ADATA lansează un SSD extern 2-în-1 integrat cu modul de baterie externă

ADATA anunță lansarea SR800 Magnetic Power Bank SSD, un produs revoluționar și primul din lume care combină stocarea externă cu o baterie externă. Într-o eră în care creatorii de conținut se bazează tot mai mult pe smartphone-uri pentru filmare și editare, noul SR800 introduce o inovație de design modular 2-în-1, unică în industrie. Datorită unui sistem de prindere magnetică pe spatele bateriei externe, SSD-ul și power bank-ul pot fi combinate perfect pentru a răspunde unor scenarii variate de utilizare.

Această soluție inovatoare nu doar anulează limitările cauzate de portul unic al dispozitivelor mobile, ci oferă și un nivel superior de comoditate și eficiență, schimbând modul în care creatorii filmează și permițându-le să călătorească lejer, cu mai puțin echipament, concentrându-se pe surprinderea fiecărui moment memorabil.

Încărcare rapidă și stocare rapidă într-un singur dispozitiv: o soluție perfectă pentru creatorii mobili

Mulți creatori se confruntă simultan cu problema bateriei insuficiente și a spațiului de stocare limitat, constrânși de un singur port al telefonului. Deși hub-urile externe de expansiune actuale oferă o soluție temporară pentru încărcare și înregistrare simultană, acestea necesită adesea suporturi sau brațe suplimentare pentru telefon, diminuând confortul filmărilor mobile.

SR800 a fost conceput pentru a oferi creatorilor video atât eficiență, cât și comoditate:

SSD-ul extern dispune de interfața USB 3.2 Gen 2×2, oferind viteze de citire/scriere de până la 2.000 MB/s – de aproximativ 20 de ori mai rapide decât unitățile de hard disk externe tradiționale – și o capacitate masivă de stocare de până la 2.000 GB.

Power bank-ul este echipat cu o capacitate de 5.000 mAh, suportând încărcare rapidă prin cablu Type-C de până la 20W și încărcare wireless magnetică de 15W.

Această combinație nu doar că realizează scenariul ideal de “încărcare și stocare” simultană, dar face ca backup-urile pe teren și editarea pe mai multe dispozitive să fie un efort minim, transformând smartphone-ul într-o stație de lucru mobilă mai profesională.

Design modular inteligent pentru o experiență completă de creație și divertisment

Cea mai mare valoare a SR800 constă în rezolvarea completă a problemelor întâmpinate de creatori. Aceștia își pot menține bateria telefonului prin încărcarea wireless a power bank-ului, în timp ce conectează simultan SSD-ul extern la portul telefonului. Acest lucru permite înregistrarea directă a materialelor video de înaltă definiție, precum 4K sau ProRes, abordând limitările spațiului de stocare insuficient al telefonului și ale înregistrărilor la rezoluție înaltă.

În plus, SR800 integrează un design inteligent cu picior de sprijin (kickstand) ascuns, sporind nu doar eficiența muncii, ci și divertismentul. Nu mai este necesar un suport suplimentar pentru telefon în timpul sesiunilor lungi de vizionare intensivă sau de jocuri mobile. Designul modular simplifică întregul proces. Susținut de mecanisme de protecție a circuitelor multiple testate riguros, dispozitivul oferă consumatorilor atât comoditate, cât și siguranță, oferind cel mai fiabil suport.