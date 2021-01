Acer lansează Chromebook Spin 514, primul său Chromebook cu procesor AMD

Acer a prezentat astăzi primul său Chromebook echipat cu noile procesoare AMD Ryzen™ 3000 din seria C și grafică AMD Radeon™ – noul Acer Chromebook Spin 514 (CP514-1H / CP514-HH).

Această putere combinată cu un design rezistent, elegant și o durată lungă de viață a bateriei fac din noul Chromebook un dispozitiv mai mult decât capabil să gestioneze toate aplicațiile de care au nevoie consumatorii în timp ce lucrează și învață de acasă.

De asemenea, Acer anunță și Acer Chromebook Enterprise Spin 514 (CP514-1W / CP514-WH) echipat cu cel mai nou procesor AMD Ryzen™ 3000 seria C și capabilitățile de business ale sistemului de operare Chrome deblocate pentru a sprijini clienții din mediul de afaceri.

„Combinația dintre procesoarele AMD Ryzen și designul durabil face ca noul Acer Chromebook Spin 514 să fie o alegere excelentă pentru utilizatorii care au nevoie să lucreze de acasă”, a declarat James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. „Utilizatorii vor fi uimiți de noul nivel de responsivitate și performanță oferite de Acer Chromebook Spin 514 cu procesoare AMD Ryzen. În plus, procesorul Ryzen 7 3700C oferă cea mai bună grafică disponibilă pe un Chromebook echipat de AMD, astfel încât clienții noștri să poată profita de gama vastă de aplicații și extensii pentru a aborda proiecte cât mai provocatoare.”

Acer Chromebook Enterprise Spin 514

Acer Chromebook Enterprise Spin 514 oferă securitate, capacități enterprise și economii de costuri, ajutând companiile să gestioneze dispozitivele la o scară largă. Chromebook Enterprise deblochează capabilitățile de business încorporate ale Chromebook-urilor Acer și ale sistemului de operare Chrome, permițând administratorilor IT să securizeze, să administreze și să asigure performanța necesară utilizatorilor finali. Dispozitivele asigură, de asemenea, un mediu sigur și productiv pentru utilizatorii din cloud. Departamentele IT vor aprecia caracteristicile complete de securitate integrate în Acer Chromebook Enterprise Spin 514, iar administratorilor IT le va fi ușor să controleze actualizările, să configureze aplicații, să utilizeze extensii pentru a spori funcționalitatea browserului, să actualizeze politicile și multe altele, cu gestionare prin web.

Cu zero-touch enrollment, departamentele IT pot livra Acer Chromebook Enterprise Spin 514 către utilizatorii finali – dispozitivul se va înscrie automat în administrarea întreprinderii imediat ce utilizatorul final se conectează la internet. Sistemul de operare Chrome simplifică procesul de implementare, gestionare și alimentare în cloud, crescând în cele din urmă timpul de funcționare și reducând costul total de proprietate (TCO).

Acer Chromebook Enterprise Spin 514 vine cu până la 16 GB DDR4 DRAM și cu până la 256 GB stocare rapidă pe SSD PCIe NVMe.

Suport aplicații

Noile Acer Chromebook Spin 514 și Acer Chromebook Enterprise Spin 514 acceptă aplicații prin Google Play și alte aplicații web, astfel încât utilizatorii vor avea acces la toate aplicațiile preferate, necesare pentru productivitate, creativitate, servicii și multe altele.

Prețuri și disponibilitate

Acer Chromebook Spin 514 (CP514-1H) va fi disponibil în EMEA din luna martie 2021, la prețuri începând de la 529 EUR.

Acer Chromebook Enterprise Spin 514 (CP514-1WH) va fi disponibil în EMEA din luna martie 2021, la prețuri începând de la 799 EUR.