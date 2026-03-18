Acer actualizează laptopurile de gaming Predator Helios Neo

Acer a anunțat astăzi actualizarea gamei de laptopuri de gaming Predator Helios Neo, echipate cu cele mai noi procesoare Intel Core Ultra 200HX Plus și cu plăci grafice până la NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU, aducând cele mai noi capabilități de performanță pasionaților de gaming, într-o varietate de formate și opțiuni de afișare.

Noile procesoare Intel Core Ultra 200HX Plus dau putere unei noi clase de laptopuri de gaming, oferind îmbunătățiri semnificative de performanță comparativ cu generația anterioară. Aceste dispozitive sunt construite pentru reacții instantanee, FPS stabil, reglaje inteligente și autonomie care îi menține pe jucători conectați pe parcursul unei game extinse de jocuri și aplicații.

Bazate pe arhitectura NVIDIA Blackwell, plăcile grafice NVIDIA GeForce RTX 50 Series Laptop GPU aduc capabilități revoluționare pentru gameri și creatori. Dotată cu un nivel masiv de putere AI, seria RTX 50 deschide noi experiențe și un nou standard de fidelitate grafică. Performanța este amplificată cu NVIDIA DLSS 4.5, iar imaginile sunt generate la viteze fără precedent.

Predator Helios Neo 16S AI

Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-I71) este opțiunea subțire din gamă, concepută pentru a oferi portabilitate gamerilor care au nevoie să concureze oriunde s-ar afla. Integrat într-un șasiu cu o grosime de sub 18,9 mm, dispozitivul oferă până la un procesor Intel Core Ultra 9 290HX Plus și până la o placă grafică NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU. Ecranul OLED HDR oferă o rată de refresh extrem de rapidă, de 240 Hz, rezoluție WQXGA și un timp de răspuns de 1 ms, pentru imagini ultra-fluide și reacții instantanee, susținute de acuratețe cromatică Calman Verified cu acoperire 100% DCI-P3. Pentru răcire la capacitate maximă, dispozitivul este echipat cu ventilatoare Predator AeroBlade 3D și pastă termică din metal lichid.

Predator Helios Neo 16 AI

Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-I71) aduce performanță la nivel de desktop și gaming AI bogat în funcții, într-un format de 16 inci. Este echipat cu până la un procesor Intel Core Ultra 9 290HX Plus și până la o placă grafică NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU. Elementul său distinctiv este ecranul OLED HDR cu timp de răspuns de 1 ms, rezoluție WQXGA și acuratețe cromatică Calman Verified cu acoperire 100% DCI-P3, oferind viteză impresionantă și redând universurile de gaming în detalii clare și vibrante. Pentru disiparea optimă a căldurii, dispozitivul include ventilatoare Predator AeroBlade 3D, pastă termică din metal lichid și heat pipe-uri vectoriale. La nivel de conectivitate, Intel Killer Ethernet E3100 oferă performanță de rețea rapidă, stabilă și prioritizată intelligent, ideală pentru gaming și streaming, în timp ce Thunderbolt 4 asigură transferuri de date ultra-rapide.

Predator Helios Neo 18 AI

Predator Helios Neo 18 AI (PHN18-I71) este versiunea de 18 inci a gamei, oferind până la un procesor Intel Core Ultra 9 290HX Plus și până la o placă grafică NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU. Pe lângă rata de refresh de 240 Hz și acoperirea 100% DCI-P3, ecranul WQXGA al dispozitivului integrează noua folie Ambient Contrast Ratio (ACR), care reduce reflexiile și îmbunătățește contrastul pentru imagini vii și detalii clare, chiar și în medii puternic luminate. Pentru a susține performanța la cel mai înalt nivel, dispozitivul este echipat cu ventilatoare Predator AeroBlade 3D, pastă termică din metal lichid și heat pipe-uri vectoriale pentru o răcire eficientă.

Cele trei noi laptopuri de gaming Predator Helios Neo oferă și mai multe funcții AI avansate. Pe lângă controlul în timp real al modurilor de performanță și al vitezelor ventilatoarelor, PredatorSense permite gamerilor să își personalizeze dispozitivul printr-o tastatură iluminată RGB pe 4 zone și un logo iluminat pe capac. Pentru sesiuni co-op și livestreaming fără întreruperi, Acer PurifiedVoice și PurifiedView folosesc AI pentru a reduce zgomotul de fundal și pentru a îmbunătăți calitatea video, în timp ce hub-ul inteligent de instrumente AI din Acer Intelligence Space include Game Assistant pentru suport la țintire în jocurile first-person shooter și ProCam pentru capturarea automată a momentelor-cheie din gameplay.

Disponibilitate

Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-I71) și Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-I71) vor fi disponibile în Europa din luna iunie 2026, iar Predator Helios Neo 18 AI (PHN18-I71) va fi disponibil în Europa din luna iulie 2026.