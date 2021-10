ABN Systems a vândut produse Tellur în valoare de 12,36 milioane de euro

Singurul brand 100% românesc de accesorii telecom și produse Smart Home, Tellur, deținut de ABN Systems International, a înregistrat vânzări totale de 61,17 milioane de lei (12,36 milioane de euro), de la începutul anului 2017 și până la finele primului semestru din 2021.

Vânzările, care au totalizat peste 2,51 milioane de produse, în același interval, au fost realizate în România și în alte 25 de țări de pe trei continente, demonstrând succesul brandului peste hotare și atestând strategia de dezvoltare a companiei, care își propune să transforme exporturile într-un motor de creștere semnificativă a cifrei de afaceri și a profitului.

Numărul altor state, în afara României, unde sunt vândute produsele Tellur, a urcat constant, de la 13 – în 2017, la 25 – în S1 2021. Principalele piețe externe unde au fost înregistrate exporturi Tellur, de la începutul anului 2017 până la 30 iunie 2021, sunt situate în Europa, America și Orientul Mijlociu, în țări precum Africa de Sud, Canada, Franța, Germania, Israel, Italia, Mexic, Polonia, Spania, Suedia, Turcia, UK și SUA.

La nivelul volumului de bucăți vândute, cele mai bune performanțe Tellur, în intervalul amintit, au fost înregistrate la categoriile cabluri (circa 605.000 de produse), audio (circa 454.000 de unități), urmate de holdere (peste 384.000). La nivel valoric, cele mai mari vânzări au fost înregistrate de produsele audio (13,8 milioane lei), cabluri (8,66 milioane lei), respectiv accesorii auto (8,18 milioane lei).

„Odată cu avansul transformării digitale a societății, am identificat o nevoie în creștere pentru produse, accesorii IT&C și Smart Home, iar prin brandul propriu, Tellur, am răspuns acestei cereri. Rezultatele de vânzări, din România și de pe piețele externe, au fost în creștere de la an la an, ceea ce ne-a confirmat că avem produse viabile, la prețuri competitive, care îndeplinesc exigențele consumatorilor, atât pe piețe emergente, cât și pe cele dezvoltate. Perspectivele de creștere ale produselor din gama Tellur, atât pe piețele externe unde suntem deja prezenți, precum și pe altele unde ne pregătim să intrăm, sunt excelente, iar atragerea de finanțare de pe piața de capital ne va ajuta să consolidăm poziția pe piața din România și să ne creștem exporturile,” a declarat George Barbu, CEO al ABN Systems International.

Creat în 2015, brandul Tellur își propune să susțină accesul universal la produse care, în epoca tehnologiilor digitale pe care o parcurgem, să contribuie la creșterea standardelor de viață și de securitate. În prezent, există peste 200 de produse Tellur active, dintr-un total de 2.000 lansate de-a lungul anilor, iar principalele game sunt: (1) Audio (căști, boxe, kituri audio pentru mașină); (2) Cabluri (Lightning, Micro-USB, Type-C, adaptoare); (3) Energie (încărcătoare de priză și wireless, baterii externe, încărcătoare auto); (4) Suporți pentru telefoane mobile; și (5) Smart Home (produse de securitate și monitorizare, senzori smart, comutatoare inteligente WiFi, produse pentru climatul și confortul casei).

Orice utilizator poate gestiona toate produsele din gama Smart Home pe care le deține sau le va achiziționa ulterior grație aplicației Tellur Smart (accesibilă via AppStore și GooglePlay). Numărul utilizatorilor Tellur Smart a urcat de peste 27 de ori în ultimii 3 ani, de la 900, în 2018, la 24.700, la finele S1 2021.

Numele Tellur este inspirat din denumirea celui de-al 52-lea element chimic din Tabelul Periodic, telurul, metal rar descoperit, în 1782, în minele aurifere de la Zlatna (Munții Apuseni). Pentru a populariza importanța acestui minereu, ABN Systems International s-a asociat cu Muzeul Național de Geologie, pentru organizarea expoziției „Telurul – Singurul element natural descoperit în România”.