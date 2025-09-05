Acer își extinde gama de produse

Tableta Acer Iconia X12, subțire și ușoară, cu ecran AMOLED de 12,6 inci, este alimentată de un procesor MediaTek Helio G99, oferă o autonomie a bateriei de până la 16 ore[1] și vine cu tastatură și stylus opționale.

Tableta Acer Iconia X14 oferă claritate OLED și instrumente AI avansate, precum controlul gesturilor, detectarea posturii și captarea automată a fotografiilor, fiind alimentată de un procesor AI dedicat cu NPU încorporat.

Tabletele Acer Iconia A16 și Iconia A14 oferă imagini FHD bogate, suporturi integrate de tip trepied și capacități AI încorporate care permit interacțiuni mai inteligente cu utilizatorul.

Monitoarele portabile amadana 16APM1QJ și ultra-subțiri amadana 27ART0 P1 combină estetica atemporală cu ecrane IPS vibrante, potrivite pentru spații de lucru moderne și configurații de divertisment.

Fiind un ecran OLED de înaltă performanță, Acer CE270U Z oferă o rată de refresh de 280 Hz, timp de răspuns de 0,03 ms, luminozitate HDR de 1000 niți și AMD FreeSync ™ Premium Pro.

Premium Pro. Routerul Acer Connect T36 Wi-Fi 7 Dual-Band Mesh este o soluție de rețea compactă și elegantă, care acceptă Wi-Fi 7 dual-band cu viteze de până la 3.600 Mbps și comutare automată a nodurilor pentru o conectivitate neîntreruptă.

Acer a anunțat o extindere amplă a portofoliului său de produse de consum în cadrul conferinței de presă globale next@acer de la IFA Berlin. Aceasta a inclus diverse adăugiri la tabletele din seriile Iconia X și Iconia A, o pereche de monitoare elegante de la amadana, ecranul OLED Acer CE270U Z de înaltă performanță și routerul mesh dual-band Wi-Fi 7 Acer Connect T36 – toate concepute pentru a îmbunătăți modul în care oamenii lucrează, învață și rămân conectați.

Tabletele Acer din seria Iconia X

Tabletele din seria Iconia X sunt concepute pentru a susține atât productivitatea, cât și divertismentul, fiind echipate cu Android™, ecrane vibrante și funcții bazate pe inteligență artificială care îmbunătățesc experiențele cotidiene.

Acer Iconia X12 (X12-21M) are un ecran AMOLED WQXGA (2560×1600) vibrant de 12,6 inci, raport de aspect 16:10, luminozitate maximă de 400 niți și o rată de refresh fluidă de 60 Hz, oferind imagini uimitoare și o atingere receptivă cu tehnologia in-cell. Cu un profil remarcabil de ușor, cântărind doar 500 g și acoperit cu un finisaj negru mat, aceasta invocă un stil și o senzație premium. Dispozitivul funcționează cu un procesor MediaTek Helio G99 cu 8 GB RAM LPDDR4X și 256 GB spațiu de stocare extensibil (până la 1 TB prin slot microSD) și oferă până la 16 ore1 de autonomie a bateriei.

Capturarea momentelor prețioase pe măsură ce apar, chiar și în condiții de lumină slabă, este ușoară datorită camerei spate de 13 MP cu tehnologie flash. Apelurile video și selfie-urile apar, de asemenea, realiste cu camera frontală de 5 MP. Difuzoarele stereo quad completează experiențele audio și de comunicare, în timp ce Wi-Fi 5 dual-band, Bluetooth 5.2, urmărirea GPS și un port USB PD 2.0 Type-C asigură o conectivitate fiabilă.

Tableta Iconia X12 este disponibilă și cu accesorii opționale – un stylus pentru luarea de notițe și creativitate, o tastatură detașabilă care oferă o tastare și o navigare fără probleme și un suport magnetic care susține tableta, pentru utilizare hands-free și unghiuri de vizualizare versatile.

Ecranul mare al Acer Iconia X14 (X14-M1N) este un display OLED FHD (1200×1920) de 14 inci, cu unghiuri largi de vizualizare și un design ZeroFrame rafinat. Procesorul său are un NPU încorporat, asociat cu până la 8 GB RAM LPDDR5 și 256 GB de stocare rapidă UFS 3.1, extensibilă până la 1 TB. Dispozitivul integrează noi funcții AI pentru utilizatorii de tablete, precum „AI Smart Sensing” pentru control bazat pe gesturi și sfaturi de postură, „AI Super Resolution”, care îmbunătățește automat calitatea video, și „Smile Camera”, care face instantaneu fotografii atunci când detectează un zâmbet sau un gest „OK”. În plus, camera sa din spate de 8 MP cu bliț și camera frontală de 5 MP oferă fotografii și selfie-uri clare.

Autonomia și conectivitatea sunt susținute de o durată de viață a bateriei de până la 10 ore1, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 și un port USB Type-C 2.0, iar dispozitivul este încorporat într-un șasiu rezistent de culoare Iron Gray, cu un suport încorporat.

Tabletele Acer Iconia din seria A

Noile tablete Iconia A16 (A16-M1N) și Iconia A14 (A14-M1N) se alătură noii game, oferind un echilibru excelent între performanță, ecrane vibrante, autonomie îndelungată a bateriei și funcții bazate pe inteligență artificială pentru muncă și consum media.

Ambele funcționează cu Android 15 și sunt echipate cu până la 8 GB de memorie RAM LPDDR5 și până la 256 GB de stocare UFS 3.1 extensibilă. Alimentate de procesoare cu NPU încorporate, aceste tablete aduc capacități AI direct pe dispozitiv, permițând interacțiuni mai inteligente și mai intuitive, cu AI Smart Sensing, AI Super Resolution și Smile Camera.

Dispozitivele sunt dotate cu ecrane IPS cu rezoluție FHD (1200×1920) de 16 și 14 inci, cu design ZeroFrame și unghiuri largi de vizualizare pentru a oferi experiențe captivante. De asemenea, integrează un suport de tip trepied direct în designul tabletei, eliminând necesitatea accesoriilor suplimentare și permițând dispozitivelor să fie sprijinite atunci când este necesar. De asemenea, dispun de camere foto spate de 8 MP cu bliț, camere foto frontale de 5 MP și oferă până la 10 ore de utilizare. Cu Wi-Fi 6 dual-band și Bluetooth 5.4, utilizatorii se pot bucura de descărcări mai rapide, latență mai mică și conexiuni mai stabile, chiar și în rețelele aglomerate.

În plus, tabletele din seriile Iconia X și Iconia A sunt dotate cu Acer Screen Casting, transformând fiecare dispozitiv într-un ecran wireless versatil pentru laptopuri prin Wi-Fi. Fie că lucrați la proiecte creative, susțineți prezentări, transmiteți conținut în flux sau efectuați mai multe sarcini simultan, Acer Screen Casting permite o configurare curată și ordonată pentru întreaga gamă.

Lansarea monitoarelor amadana

Acer a prezentat două noi monitoare sub marca amadana, cunoscută pentru estetica minimalistă și atemporală, inspirată din filosofia de design japoneză. Aceste ecrane combină măiestria elegantă cu performanța fluidă, oferind un echilibru rafinat între stil și claritate vizuală.

amadana 16APM1QJ este un monitor portabil ultra-subțire de 15,6 inci, dotat cu un panou IPS vibrant, cu unghiuri largi de vizualizare. Cu o greutate de doar 0,65 kg și susținut de un suport încorporat cu înclinare de până la 90° și semnale de intrare mini-HDMI și USB Type-C, este un companion versatil pentru productivitate și divertisment.

În același timp, modelul amadana 27ART0 P1 se mândrește cu un ecran IPS ZeroFrame de 27 inch, care suportă o rată de refresh de 144 Hz și funcționalitatea Dynamic Refresh Rate (120 Hz și 60 Hz). Suportul pentru 99% din gama de culori, opțiunile duale de conectare (HDMI și VGA), designul ultra-subțire și dock-ul compact pentru accesorii îl transformă într-un centru versatil pentru orice setup de lucru sau de acasă.

Acer CE27OU Z este un monitor OLED de 26,5 inci cu o rezoluție uimitoare de 2560×1440 și o rată de refresh de 280 HZ. Creatorii de conținut, pasionații de filme și gamerii vor aprecia imaginile ultra-fluide, cu suport pentru tehnologia AMD FreeSync Premium Pro, timp de răspuns rapid de 0,03 ms, luminozitate maximă de 1.000 niți în modul HDR și suport pentru gama de culori DCI-P3 de 99%. De asemenea, este dotat cu difuzoare puternice de 3 W și variante extinse de înclinare de până la 25, combinând vizionarea confortabilă și sunetul captivant într-un singur pachet.

Router mesh dual-band Acer Connect T36 Wi-Fi 7

Pentru a se adapta nevoilor stilului de viață conectat digital, routerul Acer Connect T36 Wi-Fi 7 Dual-Band Mesh este proiectat pentru a oferi internet de mare viteză și fiabil în case și spații de lucru moderne.

Routerul este alimentat de un procesor quad-core bazat pe ARM, suportă Wi-Fi 7 și viteze dual-band de până la 3.600 Mbps și permite streaming 4K fără întreruperi, jocuri cu latență redusă, automatizare inteligentă a casei și multe altele.

Noul Acer Connect T36 este proiectat și pentru scalabilitate, dispunând de tehnologie mesh pentru acoperire extinsă, cu comutare automată a nodurilor pentru a menține conectivitatea neîntreruptă pe măsură ce utilizatorii se deplasează dintr-o cameră în alta. Sistemul său modular permite utilizatorilor să adauge noi noduri și să extindă acoperirea pentru a satisface cerințele mai ridicate de rețea și lățime de bandă.

Configurarea și setările ușoare pot fi gestionate prin intermediul aplicației Acer Connect, iar designul compact al modelului T36 îl face un accesoriu discret, dar puternic, pentru orice mediu domestic sau profesional. Include trei conectori RJ45 (unul WAN și doi LAN) și este alimentat printr-o mufă de 12 V 1 A CC.

Prețuri și disponibilitate

Tableta Acer Iconia X12 (X12-21M) va fi disponibilă în EMEA din luna noiembrie, la prețuri începând de la 280 EUR.

Tableta Acer Iconia X14 (X14-M1N) va fi disponibilă în EMEA din luna noiembrie, la prețuri începând de la 310 EUR.

Tableta Acer Iconia A14 (A14-M1N) va fi disponibilă în EMEA din luna noiembrie, la prețuri începând de la 260 EUR.

Tableta Acer Iconia A16 (A16-M1N) va fi disponibilă în EMEA din luna noiembrie, la prețuri începând de la 300 EUR.

Acer CE270U Z va fi disponibil în EMEA în primul trimestru al anului 2026, la un preț începând de la 699 EUR.

Amadana 16APM1QJ va fi disponibil în EMEA în primul trimestru al anului 2026, la un preț începând de la 119 EUR.

Amadana 27ART0 P1 va fi disponibil în EMEA în primul trimestru al anului 2026, la un preț începând de la 169 EUR.

Acer Connect T36 va fi disponibil în EMEA în primul trimestru al anului 2026, la un preț începând de la 119 EUR (1 pachet), 199 EUR (2 pachete) și 299 EUR (3 pachete).

[1] Durata de viață reală a bateriei poate varia considerabil în funcție de specificații, modelul produsului, configurație, aplicații, setări de gestionare a energiei, condiții de funcționare și funcții utilizate. Variațiile de performanță apar și în funcție de componentele utilizate, care includ, fără a se limita la acestea, procesorul, capacitatea RAM, spațiul de stocare, afișajul și rezoluția etc.