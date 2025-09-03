Acer lansează noul Swift Air 16 – PC Copilot+

Rezumat:

Echipat cu procesoare AMD Ryzen AI seria 300 și placă grafică AMD Radeon care asigură experiențe Copilot+ PC pe Windows 11, laptopul Swift Air 16 oferă o experiență de utilizare excepțională, capacități multitasking și o autonomie a bateriei de până la 13 ore[i]

Fabricat din aliaj de magneziu-aluminiu, dispozitivul cântărește sub 1 kg 1 chiar și cu ecranul său mare de 16 inci, ceea ce îl face o opțiune excelentă pentru cei care caută performanță și stil fără greutate.

chiar și cu ecranul său mare de 16 inci, ceea ce îl face o opțiune excelentă pentru cei care caută performanță și stil fără greutate. Disponibil cu opțiunea de ecran AMOLED cu rezoluție de până la WQXGA+, oferind claritate, culori vibrante și interacțiune intuitivă pentru scopuri creative și de divertisment.

Acer a lansat noul Swift Air 16 (SFA16-61M), model din linia de laptopuri subțiri și ușoare Swift. Este dezvoltat pentru profesioniștii care lucrează în deplasare, și combină calcul AI de ultimă generație cu o greutate foarte redusă.

La baza modelului Swift Air 16 se află cea mai recentă generație de procesoare AMD Ryzen AI seria 300, cu un procesor AMD Ryzen AI 7 350, care permite executarea fără probleme a aplicațiilor AI locale și o reacție îmbunătățită, menținând în același timp un consum redus de energie. Echipat cu procesoare AMD puternice, Swift Air 16 asigură performanțe robuste pentru videoconferințe, streaming, editare și fluxuri de lucru creative.

Ca PC Copilot+, Swift Air 16 oferă acces la experiențe AI, precum Recall, Click to Do și Improved Windows Search, pentru a simplifica colaborarea, crearea de conținut și productivitatea.

Swift Air 16 are carcasa din aliaj de magneziu-aluminiu, ceea ce menține greutatea sub 1 kilogram.

Utilizatorii pot alege între un ecran AMOLED WQXGA+ de 16 inci cu o rată de refresh de 120 Hz sau un ecran IPS WUXGA cu o rată de refresh de 60 Hz și un raport de aspect de 16:10 pentru un spațiu larg de vizualizare și de lucru.

Acer Swift Air 16 are cu două porturi USB Type-C cu funcții complete, USB 3.2 Type-A și HDMI 1.4 cu suport HDCP. Suportul wireless include Wi-Fi 6E și cel mai recent standard Bluetooth, oferind conexiuni rapide și stabile oriunde este posibil.

Prețuri și disponibilitate

Acer Swift Air 16 (SFA16-61M) va fi disponibil în regiunea EMEA din luna noiembrie, la prețuri începând de la 999 de euro.

###

Specificații

Denumire Acer Swift Air 16 Model SFA16-61M Sistem de operare Windows 11 Home Procesoare Procesor AMD Ryzen AI 7 350

Procesor AMD Ryzen AI 5 340

Procesor AMD Ryzen AI 5 330 Grafică Placă grafică AMD Radeon 860M (integrată) Placă grafică AMD Radeon 840M (integrată)

Placă grafică AMD Radeon 820M (integrată) Afișaj 16 inci WQXGA+ AMOLED (2880×1800), raport de aspect 16:10, rată de refresh de 120 Hz, luminozitate de 400 niți și suport pentru gama de culori 100% DCI-P3

16 inci WUXGA (1920×1200), raport de aspect 16:10, rată de refresh de 60 Hz Memorie Până la 32 GB memorie LPDDR5 integrată Stocare SSD M.2 PCIe Gen4 de până la 1 TB Cameră Cameră IR FHD de 2 MP cu obturator de confidențialitate Audio Difuzoare stereo încorporate x2, microfoane digitale încorporate x2 Porturi Două porturi USB tip C (funcționalitate completă), USB 3.2 tip A, HDMI 1.4 cu suport HDCP, mufă audio Baterie Baterie Li-ion cu 3 celule de 50 Wh, autonomie de până la 13 ore (pe baza rezultatelor testelor de redare video) Rețea Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 sau superior Dimensiuni/Greutate Opțiune ecran AMOLED:

358,9 (L) x 239,7 (A) x 16,5 (Î) mm (14,13 x 9,44 x 0,65 inci) 1,1 kg (2,43 lbs.) Opțiune ecran IPS:

358,9 (L) x 239,7 (A) x 15,9 (Î) mm (14,13 x 9,44 x 0,63 inci) 0,99 kg (2,18 lbs.) Materiale și culoare carcasă Magneziu-aluminiu

Disponibil în culorile argintiu deschis, albastru, gri oțel și alb

[i] Durata de viață reală a bateriei poate varia considerabil în funcție de specificații, modelul produsului, configurație, aplicații, setări de gestionare a energiei, condiții de funcționare și caracteristici utilizate. Variațiile de performanță apar și în funcție de componentele utilizate, care includ, dar nu se limitează la procesor, capacitatea RAM, spațiul de stocare, ecranul și rezoluția etc.