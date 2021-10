1494 de manageri și specialiști CXO Level din 1084 de companii au participat la expo-conferințele online Virtualized 2021

Săptămâna trecută au avut loc ultimele două evenimente din seria Virtualized a acestui an: Robotic Process Automation- Adding process to performance și HR21. Tech Recalibration.

Virtualized este primul concept de expo-conferințe B2B online din România, lansat în 2020, la începutul pandemiei, de către UNIVERSUM Events cu scopul de a facilita procesul de învățare continuă din mediul de afaceri chiar și în momentele în care evenimentele fizice nu se pot desfășura.

Acest concept de eveniment are o structură complexă, formată din conferințe online orientate spre teme de actualitate, susținute de experți internaționali și locali, zonă expozițională, unde companii din diverse domenii își prezintă produsele și serviciile, panel-uri unde profesioniști internaționali și locali de top dezbat Live subiecte de actualitate din domeniile în care activează și pauze de networking, în timpul cărora participanții pot interacționa în timp real între ei sau cu reprezentanții companiilor partenere, accesând chat-ul. Astfel, un eveniment online realizat pe o platformă specializată simulează aproape perfect toate atributele unui eveniment fizic.

În cadrul evenimentelor Virtualized se abordează în timp real provocările cu care se confruntă specialiștii din mediul de afaceri și se oferă soluții rapide din domeniile IT&Digital. Participarea la evenimentele din această toamnă a fost gratuită, pe bază de pre-aprobare.

Cele trei expo-conferințe din acest an au avut loc online, pe platforma MyConnector și au abordat trei subiecte în trend: securitatea cibernetică, automatizarea robotizată a proceselor de lucru și digitalizarea domeniului HR.

La Cybersecurity – Powerful security made simple din 15 aprilie, Robotic Process Automation- Adding process to performance din 29 septembrie și HR21. Tech Recalibration din 30 septembrie au participat 1494 manageri de top și specialiști din domenii de business precum IT, HR, Media, Retail, Auto, Telecom, Banking & Financial, Producție.

Astfel, 1084 companii de top din domeniul IT&Digital au fost prezente la dezbaterile online și au interacționat cu partenerii evenimentelor, printre care certSIGN, Metaminds, SPARK, ESET, Palo Alto Networks, LINKSOFT, Fortech, Wolf Theiss, TPA, Pluria, Luxoft și 3 MinutesJob.

Evenimentele au adus împreună 17 speakeri internaționali și 21 speakeri locali, dintre cei mai cunoscuți experți în domeniul lor de referință, ce au susținut 31 sesiuni interactive, studii de caz, sfaturi și recomandări foarte utile pentru participanți.

Printre aceștia se numără:

unul dintre cei mai importanți experți mondiali din domeniul securității cibernetice, al managementului riscurilor și al confidențialității, PAUL C. DWYER , Președinte, ICTTF (International Cyber Threat Task Force),

, Președinte, ICTTF (International Cyber Threat Task Force), JOHN BAMBENEK , Președintele Bambenek Labs, o companie ce conduce operațiuni internaționale de investigare și urmărire a criminalilor cibernetici,

, Președintele Bambenek Labs, o companie ce conduce operațiuni internaționale de investigare și urmărire a criminalilor cibernetici, expertulul în RPA JUSTAS BRAZAUSKAS , Product Owner for Logistics Automation, Metso Outotec, cu peste 10 ani de experiență în leadership, management de proiect și consultanță în afaceri pentru companii internaționale,

, Product Owner for Logistics Automation, Metso Outotec, cu peste 10 ani de experiență în leadership, management de proiect și consultanță în afaceri pentru companii internaționale, ARMAND ANGELI , Președinte, RPA/Intelligent Automation/SSC committee, DFCG (the French CFO Network),

, Președinte, RPA/Intelligent Automation/SSC committee, DFCG (the French CFO Network), HEIKO FISCHER , Chief Troublemaker, Resourceful Humans

, Chief Troublemaker, Resourceful Humans BRIAN JAMES FLORES, Talent & Organizational Development Consultant, Zoom Video, un adevărat vrăjitor în a descoperi și a valorifica talentele profesionale.

Organizatorii menționează că indiferent de situația pandemică, Virtualized va fi continuat sub aceeași formă, online, și pentru anul 2022, cu evenimente ce se vor concentra pe tematici actuale, în concordanță cu tendințele și cu nevoile mediului internațional de business. Acestea vor fi anunțate la finalul anului, pe www.virtualized.ro.