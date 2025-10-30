38 de proiecte au intrat în etapa finală de evaluare la Bursele ANIS 2025

ANIS, Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii, anunță lista celor 38 de proiecte finaliste din cadrul programului Bursele ANIS 2025 – o ediție care aduce în prim-plan cadre universitare și doctoranzi ce transformă educația prin tehnologie și inovație.

Finaliștii reprezintă universități din întreaga țară (Cluj, Iași, Timișoara, Sibiu, Brașov, Oradea, Craiova, Bacău, Constanța și București) și vor trece în perioada următoare prin etapa finală de evaluare, constând în interviuri individuale cu comitetul de jurizare, format din specialiști din industrie, cadre universitare și foști bursieri.

Această etapă permite o analiză aprofundată a fiecărui proiect și va decide cei 25 de câștigători ai ediției 2025, care vor fi anunțați în cadrul Galei Bursele ANIS, pe 12 noiembrie, la Iași.

„Etapa finală este momentul în care comitetul de evaluare face o departajare în urma discuțiilor directe cu aplicanții. Suntem impresionați de calitatea și diversitatea propunerilor – de la AI și Cybersecurity, până la Tech for All și Quantum Computing – semn că mediul academic românesc devine tot mai conectat la tendințele globale”, a declarat Corina Vasile, Director Executiv ANIS.

Cele mai multe proiecte vin din zonele Artificial Intelligence & Machine Learning și Tech for All (câte 8 fiecare), urmate de Cybersecurity (6), Big Data și Internet of Things (4 fiecare). Domenii precum Healthtech, Cloud Computing și, în premieră, Quantum Computing, completează paleta de inovație academică.

Prin Bursele ANIS, asociația încurajează cadrele universitare tinere să integreze metode moderne de predare și tehnologii emergente în procesul educațional. Programul este o platformă de colaborare între mediul academic și industria IT, stimulând dezvoltarea competențelor digitale și crearea de punți între educație și mediul de business.

Pentru al doilea an consecutiv, câstigatorii burselor ANIS vor primi abonamente medicale gratuite din partea partenerului Regina Maria pentru o perioadă de 1 an de zile.

Ediția 2025 este realizată cu sprijinul partenerilor: Adobe Romania, Amazon Romania, Bitdefender, Booking Holdings Romania, Cognizant Technology Solutions Romania, DB Global Technology, Endava Romania, Eviden Romania, IBM Romania, Orange Services, Siemens Romania, Societe Generale Global Solution Centre și SoftServe Romania.

Lista completă a finaliștilor este disponibilă în Anexă.

Mai multe informații: www.anis.ro

***

Despre ANIS

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) este asociația reprezentativă a industriei de IT din România. ANIS are peste 150 de companii membre, este un promotor al digitalizării și reprezintă interesele industriei de IT de 25 de ani, fiind un partener de dialog credibil care poate contribui la crearea de politici publice care să faciliteze valorificarea tehnologiei pentru dezvoltarea socio-economică.

Pentru mai multe informații, accesați pagina Asociației – www.anis.ro.

ANEXĂ

Proiectele finaliste de la cele 8 categorii din cadrul programului:

Big Data (4):

Marcel Antal, lector, șef de lucrări la Facultatea de Automatică și Calculatoare, din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca pentru proiectul Database Systems

Alin-Ciprian Simion, asistent universitar la Facultatea de Informatică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, cu proiectul Analiza marilor Baze de Date (Big Data Analytics)

Răzvan Paroiu, lector universitar în cadrul Facultății Automatică și Calculatoare din Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnică București, pentru proiectul Vizualizarea Datelor

Andrei Turbatu, doctorand la Facultatea de Energetică din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, pentru proiectul Calitatea Energiei Electrice

Artificial Intelligence & Machine Learning (8):

Cătălin Iapă, lector la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnica Timișoara, pentru proiectul Dezvoltarea Software asistată de AI (AI-assisted Software Development)

Raluca-Laura Portase, lector universitar, Facultatea de Informatică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, pentru proiectul Time Series Analysis

Alexandra Diaconu, asistent doctorand în cadrul Facultății de Matematică – Informatică, Universitatea București, cu proiectul Concepte și Aplicații în Vederea Artificială (CAVA)

Ștefan Daniel Achirei, lector, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași, cu proiectul Natural Language Processing

Ștefania Berghia, asistent universitar la Facultatea de Inginerie, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, cu proiectul Inteligență artificială

Zsuzsanna Oneț-Marian, lector la Facultatea de Matematică – Informatică, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, pentru proiectul Prognoză și modelare predictivă

Mihnea-Bogdan Jurca, asistent doctorand în cadrul Facultății de Calculatoare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, pentru proiectul Machine learning 1 și 2

Otilia Zvorișteanu, lector, Facultatea de Automatică și Calculatoare din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași, pentru proiectul Computer Vision (Vedere Artificială)

Cloud Computing (3):

Horia Alexandru Modran, lector, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Universitatea Transilvania din Brașov, pentru proiectul Integrarea sistemelor IoT cu servicii Web/Cloud și Inteligența Artificială

Flavius Stasac, doctorand la Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației, Universitatea din Oradea, pentru proiectul Utilizarea Bazelor de date

Cornelia Ionela Bădoi, lector (șef de lucrări), Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, pentru proiectul Cloud și Inteligență Artificială Aplicată (CIAA)

Cybersecurity (6):

Alexandru Chiș, asistent universitar în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Universitatea Transilvania Brașov, pentru proiectul Gestionarea incidentelor de securitate cibernetică

Andrei-Cătălin Chiriță, asistent universitar, Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea de Vest din Timișoara, pentru proiectul Introducere în Securitate Cibernetică

Mădălina Doinea-Zurini, lector universitar, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice București, pentru proiectul Inteligența artificială în sisteme de securitate IT

Darius Galiș, lector, Facultatea de informatică, Universitatea de Vest din Timișoara, cu proiectul Cryptography and information security

Cristiana Constantinescu, doctorand, Facultatea de Științe, Universitatea din Craiova, pentru proiectul Securitatea Sistemelor Informatice

Jan-Alexandru Văduva, lector universitar, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, cu proiectul Securizarea sistemelor

Internet of Things (4):

Gordana Barb, lector universitar la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, Universitatea Politehnica Timișoara, pentru proiectul Ingineria Traficului în Rețele de Telecomunicații

Tiberiu George Sorescu, asistent universitar, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, pentru proiectul Mobility and wireless technologies

Sergiu Nimară, lector universitar, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnică Timișoara, pentru proiectul Communication Technologies in IoT and Cloud

Răzvan-Gabriel Lazăr, asistent universitar, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, pentru proiectul Comunicații în Sisteme de Conducere

Healthtech (3):

Alexandru Grădinaru, lector, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, pentru proiectul Sisteme de e-Sănătate

Sebastian Mihai, lector universitar în cadrul Facultății de Farmacie, Universitatea „Ovidius” din Constanța, pentru proiectul Drug Design

Alexandru-Cristian Bozdog, asistent universitar doctorand, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnică Timișoara, pentru proiectul Bioinformatica și Genomica Funcțională

Quantum Computing (2):

Gabriel Pascu, lector universitar, Facultatea de Fizică și Matematică, Universitatea de Vest din Timișoara, cu proiectul Applications of Quantum Mechanics in Technology

Sebastian Mihai Ardelean, asistent universitar, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnica Timișoara, pentru proiectul Introduction to Quantum Computing

Tech for All (8):