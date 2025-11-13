Acces fără probleme la sistemele online pentru spital medical universitar

Spitalul Japan East West (JEWMCH) din Dhaka, Bangladesh, oferă facilități de predare pentru profesioniștii din domeniul sănătății de mâine, cu cele mai noi echipamente medicale, facilități precum săli de operație modulare și echipamente de radiologie, inclusiv RMN, CT, angiografie și laboratoare automatizate. În plus, spitalul cu 650 de paturi oferă servicii medicale la standarde internaționale într-o gamă largă de specialități.

SHIP Aichi Medical Services, proprietarul JEWMCH, a dorit să îmbunătățească asistența medicală din Bangladesh prin furnizarea unui spital la standarde internaționale care să acorde prioritate serviciilor superioare și costurilor rezonabile de tratament. JEWMCH ar oferi, de asemenea, 1.000 de noi locuri de muncă pentru lucrătorii din domeniul sănătății, inclusiv aproximativ 100 de medici și 500 de asistente medicale.

Pentru a susține noul spital al facultății de medicină, SHIP Aichi avea nevoie de o rețea nouă care să:

• Îmbunătățească accesul la imagistica diagnostică online și alte sisteme spitalicești

• Ofere Wi-Fi stabil atât pentru medici, cât și pentru pacienți

• Simplifice și reducă administrarea rețelei pentru personalul IT.

Acces fără probleme la sistemele online

Accesul permanent la imagistica diagnostică și la informații despre pacienți și informații medicale este esențial în mediile medicale moderne pentru a asigura cele mai bune rezultate posibile ale tratamentului.

Pentru a susține Sistemul de Comunicare pentru Arhivarea Imaginilor (PACS) și Sistemul de Informații Medicale (HIS), Allied Telesis a proiectat o rețea complet nouă pentru JEWMCH. Această nouă rețea oferă o soluție rezistentă care maximizează accesul la serverele PAC și HIS și elimină timpul de nefuncționare prin utilizarea Virtual Chassis Stacking (VCStack™) pentru nucleul rețelei și switch-urile serverului – unde mai multe dispozitive acționează ca un singur șasiu virtual.

Din punct de vedere al configurării și gestionării, administratorii se bucură de o experiență fără probleme în gestionarea conectivității și a funcțiilor de rețea pe toate dispozitivele suprapuse. VCStack oferă un sistem cu disponibilitate ridicată, în care resursele rețelei sunt distribuite pe unități suprapuse, reducând impactul asupra JEWMCH dacă una dintre unități se defectează. În plus, agregarea porturilor de comutare pe diferite unități din stivă oferă o reziliență excelentă a rețelei, astfel încât spitalul poate fi sigur de accesul continuu la toate resursele și aplicațiile online.

Comutatoarele edge Allied Telesis conectează dispozitivele client, camerele de securitate și punctele de acces wireless (AP).

Soluții de rețea wireless Allied Telesis: Conectivitate optimizată

Allied Telesis Autonomous Wave Control (AWC) optimizează automat rețeaua WLAN pentru a maximiza debitul și a reduce interferențele, astfel încât atât personalul, cât și pacienții se bucură de performanțe Wi-Fi excelente, indiferent unde s-ar afla.

AWC este un instrument avansat de gestionare Wi-Fi care utilizează inteligența artificială (IA) pentru a oferi îmbunătățiri semnificative ale conectivității și performanței rețelei wireless, reducând în același timp costurile de implementare și operare. „Prin analizarea automată a performanței wireless, AWC reduce lacunele de acoperire și interferențele AP pentru o experiență Wi-Fi de înaltă calitate, care răspunde modului în care personalul spitalului nostru accesează sistemele medicale din diverse clădiri cu dispozitivele lor wireless”, spune Farhan Chowdhury Hossain, inginer senior de sistem, IT, SHIP Aichi Medical Service Ltd.

Rețelele autonome aduc o gestionare simplă

Administrarea simplificată pentru personalul IT este susținută de Allied Telesis Autonomous Management Framework™ (AMF), oferind automatizarea rețelei și gestionarea fără atingere. Vista Manager EX oferă o vizualizare unică a întregii rețele AMF cu fir și wireless AWC, cu funcții puternice care permit gestionarea proactivă a rețelei.

Noua soluție nu numai că îndeplinește toate cerințele JECMCH, dar susține și instruirea medicală proactivă și îngrijirea pacienților, atât acum, cât și în viitor.