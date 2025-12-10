15 milioane de tentative de atac deghizate în VPN-uri: Riscul ascuns din spatele preocupării Generației Z pentru confidențialitate

Generația Z folosește instrumente de confidențialitate mai activ decât orice altă generație, însă această tendință îi poate transforma și în ținte pentru infractorii cibernetici.

Între octombrie 2024 și septembrie 2025, Kaspersky a detectat peste 15 milioane de tentative de atac deghizate în aplicații VPN. În loc să protejeze utilizatorii, aceste VPN-uri false sau sparte instalează adesea malware și programe potențial nedorite — de la downloadere și adware, la troieni capabili să fure date și să ofere atacatorilor acces de la distanță.

Potrivit rezultatelor cercetării, Generația Z folosește VPN-uri, instrumente de criptare, browsere anonime și alte tehnologii de îmbunătățire a confidențialității de două ori mai des decât grupurile de utilizatori mai în vârstă. Crescuți într-o eră a scurgerilor de date, a urmăririi algoritmice și a platformelor sociale hiper-conectate, tinerii sunt mult mai conștienți de fragilitatea confidențialității online. VPN-urile și browserele anonime au devenit esențiale pentru protejarea datelor personale, protejarea identității online și securizarea utilizării Wi-Fi-ului public.

Dar această schimbare vine cu un pericol neașteptat: în încercarea de a se proteja, mulți tineri pot apela la aplicații VPN gratuite, sparte sau contrafăcute — instrumente care par că asigură securitatea la suprafață, dar care îi expun de fapt unor riscuri mult mai mari. Între octombrie 2024 și septembrie 2025, experții Kaspersky au detectat peste 15 milioane de tentative de atac deghizate drept diverse aplicații VPN.

În perioada analizată, cele mai comune amenințări care au vizat utilizatorii au fost dominate de trei categorii de malware și programe potențial nedorite. AdWare s-a aflat pe primul loc, cu 284.261 de cazuri, continuând să perturbe utilizatorii prin reclame intruzive, redirecționări nedorite și urmărire agresivă. Troienii au urmat îndeaproape, cu 234.283 de detecții, reprezentând un pericol serios datorită capacității lor de a fura date și de a permite controlul complet de la distanță al sistemelor compromise. Amenințările de tip downloader s-au clasat pe locul trei, cu 197.707 cazuri detectate, reflectând rolul lor ca punct cheie de intrare pentru instalarea unor sarcini malware suplimentare pe dispozitivele victimelor.

Cercetătorii Kaspersky au identificat și pagini de phishing care imită portalurile de autentificare ale unor servicii VPN binecunoscute. Aceste site-uri îi păcălesc pe utilizatori să-și introducă datele de conectare, expunându-i riscului de a-și pierde accesul la conturile VPN — și posibil la multe altele, dacă folosesc aceeași parolă pe mai multe platforme. Ce este remarcabil este similaritatea acestor pagini de phishing între ele, sugerând că au fost generate cu ajutorul unor kituri de phishing ce permit atacatorilor să producă în masă pagini frauduloase, convingătoare și gata de utilizare, cu efort minim.

Pentru a ajuta Generația Z să facă față amenințărilor digitale din zona de divertisment, Kaspersky a lansat jocul interactiv „Case 404”, care vorbește pe limba lor. Acesta îi introduce pe jucători într-o lume în care descărcările și ofertele aparent inofensive ascund riscuri serioase de securitate cibernetică. Pe măsură ce joacă, utilizatorii descoperă pericole ascunse și învață cum să se protejeze de malware, înșelătorii și scurgeri de date personale.

Ca recompensă pentru finalizarea jocului, participanții primesc o reducere exclusivă pentru Kaspersky Premium — oferindu-le instrumentele de încredere de care au nevoie pentru a naviga în siguranță în lumea digitală.

Kaspersky recomandă, de asemenea, următorii pași: