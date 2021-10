Acer își exinde portofoliul Vero de produse Eco-friendly

Acer lansează o nouă linie de dispozitive Eco-friendly din seria Vero, inclusiv laptoprile Acer Aspire Vero și TravelMate Vero. De la PC-uri la periferice, dispozitivele Vero au în comun anumite specificații eco precum utilizarea plasticului reciclat post-consum (PCR) și transportul în ambalaje reciclabile.

Întrucât sustenabilitatea nu se referă numai la modul în care este fabricat un produs, ci și la ceea ce se întâmplă cu acesta, dispozitivele Acer Vero au fost, de asemenea, concepute pentru a fi ușor de demontat, simplificând procesul de reparație sau update și, în cele din urmă, crescând durata de viață a dispozitivelor.

Acer Aspire Vero – Laptop Verde

Mai mult decât un computer elegant, Acer Aspire Vero (AV15-51) este o manifestare tangibilă a angajamentului Acer pentru operațiuni mai sustenabile. Șasiul său este compus din 30% plastic reciclat (PCR), motiv pentru care emisiile de CO2 pentru producția acestei piese au fost reduse cu 21%. Tastatura conține 50% plastic PCR, iar ambalajul 100% reciclabil al Aspire Vero, recunoscut prin numeroase premii internaționale, poate fi re-utilizat ca suport pentru laptop. În plus, un design atent la mediul înconjurător determină eliminarea deșeurilor inutile, facilitând demontarea, repararea, actualizările și reciclarea computerului sau a componentelor sale. Rularea noului sistem de operare Windows 11 este de asemenea incredibil de ușor de utilizat.

Ecranul FHD IPS de 15,6 inci 99% reciclabil al noului computer este alimentat de procesoare Intel® Core™ din a 11-a generație și de grafică Intel® Iris® Xe, astfel încât utilizatorii să se poată baza oricând pe performanțe și productivitate de top. Când lucrează la sarcini mai puțin solicitante, noul software VeroSense™ al Acer oferă utilizatorilor opțiunea de a selecta un mod de utilizare care a fost optimizat pentru eficiența energetică și durata de viață a bateriei. Funcții precum Wi-Fi 6, un port USB Type-C și două porturi USB Type-A asigură o experiență de utilizare mai fiabilă, în timp ce Acer TrueHarmony™ și Acer PurifiedVoice™ cu reducere a zgomotului AI permit conferințe video cu sunet clar.

Utilizatorii interesați să dețină mai multe dispozitive Eco își pot completa setul Vero cu mouse-ul Macaron Vero (AMR020), Vero Mousepad (AMP120/AMP121) și Vero Sleeve (ABG131/ABG132).

Acer TravelMate Vero – Laptop Verde

Acer TravelMate Vero (TMV15-51) este un laptop de business ecologic, destinat organizațiilor care susțin practicile sustenabile. Acesta vine cu un procesor Intel® Core™ i7 din generația a 11-a, 16 GB de memorie DDR4 și un SSD de 1 TB, mai mult decât suficient pentru sarcini mari de productivitate, iar această putere este susținută și de măsuri de securitate. Un TPM discret oferă securitate și gestionare la nivel enterprise, în timp ce un slot Kensington lock oferă protecție fizică pentru date importante. TravelMate Vero este livrat cu Acer ProShield Plus, o soluție de securitate all-in-one care include funcții precum criptarea și decriptarea, plus măsurile de autentificare biometrică încorporate în Windows 11 Pro. Această versiune a TravelMate Vero oferă companiilor posibilitatea de a personaliza sigla de pornire a laptopului, o parte importantă a brandingului pentru întreprinderile mari sau mici. Acest lucru este posibil datorită caracteristicilor disponibile în BIOS-ul comercial Acer, care face posibilă de asemenea blocarea sau instalarea versiunii anterioare a BIOS-ului, actualizarea acestuia chiar și pe o platformă non-Windows și valorificarea validării CHIPSEC pentru o securitate îmbunătățită a sistemului. Parte a gamei Vero de PC-uri Eco, TravelMate Vero are un șasiu cu 30% plastic PCR, este proiectat pentru a fi ușor de reparat și este livrat în ambalaje 100% reciclabile.

Acer Veriton Vero Mini – Desktop Verde

Acer Veriton Vero Mini (VVN4690G) este un mini PC ecologic, conceput pentru a oferi performanțe comerciale într-un design compact și personalizabil, oferind utilizatorilor dispozitivul perfect pentru orice situație. Utilizatorii pot profita de o mulțime de opțiuni de conectivitate rapidă și stabilă cu Wi-Fi 6 (802.11ax) sau Wi-Fi 6E (802.11ax), pe lângă o gamă de porturi USB și display, inclusiv un port USB 3.2 Gen 2 Type-C care permite transferul simultan de date la o viteză ridicată și încărcarea dispozitivelor externe. Noul produs va fi echipat cu cele mai noi procesoare Intel® Core™ vPro® și, cu ajutorul unui set dedicat de instrumente de management precum Acer Office Manager și Acer Control Center, personalul IT poate gestiona fără probleme întreaga flotă de calculatoare a companiei lor. Șasiul ventilat al Veriton Vero Mini este realizat cu 25% plastic PCR, iar dispozitivul este livrat într-o cutie 100% reciclabilă.

Acer Vero BR277 – Monitor Verde

O reflexie a angajamentului Acer față de mediul înconjurător, Acer Vero BR277 este un monitor FHD sustenabil, cu o carcasă realizată din peste 50% plastic PCR și care a obținut certificări ecologice de la ENERGY STAR®, TCO și EPEAT. Următoarea sa prioritate este confortul: monitorul este așezat pe Acer Ergostand, permițând utilizatorilor să încline, să rotească, să regleze înălțimea și să pivoteze monitorul până când se atinge unghiul de vizualizare perfect și oferă, de asemenea, suita de tehnologii Acer VisionCare care ajută la reducerea oboselii ochilor. Afișajul ComfyView al monitorului prezintă un panou non-glare Flicker-less care poate fi redus la o luminozitate de 15% și utilizează, de asemenea, Acer BlueLightShield™ pentru a reduce cantitatea de lumină albastră la care sunt expuși utilizatorii. Monitorul este livrat în ambalaje 100% reciclabile.

Acer Earthion

Punctul culminant a peste un deceniu de eforturi de sustenabilitate din partea Acer, platforma Earthion combină punctele forte ale companiei, ale partenerilor din lanțul de aprovizionare, angajații și consumatorii (canale) pentru a aborda provocările de mediu cu soluții inovatoare. Până în prezent, Grupul Acer, inclusiv operațiunile sale globale și filialele sale, și-a atins cu succes obiectivul din 2020 de reducere a emisiilor de carbon cu 60% la nivel mondial. Ca membru al RE100, Acer face acum aranjamente pentru a folosi exclusiv energie regenerabilă până în 2035.

Prețuri și disponibilitate

Acer Aspire Vero (AV15-51) va fi disponibil în EMEA din luna Octombrie, la prețuri începând de la 799 euro.

Acer TravelMate Vero (TMV15-51) va fi disponibil în EMEA din Q1 2022, la prețuri începând 919 euro.

Monitorul Acer Vero BR277 va fi disponibil în EMEA din luna Martie 2022, la prețuri începând de la 299 euro.

Mouse-ul Macaron Vero (AMR020) va fi disponibil în EMEA din Februarie 2022, la prețuri începând de la 24,90 euro.

Mousepad-ul Vero (AMP120 /AMP121) va fi disponibil în EMEA din Februarie 2022, la prețuri începând de la 19,90 euro.

Vero Ecosleeve (ABG131/ABG132) va fi disponibil în EMEA din Februarie 2022, la prețuri începând de la 24,90 euro.