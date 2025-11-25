ADATA și MSI lansează modulul de memorie DDR5 CUDIMM 4-RANK

ADATA Technology, lider global în soluții de memorie și stocare, anunță lansarea primului modul de memorie ADATA High Capacity DDR5 4-Rank CUDIMM din lume, dezvoltat în colaborare cu producătorul de plăci de bază MSI. Acest modul revoluționar integrează o arhitectură inovatoare 4-RANK, oferind o capacitate impresionantă de 128 GB per modul și funcționare stabilă pe platforma Intel Z890, marcând începutul unei noi ere în domeniul memoriei desktop de mare capacitate și eficiență ridicată.

Primul design 4-RANK din lume dublează capacitatea și îmbunătățește stabilitatea

Modulul de memorie ADATA High Capacity DDR5 4-Rank CUDIMM adoptă prima arhitectură 4-RANK din industrie, dublând capacitatea comparativ cu modulele tradiționale 2-RANK. Conceput pentru aplicații de mari dimensiuni și sarcini de lucru care implică volume ridicate de date, acesta păstrează totodată viteza ridicată și performanța stabilă, caracteristice tehnologiei CUDIMM dezvoltate de ADATA.

Chiar și în condiții solicitante, modulul oferă eficiență excelentă de transfer de date și latență redusă, consolidând poziția ADATA ca lider în inovația avansată a memoriei DRAM.

Sinergie perfectă cu platforma MSI Z890 pentru compatibilitate și stabilitate excepționale

Modulul ADATA 4-RANK DDR5 5600 CUDIMM a fost integrat și testat cu succes pe plăcile de bază MSI Z890, aflate în curs de dezvoltare, trecând verificarea completă de burn-in la 5600 MT/s și demonstrând compatibilitate, performanță și stabilitate remarcabile.

Suportând până la 256 GB pe platformle 2-DIMM, această configurație permite utilizatorilor să beneficieze de performanță extremă și capacitate uriașă pe o singură platformă desktop, satisfăcând nevoile variate ale gamerilor, creatorilor de conținut și profesioniștilor din domeniul calculului avansat.

Platforma supremă pentru gameri și profesioniști

Combinând capacitatea mare cu frecvențe ridicate, modulul ADATA High Capacity DDR5 4-Rank CUDIMM este conceput nu doar pentru gamerii entuziaști care caută performanță maximă, ci și pentru creatorii de conținut, dezvoltatorii de inteligență artificială și inginerii care au nevoie de putere de calcul superioară. Acesta permite inferență AI offline, ajustarea modelelor, editare video și foto la scară largă, precum și analiza localizată a datelor, cu o eficiență remarcabilă. Chiar și în medii offline, utilizatorii pot rula procese AI fără întreruperi, beneficiind de performanță fluentă și capacitate extinsă de memorie, ceea ce sprijină creativitatea și productivitatea de nouă generație.