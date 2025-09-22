Adaptorul de stocare virtuală de la Broadcom: o descoperire în eficiența stocării mainframe

Broadcom a oferit o premieră în domeniul stocării mainframe prin îmbunătățirea adaptorului de stocare virtuală (VSA) pentru CA 1™ Flexible Storage™. Această nouă caracteristică vă permite să aveți și plăcinta – să obțineți stocare virtuală pe bandă de înaltă performanță fără costurile tradiționale ridicate ale DASD și ciclurilor CPU mainframe.

Dilema stocării: Performanță vs. Cost

Din punct de vedere istoric, înlocuirea hardware-ului Virtual Tape Library (VTL) conectat direct cu soluții virtuale pe IBM Z s-a lovit de două obstacole majore:

Cerințe de stocare

Fără un dispozitiv VTL, datele trebuie scrise pe DASD mainframe, o opțiune de stocare extrem de rapidă, dar foarte scumpă, rezervată de obicei pentru sarcini de lucru de baze de date și aplicații care necesită latență de milisecunde. Costuri de procesare

VTL-urile descarcă procesarea de la mainframe. Atunci când sunt înlocuite cu bandă virtuală bazată pe software, cerințele suplimentare de procesare pot crește utilizarea CPU mainframe-ului de uz general. Acest lucru duce la creșterea taxelor lunare de licență (MLC) din cauza utilizării crescute, care este măsurată pe baza unei medii mobile de patru ore. Aceasta înseamnă că fiecare vârf de sarcină de lucru vă afectează profitul.

Adesea, aceste provocări au făcut ca soluțiile de stocare pe bandă virtuală să fie mai costisitoare și mai puțin atractive în comparație cu VTL-urile bazate pe hardware special concepute.

La cererea clientului, Broadcom a conceput o soluție pentru a elimina ambele puncte slabe, valorificând progresele în hardware, z/OS și arhitectura cloud hibridă.

Rezultatul este Virtual Storage Adapter (VSA), o nouă capacitate puternică care:

• Scrie direct pe hardware de stocare standard, rentabil

• Descarcă până la 91% din procesare către motoare specializate ZIIP*

• Oferă un randament incredibil de rapid utilizând TCP/IP Hypersockets sau conexiuni OSA

• Urmărește să reducă semnificativ dependența de DASD și costurile software legate de MLC.

Cum funcționează VSA

VSA capturează I/O la cel mai scăzut nivel, citind datele direct din memorie și transmițându-le în flux continuu printr-un TCP/IP Hypersocket (o conductă Open Systems virtualizată super-rapidă) sau, opțional, printr-o placă OSA atașată direct. Acest lucru permite viteze de transfer în conformitate cu ceea ce pot oferi soluțiile VTL tradiționale de astăzi.

Deoarece IBM nu permite descărcarea procesării I/O către ZIIP-uri, Broadcom a abordat această limitare cu o soluție inteligentă: compresia hardware zEDC. Integrat în procesoarele z15 și z16, zEDC comprimă datele cu o medie de până la 75%, reducând volumul I/O cu până la trei sferturi*. Cu cât sarcina utilă este mai mică, cu atât este necesară mai puțină activitate generală a CPU-ului, menținând impactul MLC minim.

Securitate fără compromisuri

Securitatea este, de asemenea, fundamentală. VSA se integrează cu gestionarea cheilor de criptare omniprezentă a IBM z/OS, securizând fiecare fișier cu criptare AES-256, care este rezistentă chiar și la amenințările de calcul cuantic. Datele sunt protejate, fie local, fie în stocarea obiectelor în cloud.

De ce contează funcția VSA

Stocarea flexibilă CA 1 de la Broadcom cu adaptor de stocare virtuală reduce decalajul dintre stocarea de înaltă performanță și eficiența costurilor operaționale. Acesta permite întreprinderilor să:

• Elimine dependența de hardware DASD și VTL costisitor pentru sarcinile de lucru pe bandă

• Utilizeze platforme de stocare accesibile (stocare pe obiecte sau stocare locală)

• Evite vârfurile de solicitare ale procesorului care cresc costurile MLC

• Securizeze datele pe bandă cu chei de criptare stocate pe mainframe

• Obțină agilitate în cloud hibrid, fără a sacrifica performanța mainframe-ului.

Concluzie

Cu CA 1 Flexible Storage și noul adaptor de stocare virtuală, Broadcom redefinește ceea ce este posibil pentru stocarea pe mainframe. Imposibilul este acum realitate; performanța, eficiența costurilor și securitatea sunt toate într-o singură soluție.

Indiferent dacă modernizați strategia de backup, descărcați infrastructura VTL moștenită sau pur și simplu încercați să reduceți cheltuielile cu mainframe-ul, această soluție vă permite să fiți o vedetă a stocării, scalând în același timp arhitectura de stocare a întreprinderii dvs. cu atenție.

SolvIT Networks este partener strategic pentru Europa Centrală și de Est al Broadcom.