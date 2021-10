Acer își extinde portofoliul de produse cu tratament antimicrobian

Acer a anunțat extinderea portofoliului de produse cu tratament antimicrobian la mai multe categorii de produse, adresându-se atât publicului de larg consum, cât și utilizatorilor de business.

De la laptopuri TravelMate pentru cei de la birou, la dispozitive Enduro Urban pentru iubitorii de aventuri în natură, plus o serie de accesorii cum ar fi setul de tastatură și mouse certificat Works with Chromebook, dispozitivele antimicrobiene sunt acum disponibile pentru o gamă semnificativ mai largă de utilizatori.

Acer TravelMate Spin P4 – Laptop convertibil cu tratament antimicrobian

Acer TravelMate Spin P4 (TMP414RNA-51) este un laptop convertibil destinat utilizatorilor business care dispune de Acer Antimicrobial 360 Design – un agent antimicrobian cu ioni de argint care acoperă suprafețele atinse cel mai frecvent precum șasiul, tastatura, touchpad-ul și multe altele. Ionii de argint sunt particule foarte reactive care reduc dramatic rata de înmulțire a microbilor după contact. Laptopul oferă și performanțe puternice cu un procesor Intel® Core™ i7 vPro până la a 11-a generație, mai mult decât suficient pentru a rula programe variate, multiple pagini web deschise în browser și worksheet-uri, simultan, în timp ce până la 1TB spațiu de stocare pe SSD M.2 oferă mult spațiu pentru toate fișierele unui utilizator. Dispozitivul are o tastatură rezistentă la stropirea cu lichide, iar colțurile sale rezistente la șocuri au fost certificate pentru a îndeplini standardele de rezistență la impact MIL-STD 810H.

Ecranul antimicrobian FHD (1920×1080) Gorilla® Glass de 14 inci este tactil și rezistent la zgârieturi și poate fi rotit la 360 de grade în modurile laptop, stand, cort sau tabletă, facilitând astfel partajarea conținutului, iar cu o greutate de doar 1,53 kg și 17,9 mm grosime, dispozitivul este soluția ideală pentru profesioniștii care lucrează în deplasare. Pentru zile deosebit de pline cu întâlniri, laptopul are o autonomie a bateriei de până la 13,5 ore și poate fi încărcat rapid la până la 80% în doar o oră, oferind utilizatorilor fiabilitate pe tot parcursul zilei.

În plus, laptopul oferă o suită de opțiuni de conectivitate, inclusiv un conector RJ45 Ethernet, suport opțional LTE (eSIM și DSSA), un cititor smart de carduri, plus mai multe porturi USB Type-C și Thunderbolt™ 4. De asemenea, include capabilitățile de securitate de așteptat de la un PC de business cum ar fi Trusted Platform Module (TPM) 2.0, autentificare cu amprentă și Windows Hello.

Laptopul Acer Enduro Urban N3 cu tratament antimicrobian

Acer Enduro Urban N3 (EUN314A-51W (G)) este un laptop rezistent, de 14 inci, conceput pentru aventură. Are o greutate de doar 1,85 kg și o grosime de 21,95 mm, fiind totodată certificat pentru durabilitate de nivel militar (MIL-STD 810H) și rezistență de nivel industrial (IP53) împotriva prafului și apei. Cele patru colțuri întărite ajută dispozitivul să supraviețuiască loviturilor și căderilor accidentale (de până la 122 cm), în timp ce designul impermeabil al porturilor I/O, al difuzoarelor și al butoanelor, plus un sistem unic de drenaj și Aquafan™ rezistent la apă Acer asigură faptul că utilizatorii se pot aventura oriunde, fără a fi nevoie să își facă griji cu privire la vremea de afară.

Această nouă generație Enduro Urban N3 duce protecția cu un pas mai departe prin design-ul Acer 360 antimicrobian și Antimicrobial Corning® Gorilla® Glass ce ajută la menținerea ecranului curat în timpul utilizării în aer liber. Restul dispozitivului este acoperit cu un strat de ioni de argint care extinde capacitatea antimicrobiană la șasiu, touchpad, butoane și multe altele. Procesorul Intel® Core™ i7 din generația a 11-a, grafica NVIDIA® GeForce® MX330 și 32 GB de memorie DDR4 oferă suficientă performanță pentru orice sarcină, în timp ce autonomia de până la 13 ore și un afișaj FHD cu luminozitate de 450 de niti oferă utilizatorilor libertatea de a lucra oriunde doresc.

Acer Enduro Urban T3 – tabletă cu tratament antimicrobian

Acer Enduro Urban T3 (EUT310A-11A) este o tabletă rezistentă de 10 inci, perfectă pentru familiile cărora le place să exploreze și să învețe, fie într-o excursie cu cortul, fie când fac cursuri online în sufragerie. Cele patru bare de protecție din colțuri au contribuit la certificarea MIL-STD-810H care include supraviețuirea la 26 de căderi de la 122 cm, în timp ce porturile I/O, difuzoarele și butoanele impermeabilizate conferă tabletei o certificare IP53 împotriva prafului și apei. Tableta a fost îmbunătățită suplimentar cu design-ul Acer 360 antimicrobian, oferind tratament împotriva microbilor pe aproape toate suprafețele sale tactile, inclusiv pe ecran, pe capac, ramă și butoane. Ca atare, Enduro Urban T3 este mai mult decât capabilă să facă față nevoilor zilnice – totul cu o grosime impresionant de redusă de 9,92 mm și o greutate de 595 g.

Tableta antimicrobiană are un afișaj FHD (1920×1200) care acceptă atingerea în 10 puncte și oferă o luminozitate de 600 de niti pentru a oferi o experiență intuitivă și clară chiar și în spații luminoase sau în aer liber. Deasupra ecranului se află o cameră frontală wide-angle de 5 MP, în timp ce adăugarea unui microfon cu reducere inteligentă a zgomotului și WiFi dual-band fac din Enduro Urban T3 un dispozitiv excelent pentru apeluri video și învățare de la distanță. În cele din urmă, un procesor MediaTek Octa-core și 4 GB RAM oferă suficientă putere pentru a oferi utilizatorilor o experiență fluidă.

Acer VE246Q – Monitor antimicrobian

Acer VE246Q are un ecran FHD VA de 23,6 inci care este prietenos cu mediul înconjurător, dar și cu ochii utilizatorilor, oferind unghiuri largi de vizualizare de 178 de grade și un raport de contrast 100.000.000:1 pentru imagini incredibil de clare. Cu Acer Antimicrobial 360 Design, carcasa monitorului și învelișul ecranului sunt realizate din plastic reciclat și apoi tratate cu un agent antimicrobian ion-argint ce asigură o rată de reducere de 99% împotriva unei serii de bacterii în cadrul testelor JIS Z 2801 și ISO 22196. De asemenea, dispozitivul se mândrește cu o serie de certificări ecologice cum ar fi ENERGY STAR®, TCO și EPEAT, referindu-ne la capabilitățile de economisire a energiei prin iluminarea cu LED-uri și gestionarea responsabilă a materialelor în procesul de fabricație.

Ca un ultim detaliu, tehnologia Acer ComfyView contribuie la o experiență de vizionare mai confortabilă prin reducerea reflexiilor, în timp ce Acer BlueLightShield reduce emisiile de lumină albastră potențial dăunătoare.

Accesorii certificate “Works with Chromebook”

Acer a adus capabilități antimicrobiene și pe unele dintre accesoriile sale certificate Works with Chromebook, dispozitive care au fost testate și aprobate pentru a respecta standardele de compatibilitate Google. Acestea sunt certificate pentru a funcționa perfect cu Chromebook-urile și au firmware actualizabil, oferind utilizatorilor compatibilitate cu perifericele de astăzi și de mâine.

Tastatura și mouse-ul Bluetooth Acer KM501 reprezintă un set de tastatură + mouse certificate Works With Chromebook. Tastatura compactă beneficiază de Acer Antimicrobial 360 Design care include o soluție antimicrobiană cu ioni de argint pe majoritatea suprafețelor sale și un aspect special conceput pentru a completa toate caracteristicile sistemului de operare Chrome. În plus, tastatura și mouse-ul sunt foarte eficiente din punct de vedere energetic, capabile să funcționeze până la un an întreg înainte de a avea nevoie de schimbarea bateriilor.

Acer B501 este un mouse Bluetooth de 1.000 DPI și design Acer Antimicrobial 360 ce constă într-o soluție antimicrobiană cu ioni de argint aplicată pe majoritatea suprafețelor sale și un design ambidextru care îi permite să fie utilizat confortabil atât de utilizatorii dreptaci, cât și de cei stângaci. Este disponibil ca parte a pachetului KM501 sau separat, ca produs individual.

Prețuri și disponibilitate

Acer TravelMate Spin P4 (TMP414RNA-51) va fi disponibil în EMEA din Q4 ’21, la prețuri începând de la 1,119 euro.

Acer Enduro Urban N3 (EUN314A-51W) va fi disponibil în EMEA din Q4 ’21, la prețuri începând de la 799 euro.

Tableta Acer Enduro Urban T3 (EUT310A-11A) va fi disponibilă în EMEA din Q1 ’22, la prețuri începând de la 299 euro.

Setul Acer de tastatură și mouse KM501 va fi disponibil în EMEA din February 2022, starting at EUR 59.90.

Mouse-ul Acer B501 va fi disponibil în EMEA din februarie 2022, la prețuri începând de la 24.90 euro.

Specificațiile exacte, prețurile și disponibilitatea pot varia în funcție de regiune. Pentru a afla mai multe despre disponibilitatea, specificațiile produselor și prețurile pe anumite piețe, vă rugăm să contactați cel mai apropiat retailer Acer prin www.acer.com