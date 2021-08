ADATA lansează o nouă gamă de produse din seria Xtreme Innovations

ADATA a lansat în cadrul evenimentului online “Xtreme Innovation” ce avut loc în data de 5 august 2021 o gamă de noi produse și soluții ADATA și XPG care includ SSD-uri, module DRAM, carduri de memorie, sisteme PC și componente.

Evenimentul a fost găzduit de personajul Mera al XPG și a coincis cu aniversarea de 20 de ani a brandului ADATA.

Module de memorie DDR5 ADATA

ADATA a prezentat primul său modul de memorie DDR5 de nouă generație, care oferă frecvențe de 8400 MT/s, fiind cu până la 163% mai rapid decât modelele DDR4. Această creștere a performanței va permite o încărcare mult mai rapidă a fișierelor, pentru multitasking fluid și o productivitate creativă sporită. În plus, modulele DDR5 vor funcționa la 1,1 V pentru o eficiență energetică îmbunătățită și vin cu capacități de până la 64 GB.

SSD-ul PCIe Gen4 ADATA LEGEND

Într-o eră a rețelelor sociale, a streaming-ului video și 5G, conținutul de înaltă calitate a devenit extrem de important în zilele noastre. ADATA este gata să răspundă nevoilor creatorilor de conținut cu o serie de produse noi. Printre acestea se numără noul SSD PCIe Gen4 ADATA LEGEND capabil să atingă viteze de citire foarte rapide de până la 7400 MB/s, ideal pentru editare video și randare 3D.

SSD-ul extern USB4 ADATA SE920

ADATA a prezentat noul său SSD extern care folosește cea mai recentă interfață USB4. Modelul SE920 este capabil de viteze de până la patru ori mai rapide decât predecesorii săi USB3.2, adică de aproximativ 4000 MB/s. Pentru stabilitate maximă în orice mediu, SE920 este echipat cu tehnologia proprietară ADATA de conducere a căldurii pentru a menține funcționarea la temperaturi optime.

Cardul de memorie ADATA Premier Extreme SDXC PCIe Express

ADATA a mai dezvăluit și cardul de memorie de nouă generație Premier Extreme SDXC SD7.0 Express PCIe Gen3x1 UHS-I U3 Clasa 10. Ce face ca acest card de memorie să fie extraordinar este suportul pentru PCIe, datorită celei mai recente specificații SD7.0. Cardul SDXC Express va oferi o creștere semnificativă a performanței față de predecesorii săi, cu viteze de citire și scriere de până la 800/700 MB/s. Noul model este compatibil cu UHS-I pentru o ușurință suplimentară de utilizare.

Ultrabook-ul de lifestyle și gaming XPG XENIA 14

În cadrul evenimentului Xtreme Innovation au fost anunțate și o mulțime de noi dispozitive de gaming, inclusiv XPG XENIA 14. Acest nou ultrabook de lifestyle și gaming este echipat cu un procesor Intel® i5 sau i7 din a 11-a generație, grafică Intel Iris XE, 16 GB de memorie RAM DDR4 de la XPG și un SSD XPG Gen 4 rapid, cu capacitate de 512 GB. Noul XPG XENIA 14 are un design superb și portabil, cu un profil subțire de doar 15 mm și un șasiu ultra-ușor din aliaj de magneziu premium. Dispozitivul cântărește doar 970 g. În ciuda dimensiunilor reduse și a portabilității, XENIA 14 reușește să se încadreze într-un ecran de 14 inci cu un raport impresionant de 92% ecran-carcasă. Pentru productivitate pe tot parcursul zilei sau sesiuni intense de joc, XENIA 14 oferă până la 10 ore de autonomie a bateriei, iar pentru o conectivitate ușoară, are două porturi USB Type-C, două porturi USB Type-A, un port HDMI, cititor de carduri SD, mufă audio de 3,5 mm și suport Thunderbolt 4.

Ultrabook-ul de lifestyle și gaming XPG XENIA 15

XPG XENIA 15 este echipat cu noul procesor Intel i7 Tiger Lake H din a 11-a generație, grafică NVIDIA® GeForce® RTX 3060 sau RTX 3070, 32 GB de memorie RAM DDR4 de la XPG și un SSD XPG Gen 4 rapid, cu 1 TB spațiu de stocare. La fel ca modelul XENIA 14, XENIA 15 are un șasiu premium din aliaj de magneziu, oferind portabilitate cu o greutate de sub 2 kg. XENIA 15 are, de asemenea, o tastatură mecanică cu iluminare RGB per tastă, un ecran spațios QHD de 15,6 inci de 165Hz și suport pentru Thunderbolt 4.

Căștile de gaming XPG PRECOG AERO

XPG PRECOG AERO au fost concepute pentru a oferi gamerilor libertate wireless. Dongle-ul Type-C dedicat cu latență redusă de 2,4 Ghz poate fi utilizat cu telefoane mobile, console portabile și PC-uri, pentru o utilizare de 24 de ore fără fir. Atunci când wireless-ul nu este o opțiune, căștile pot fi folosite și cu fir, prin cablu USB. Noul model prezintă un design industrial, specific XPG, cu o construcție ușoară și perne de urechi brevetate. De asemenea, noile căști XPG Precog Aero au un microfon cardioid cu funcție de pivotare, perne de urechi ce pot fi înlocuite și iluminare RGB care poate fi personalizată prin XPG PRIME.

Componente de gaming XPG

În ceea ce privește SSD-urile, XPG oferă în prezent o gamă completă de modele Gen4. Printre acestea se numără GAMMIX S70, premiat cu Red Dot 2021, model care poate atinge viteze de până la 7400 MB/s. De asemenea, pe piață mai există și SSD-urile GAMMIX S70 Blade și S50 Lite. Ca și în cazul ADATA, XPG va lansa noi module de memorie DDR5 mai târziu în acest an. Acest modul DRAM de nouă generație va oferi viteze de până la 12600 MT/s pentru sesiuni de joc mai rapide și o productivitate sporită. Alte componente includ sursa de alimentare XPG CYBERCORE Platinum certificată 80 PLUS Platinum. Această sursă oferă până la 1300 de wați de putere stabilă, continuă, și răcire eficientă cu un ventilator încorporat XPG Vento Pro de 120 mm cu design ultra-silențios cu rulmenți cu bile Nidec. Vor fi disponibile și modele de 850 și 1000 de wați.

XPG PRIME – Software de gestionare a ecosistemelor

În afară de hardware, ADATA a prezentat și software-ul de gestionare a ecosistemului fiecărui produs, XPG PRIME. Cu XPG PRIME, utilizatorii își pot gestiona toate setările de pe dispozitivele XPG într-o singură aplicație. Dacă vor să sincronizeze rapid toată iluminarea RGB cu un efect curcubeu, o pot face cu un singur click. De asemenea, utilizatorii pot seta manual fiecare LED de pe fiecare produs XPG pentru a crea o experiență de iluminare personalizată.

XPG GRIT – Software pentru training

GRIT vine de la Game Reaction Intensity Training. Acest software conține o serie de săli de antrenament și are ca obiectiv ajutarea gamerilor să-și îmbunătățească performanțele de joc. Prin utilizarea AI, GRIT poate urmări performanța utilizatorilor în timp și identifica punctele lor slabe. Prin utilizarea acestor informații, GRIT va recomanda exerciții specifice pentru a ajuta utilizatorii să-și îmbunătățească abilitățile, acționând în esență ca un antrenor digital Esports. În prezent, GRIT este limitat doar la exerciții pentru jocurile FPS, dar XPG lucrează la extinderea domeniului de aplicabilitate în viitorul apropiat.