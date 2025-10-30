38 de proiecte au intrat în etapa finală de evaluare la Bursele ANIS 2025
ANIS, Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii, anunță lista celor 38 de proiecte finaliste din cadrul programului Bursele ANIS 2025 – o ediție care aduce în prim-plan cadre universitare și doctoranzi ce transformă educația prin tehnologie și inovație.
Finaliștii reprezintă universități din întreaga țară (Cluj, Iași, Timișoara, Sibiu, Brașov, Oradea, Craiova, Bacău, Constanța și București) și vor trece în perioada următoare prin etapa finală de evaluare, constând în interviuri individuale cu comitetul de jurizare, format din specialiști din industrie, cadre universitare și foști bursieri.
Această etapă permite o analiză aprofundată a fiecărui proiect și va decide cei 25 de câștigători ai ediției 2025, care vor fi anunțați în cadrul Galei Bursele ANIS, pe 12 noiembrie, la Iași.
„Etapa finală este momentul în care comitetul de evaluare face o departajare în urma discuțiilor directe cu aplicanții. Suntem impresionați de calitatea și diversitatea propunerilor – de la AI și Cybersecurity, până la Tech for All și Quantum Computing – semn că mediul academic românesc devine tot mai conectat la tendințele globale”, a declarat Corina Vasile, Director Executiv ANIS.
Cele mai multe proiecte vin din zonele Artificial Intelligence & Machine Learning și Tech for All (câte 8 fiecare), urmate de Cybersecurity (6), Big Data și Internet of Things (4 fiecare). Domenii precum Healthtech, Cloud Computing și, în premieră, Quantum Computing, completează paleta de inovație academică.
Prin Bursele ANIS, asociația încurajează cadrele universitare tinere să integreze metode moderne de predare și tehnologii emergente în procesul educațional. Programul este o platformă de colaborare între mediul academic și industria IT, stimulând dezvoltarea competențelor digitale și crearea de punți între educație și mediul de business.
Pentru al doilea an consecutiv, câstigatorii burselor ANIS vor primi abonamente medicale gratuite din partea partenerului Regina Maria pentru o perioadă de 1 an de zile.
Ediția 2025 este realizată cu sprijinul partenerilor: Adobe Romania, Amazon Romania, Bitdefender, Booking Holdings Romania, Cognizant Technology Solutions Romania, DB Global Technology, Endava Romania, Eviden Romania, IBM Romania, Orange Services, Siemens Romania, Societe Generale Global Solution Centre și SoftServe Romania.
Lista completă a finaliștilor este disponibilă în Anexă.
Mai multe informații: www.anis.ro
Despre ANIS
Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) este asociația reprezentativă a industriei de IT din România. ANIS are peste 150 de companii membre, este un promotor al digitalizării și reprezintă interesele industriei de IT de 25 de ani, fiind un partener de dialog credibil care poate contribui la crearea de politici publice care să faciliteze valorificarea tehnologiei pentru dezvoltarea socio-economică.
Pentru mai multe informații, accesați pagina Asociației – www.anis.ro.
ANEXĂ
Proiectele finaliste de la cele 8 categorii din cadrul programului:
Big Data (4):
- Marcel Antal, lector, șef de lucrări la Facultatea de Automatică și Calculatoare, din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca pentru proiectul Database Systems
- Alin-Ciprian Simion, asistent universitar la Facultatea de Informatică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, cu proiectul Analiza marilor Baze de Date (Big Data Analytics)
- Răzvan Paroiu, lector universitar în cadrul Facultății Automatică și Calculatoare din Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnică București, pentru proiectul Vizualizarea Datelor
- Andrei Turbatu, doctorand la Facultatea de Energetică din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, pentru proiectul Calitatea Energiei Electrice
Artificial Intelligence & Machine Learning (8):
- Cătălin Iapă, lector la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnica Timișoara, pentru proiectul Dezvoltarea Software asistată de AI (AI-assisted Software Development)
- Raluca-Laura Portase, lector universitar, Facultatea de Informatică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, pentru proiectul Time Series Analysis
- Alexandra Diaconu, asistent doctorand în cadrul Facultății de Matematică – Informatică, Universitatea București, cu proiectul Concepte și Aplicații în Vederea Artificială (CAVA)
- Ștefan Daniel Achirei, lector, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași, cu proiectul Natural Language Processing
- Ștefania Berghia, asistent universitar la Facultatea de Inginerie, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, cu proiectul Inteligență artificială
- Zsuzsanna Oneț-Marian, lector la Facultatea de Matematică – Informatică, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, pentru proiectul Prognoză și modelare predictivă
- Mihnea-Bogdan Jurca, asistent doctorand în cadrul Facultății de Calculatoare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, pentru proiectul Machine learning 1 și 2
- Otilia Zvorișteanu, lector, Facultatea de Automatică și Calculatoare din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași, pentru proiectul Computer Vision (Vedere Artificială)
Cloud Computing (3):
- Horia Alexandru Modran, lector, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Universitatea Transilvania din Brașov, pentru proiectul Integrarea sistemelor IoT cu servicii Web/Cloud și Inteligența Artificială
- Flavius Stasac, doctorand la Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației, Universitatea din Oradea, pentru proiectul Utilizarea Bazelor de date
- Cornelia Ionela Bădoi, lector (șef de lucrări), Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, pentru proiectul Cloud și Inteligență Artificială Aplicată (CIAA)
Cybersecurity (6):
- Alexandru Chiș, asistent universitar în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Universitatea Transilvania Brașov, pentru proiectul Gestionarea incidentelor de securitate cibernetică
- Andrei-Cătălin Chiriță, asistent universitar, Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea de Vest din Timișoara, pentru proiectul Introducere în Securitate Cibernetică
- Mădălina Doinea-Zurini, lector universitar, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice București, pentru proiectul Inteligența artificială în sisteme de securitate IT
- Darius Galiș, lector, Facultatea de informatică, Universitatea de Vest din Timișoara, cu proiectul Cryptography and information security
- Cristiana Constantinescu, doctorand, Facultatea de Științe, Universitatea din Craiova, pentru proiectul Securitatea Sistemelor Informatice
- Jan-Alexandru Văduva, lector universitar, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, cu proiectul Securizarea sistemelor
Internet of Things (4):
- Gordana Barb, lector universitar la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, Universitatea Politehnica Timișoara, pentru proiectul Ingineria Traficului în Rețele de Telecomunicații
- Tiberiu George Sorescu, asistent universitar, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, pentru proiectul Mobility and wireless technologies
- Sergiu Nimară, lector universitar, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnică Timișoara, pentru proiectul Communication Technologies in IoT and Cloud
- Răzvan-Gabriel Lazăr, asistent universitar, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, pentru proiectul Comunicații în Sisteme de Conducere
Healthtech (3):
- Alexandru Grădinaru, lector, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, pentru proiectul Sisteme de e-Sănătate
- Sebastian Mihai, lector universitar în cadrul Facultății de Farmacie, Universitatea „Ovidius” din Constanța, pentru proiectul Drug Design
- Alexandru-Cristian Bozdog, asistent universitar doctorand, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnică Timișoara, pentru proiectul Bioinformatica și Genomica Funcțională
Quantum Computing (2):
- Gabriel Pascu, lector universitar, Facultatea de Fizică și Matematică, Universitatea de Vest din Timișoara, cu proiectul Applications of Quantum Mechanics in Technology
- Sebastian Mihai Ardelean, asistent universitar, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnica Timișoara, pentru proiectul Introduction to Quantum Computing
Tech for All (8):
- Vlad Alexe, doctorand, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, pentru proiectul Ingineria inteligenței artificiale: Aplicații cu agenți inteligenți
- Bartoș A. Bianca-Livia, lector universitar, Facultatea de litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, pentru proiectul Scriere creativă
- Vlad Bujdei-Tebeica, asistent universitar, Facultatea de Științe Politice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative SNSPA, cu proiectul Politica și Economia Periferiilor Europene
- Oana Blaga, lector universitar, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Departamentul de Sănătate Publică din Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, cu proiectul Epidemiology (curs cu predare în limba engleză)
- Mihai-Aureliu Savin, lector universitar, Facultatea de Arte Vizuale și Design, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, pentru proiectul Tehnici și tehnologii de printare și transpunere 3D
- Filip-Mihai Toma, lector universitar, Administrarea Afacerilor în Limbi Străine (Catedra UNESCO), Academia de Studii Economice, pentru proiectul Procese decizionale în afaceri folosind metode de învățare automată
- Andrei Zaharia, doctorand, Facultatea de Inginerie, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru proiectul Sisteme de colectare și transport ape uzate
- Ion Brînză, asistent universitar, Facultatea de Științe, Departamentul de Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, pentru proiectul Stocarea și ilustrarea datelor biologice.