anului. Un alt raport, realizat de EY în septembrie 2025, estimează că plățile cu stablecoin-urile ar putea reprezenta între 5% și 10% din totalul plăților globale până în 2030.

Semnele transformării sunt vizibile: instituțiile financiare tradiționale reacționează. De exemplu, SWIFT, criticat de mult timp pentru transferurile transfrontaliere lente și scumpe, a lansat recent un registru comun bazat pe blockchain. Mișcarea reflectă tendința mai largă a finanțelor tradiționale de a îmbrățișa tehnologia blockchain. Rezultatul e benefic pentru toată lumea (bănci, companii și consumatori), prin creșterea vitezei, reducerea costurilor și creșterea transparenței în ecosistemul plăților.

Ce rol are Binance Pay în revoluția modului în care se fac plățile?

Acum, peste 20 de milioane de comercianți acceptă Binance Pay la nivel global, față de doar 12.000 la începutul anului, ceea ce înseamnă o creștere de peste 1.700 de ori în doar 10 luni. Este un semn clar că plățile în criptomonede ies din zona de nișă și intră în viața de zi cu zi.

“Suntem mândri să fim în fruntea transformării modului în care lumea face tranzacții. Rețeaua noastră extinsă de comercianți acoperă industrii diverse: de la gaming, retail, lux, banking, automobile, turism, ospitalitate, până la bunuri de larg consum. Ceea ce demonstrează că plățile în monede stabile au depășit utilizările de nișă și au devenit parte fundamentală a comerțului zilnic. Amprenta noastră globală include branduri de încredere precum JW Marriott în Cannes, KFC în Africa de Sud, SPAR în Elveția și multe altele”, spun reprezentanții Binance.

Concluzie: Viitorul plăților este fără granițe și instantaneu

Viitorul plăților este clar: instant, fără granițe și fără probleme sau întârzieri. Pe măsură ce tot mai mulți comercianți și consumatori adoptă stablecoin-urile, incluziunea financiară trece de la aspirație la realitate. Deși, în prezent, stablecoin-urile reprezintă o cotă mică din ecosistemul global al plăților, potențialul lor de a redefini comerțul și finanțele este imens.