179 de antreprenori români cu idei de afaceri „verzi”, înscriși la Black Sea ClimAccelerator

Tranziția spre economii neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon creează numeroase oportunități de business pentru afacerile care oferă soluții la criza climatică. România este conectată la acest trend global, demonstrând interes crescut pentru antreprenoriatul „verde”.

179 de startup-uri ecoinovatoare locale s-au înscris în programul Black Sea ClimAccelerator, sprijinit de către organizația europeană EIT Climate-KIC și derulat local de către Impact Hub Bucharest și The Climate Vertical din România. De asemenea, începând cu luna octombrie, Raiffeisen Bank s-a alăturat ca partener principal al Impact Hub Bucharest în acest program.

Programul Black Sea ClimAccelerator oferă susținere startup-urilor din România și Bulgaria ce se concentrează pe soluții pentru combaterea schimbărilor climatice, prin mentorat, consultanță de specialitate pe nevoile specifice ale startup-urilor și finanțare nerambursabilă. Principalele domenii de business vizate de startup-urile care au aplicat la program sunt reducerea impactului producției asupra mediului, orașe verzi și sustenabile, dezvoltarea unei economii circulare și ecologizarea activităților economice, prin noi procese, tehnologii verzi și servicii inovatoare.

„Când am început să construim programul, focusul principal a fost ca acesta să sprijine participanții în toate punctele critice ale afacerilor, indiferent de stadiul în care se află acestea. Această primă etapă de învățare accelerată a fost intensă și foarte valoroasă pentru participanți și reprezintă cu siguranță un pas important în îndeplinirea misiunii green care îi ghidează. Ne bucurăm că suntem alături de ei pe acest drum și suntem entuziasmați și de noii parteneri care ni se alătură pe parcurs – începând cu luna aceasta, Raiffeisen Bank s-a alăturat ca partener principal al Impact Hub Bucharest în Black Sea ClimAccelerator – un semn important că în ecosistem există o deschidere importantă pentru inițiativele care ne modelează viitorul”, spune Adina Crețu, Director Programs & Entrepreneurial Growth Impact Hub Bucharest.

„Am pornit The Climate Vertical din pasiune pentru natură și cu aceeași încredere cu care am pornit Rubik Hub: că România poate oferi soluții la probleme pe care lumea le are. Cu 2 ani în urmă, când am început să mă uit mai atent la ce se întâmplă în România în zona de climate, am remarcat că erau câțiva oameni, câteva entități care activau în acest domeniu, însă nu exista o comunitate națională. Mai mult decât atât, acțiunile climate erau privite ca o activitate hipster, poate chiar excentrică. Grav este faptul că există un grad scăzut de conștientizare la nivelul publicului general a consecințelor provocate de schimbările climatice. Astăzi, după ce Black Sea ClimAccelerator a reușit să inspire peste 50 echipe startup să aibă încredere în ideile lor și să le prezinte sub forma de pitch, am un sentiment de încredere și optimism că România va mai oferi lumii un unicorn, de data asta din verticala climate. Pe lângă aceste startup-uri, am descoperit oameni și organizații cu valori sănătoase care doresc să ni se alăture și să sprijine misiunea noastră. Deja simt că suntem o comunitate climate active în România și că asta poate fi diferențiatorul nostru ca țară, să devenim un ecosistem inovator pe zona de soluții climate”, spune Vlad Gliga, CEO Rubik Hub & Co-founder The Climate Vertical.

Dintre cele 179 de idei de business „verde” pentru care s-au depus aplicații, 28 de startup-uri au fost selectate în program de către un juriu specializat. În perioada octombrie – decembrie 2021, acestea beneficiază de sprijin personalizat pentru nevoile lor specifice, în funcție de stadiul de dezvoltare a afacerii lor. Iată lista acestora și modul în care vor fi sprijiniți:

Participanții de la categoria 1 – Early stage (afaceri în stadiu incipient / de idee)

Cei 16 antreprenori selectați la această categorie vor primi câte un grant de 5.000 de euro oferit de EIT Climate-KIC, precum și consultanță care să îi ajute să-și definească mai bine modelul de business și să îi pregătească pentru validarea soluției pe piață. Sprijinul include sesiuni de mentorat individuale și conectare cu actori cheie din ecosistem.

AgriKultura este o platformă care își dorește să unească specialiștii din domeniu cu tinerii care vor să înceapă o carieră în domeniul agricol. Userii se înscriu pentru a publica date despre sănătatea și performanța recoltelor lor și primesc în schimb sfaturi în baza unui algoritm care combină expertiza specialiștilor cu predicțiile realizate de Inteligența Artificială (AI). AgroWaste produce ambalaje biodegradabile din resturi vegetale, sprijinind consumatorii să fie prietenoși cu mediul în care trăiesc. Bioconversia se ocupă cu transformarea subproduselor organice ce poluează în proteine prin intermediul insectelor. BioMass își propune să creeze produse naturale performante, sigure și durabile, folosind natura pentru inspirație și inovație. Cultivă materiale ecologice din miceliu și din reziduuri agricole și alte reziduuri generate de activitățile cotidiene (ex. zaț de cafea). Caserole comestibile produce caserole 100% comestibile, biodegradabile și propice transportului, pentru mâncarea livrată la domiciliu. Charger.ro este primul marketplace la nivel european pentru soluții, echipamente și produse de încărcare folosind energia regenerabilă. Platforma adună în același loc de la soluții pentru încărcarea mașinilor electrice până la produse care asigură autonomia electrică a locuinței. EasyPeasy este o platformă ce permite atât restaurantelor, cafenelelor, magazinelor și brutăriilor, cât și fermierilor și micilor producători să vândă produse rămase la sfârșitul activității la un preț redus. Aplicația își dorește să ajute la rezolvarea problemei risipei alimentelor și să promoveze consumul sustenabil. Ecoșosete propune o linie de șosete eco, fără cusătură la vârf, din bumbac reciclat, produsă 100% în România, a cărei fabricație economisește apă, energie electrică, nu folosește pesticide, nu afectează terenurile arabile și eliberează mai puțin C02 în atmosferă. Evconnect.ro este printre primii dezvoltatori în România ai unei rețele de stații de încărcare pentru mașini electrice și oferă soluții de încărcare pentru mașini electrice și de software pentru managementul stațiilor de la distanță. bLuana oferă produse „plant based”, cu toate beneficiile cărnii de pește (Omega 3 etc.), făcute pentru a înlocui carnea de pește. Momentan au 3 produse prototip: Veggie sashimi, Veggie fish fillets în tempura, Veggie fish burger. MOTUM este o aplicație MaaS care funcționează ca un integrator al surselor de date din București și stimulează șoferii către mijloace de transport alternative prin recompense și sisteme de gamificare. Re-BeInvolved este un centru unic de primire a donațiilor, repararea, reutilizarea și distribuirea lor pentru grupurile vulnerabile. Sera Aquaponica Bio propune un sistem prin care peștii furnizează îngrășământ plantelor, care apoi curăță apa pompându-o înapoi la pești. Rezultatul este următorul: fără a folosi îngrășăminte artificiale sau alte substanțe chimice, se obține un consum minim de apă și energie, obținând în același timp randamente mai mari decât în agricultura convențională. Spot The Fire este un dispozitiv care detectează incendiile de vegetație/pădure din proximitatea locuințelor și arată în timp real pe platformă focarele active și dimensiunea acestora. TechArtisans este un biodigestor modular care își propune să micșoreze drastic numărul de deșeuri vegetale trimise la gropile de gunoi. The Perminator este o aplicație prin care utilizatorii pot să-și creeze un design de pădure de alimente (food forest).

Participanții de la categoria 2 – MVP (care au un prototip validat cu clienți)

6 startup-uri au fost selectate să intre în program în această categorie și vor primi câte un grant de 20.000 de euro oferit de EIT Climate-KIC. În plus, vor beneficia de activități de consultanță ce vizează, printre altele: management financiar, capital de risc, oportunități de creștere, stabilirea prețurilor, crearea de comunități, scalarea afacerii.

2030 Builders este o platformă care ajută companiile să implementeze sustenabilitatea în cultura organizațională prin implicarea angajaților. Magazin Zero Waste București este un magazin care oferă posibilitatea de a face cumpărăturile pentru necesarul de consum de bază într-un mod care să nu genereze deloc gunoi și să reducă risipa. MallȚărănesc este soluția digitală ce implementează lanțul scurt alimentar, asigurând accesul micilor producători la piață, precum și livrarea produselor către consumatori, generând astfel o amprentă de carbon mai mică. PolyMore oferă o soluție de detectare automată a deșeurilor sortate greșit. Camera video în spectrul vizibil împreună cu platforma software PolyMore oferă feedback instant pentru companiile de colectare și asociațiile de locatari, legat de calitatea sortării deșeurilor. Verdoo este o soluție care oferă oricui posibilitatea să beneficieze de discounturi exclusive și să planteze copaci 100% gratuit pentru fiecare produs cumpărat online. WasteBill este cel mai ușor de folosit soft pentru Gestiunea Deșeurilor, prin care aliniezi firma la cerințele legale în domeniul evidenței deșeurilor. Este creat cu și pentru consultanții de mediu și responsabilii cu evidența, gestionarea și raportarea obligațiilor de mediu către autorități.

Participanții de la categoria 3 – Growth (care au soluții scalabile)

6 startup-uri au fost selectate să intre în program în această categorie și vor beneficia de sprijin pentru dezvoltarea afacerii, prin întâlniri internaționale, lucru direct 1-to-1 cu mentori și experți, conectare cu actori cheie din ecosistem, conectare cu investitori, consultanță pentru managementul întreprinderii, facilitarea de parteneriate.

Caminota sunt produse naturale pentru tencuială și finisaj, pe bază de argilă, care pot fi aplicate atât la construcții noi, cât și la clădiri vechi și monumente istorice. Față de tehnologiile moderne, produsele Caminota au o amprentă de carbon de peste 100 de ori mai mică și sunt naturale și sănătoase. EcoTree este o platformă digitală B2B de waste management, prin intermediul căreia clienții ajung cu ușurință la colectori/reciclatori și care automatizează fluxul de documente, oferă trasabilitate, control și transparență pe procesele de reciclare. EV SPOTS Drive este aplicația pentru prima rețea de stații EV cu încărcare rapidă cu energie 100% regenerabilă. Foldo realizează mobilier 100% reciclabil pentru a ajuta părinții să mobileze camera copiilor, ușor și rapid. R-Create este prima soluție end-to-end de ambalare reutilizabilă, care oferă magazinelor online o alternativă la risipa de resurse cauzată de ambalajul de unică folosință. Verde este un marketplace care facilitează aprovizionarea continuă a restaurantelor cu ingrediente proaspete, fără depozitare, direct de la fermele locale și producătorii locali.

De asemenea, cele 12 startup-uri din categoriile 2 și 3 își vor prezenta soluția în fața unui public larg la Demo Day, ce va avea loc pe 9 decembrie 2021, în București.

Din juriul programului Black Sea ClimAccelerator au făcut parte: